Trend
Galeri
Trend Magazin
2000'li yılları 'Nankör'le sallamıştı! Şarkıcı Murat Başaran en büyük korkusunu açıkladı: "Tren yolundan giderken..."
2000'li yılları 'Nankör'le sallamıştı! Şarkıcı Murat Başaran en büyük korkusunu açıkladı: "Tren yolundan giderken..."
'Nankör' şarkısıyla 2000'li yılları kasıp kavuran şarkıcı Murat Başaran, yakışıklılığı ve güçlü sesiyle bir dönemin en gözde isimleri arasındaydı. Başaran son olarak bir konserde sevenleriyle bir araya geldi. Ünlü isim aynı zamanda en büyük korkusunu da hayranlarıyla paylaştı!
Giriş Tarihi: 04.11.2025 10:18