Trend
Galeri
Trend Magazin
Moda kurallarını altüst etti! 82 yaşındaki Nebahat Çehre'nin itirafı gündem oldu: 20 yıldır onu giyiyormuş...
Moda kurallarını altüst etti! 82 yaşındaki Nebahat Çehre'nin itirafı gündem oldu: 20 yıldır onu giyiyormuş...
Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle her daim gündemde olan Nebahat Çehre, bu kez hiç kimsenin bilmediği şaşırtıcı bir itirafıyla hayranlarını şaşırttı. Ünlü oyuncunun 20 yıldır üzerinden çıkarmadığı şey bakın ne çıktı!
Giriş Tarihi: 02.12.2025 15:59
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 16:02