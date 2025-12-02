Trend
Galeri
Trend Magazin
2000'lere "14 Bahar" şarkısıyla damga vurmuştu! Melih Görgün yıllar sonra ortaya çıktı: Meğer kariyeri...
2000'lere "14 Bahar" şarkısıyla damga vurmuştu! Melih Görgün yıllar sonra ortaya çıktı: Meğer kariyeri...
2000'li yılların başında "14 Bahar" şarkısı, dönemin gençleri için adeta bir ezgi hafızası hâline gelmişti. O dönemin popüler yüzlerinden biri olan Melih Görgün, şarkısıyla hafızalarda kalmakla kalmadı; yıllar içinde çok yönlü bir kariyerle herkesi şaşırttı. İşte Görgün'ün herkesi şaşırtan yolculuğu…
Giriş Tarihi: 02.12.2025 10:33
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 10:37