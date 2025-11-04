Trend Galeri Trend Magazin 2000'li yılları 'Nankör'le sallamıştı! Şarkıcı Murat Başaran en büyük korkusunu açıkladı: "Tren yolundan giderken..."

'Nankör' şarkısıyla 2000'li yılları kasıp kavuran şarkıcı Murat Başaran, yakışıklılığı ve güçlü sesiyle bir dönemin en gözde isimleri arasındaydı. Başaran son olarak bir konserde sevenleriyle bir araya geldi. Ünlü isim aynı zamanda en büyük korkusunu da hayranlarıyla paylaştı!

Giriş Tarihi: 04.11.2025 10:18
Pop müziğin sevilen isimlerinden olan Murat Başaran, 'Nankör' şarkısıyla 2000'li yıllarda fırtına gibi esmişti.

51 yaşındaki ünlü şarkıcı son olarak verdiği konserde sevenleriyle bir araya geldi.

Murat Başaran magazin muhabirleriyle sohbet ederken aynı zamanda en büyük korkusunu da açıkladı.

Küçükken yaşadığı bir olaydan dolayı tren yolundan korktuğunu dile getiren Murat Başaran, "Küçükken araba tren yolunda kalır gibi olmuştu. O yüzden tren yolundan giderken arabadan inip yürüyerek geçesim geliyor. Böyle bir takıntım var. Bir de kapalı yerde kalamıyorum. İki dakika kalayım düşüp bayılırım" ifadelerini kullandı.

Öte yandan açıklamalarıyla dikkat çeken ünlü şarkıcı geçen günlerde de evi ile gündeme gelmişti...

İşte sizler için derlediğimiz birbirinden ünlü isimlerin evleri!

66 yaşındaki Türk sanat müziğinin önemli isimlerinden olan Melihat Gülses, hala eserlerini büyük bir zevkle seslendirmeye devam ediyor.

Uzun yıllardır sanatını icra eden Melihat Gülses, güçlü sesiyle meslektaşlarına örnek oluyor.

Son olarak Gülses'in mesleği gibi sanatla donattığı evi ilgi dikkat çekti.

Melihat Gülses'in 4+1'lik evi görenlerin beğeni yağmuruna tutuldu.

Müziği ve samimi açıklamalarıyla son günlerde gündeme gelen 'Kobra Murat' lakaplı Murat Divandiler de, dikkat çekmeye devam ediyor.

Roman müziğinin sevilen isimlerden olan Kobra Murat, son olarak bir televizyon programına konuk olarak evinin kapılarını açtı.

Başarılı şarkıcının 5 katlı saray yavrusu ve altın varaklı işemeli eviyle gündem oldu.