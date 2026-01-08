Trend Galeri Trend Magazin 2025 yılında gerçeklerle yüzleşti! Şarkıcı Bahadır Tatlıöz'den çarpıcı açıklamalar: "Riyakarlıkları fark ettim"

2025 yılında gerçeklerle yüzleşti! Şarkıcı Bahadır Tatlıöz'den çarpıcı açıklamalar: "Riyakarlıkları fark ettim"

2012 yılında girdiği müzik dünyasında yükselişe geçen Bahadır Tatlıöz, bu seer kariyerinin yanı sıra açıklamalarıyla adından söz ettirdi. Ünlü şarkıcı 2025 yılına dair çarpıcı açıklamalarda bulunarak, "Riyakarlıkları fark ettim" dedi.

Giriş Tarihi: 08.01.2026 07:44
'Takvim' ve 'Yangınlar Var' şarkılarıyla çıkış yakalayan Bahadır Tatlıöz, kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Sahne performansları kadar samimi tavırlarıyla da tanınan şarkıcı, son olarak açıklamalarıyla gündeme geldi.

"RİYAKARLIKLARI FARK ETTİM"

Tatlıöz, samimi ve çarpıcı açıklamalarda bulunarak: "2025 benim için, çok sevdiğimi düşündüğüm dostlarımın başka yüzleriyle karşılaştığım; samimiyetsizlikleri ve biraz da riyakarlıkları fark ettiğim bir süreç oldu." ifadelerini kullandı.

ÖZEL HAYATI ÇOK KONUŞULMUŞTU!

Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündeme gelen Tatlıöz, geçtiğimiz temmuz ayında 7 yıllık evliliğini sonlandırmıştı.

"BODRUM'A GİTMEK EVLİLİK SÜRECİMDE İYİ OLMADI"

Ünlü şarkıcı geçtiğimiz günlerde ayrılık sürecini samimi bir şekilde paylaşmıştı. Tatlıöz, "Gönül galiba mücadele istiyor. İstanbul'dan gitmem beni mücadeleden kopardı. Ama bana göre değilmiş; ben İstanbul'un kaosunu, telaşını seviyorum. Bodrum'a gitmek evlilik sürecimde benim için iyi olmadı ama eski eşim için iyi oldu. Belki de o zaman çok erken bir karardı."

"AŞK HAYATIM SÜRPRİZLERE GEBE"

Ayrılık sürecinin ardından hayatına dair ipuçları da veren Tatlıöz, aşk hayatıyla ilgili sorulara yanıt verdi: "Aşk hayatım ilginç sürprizlere gebe. Henüz adını koyamadık ama hayatımda, çok yakından tanıdığınız birisi var. Çok keyifli gidiyor, duruma göre her şey netleştiğinde sizinle de paylaşırım."

Şarkıcının açıklamaları samimi itirafları ve verdiği yeni aşk sinyalleri magazin gündeminde geniş yankı buldu.

2025 YILINDA AŞKLARINI SONLANDIRMA KARARI ALAN DİĞER ÇİFTLERE BİR GÖZ ATALIM...

HANDE ERÇEL - HAKAN SABANCI

Uzun bir süredir ilişkileriyle gündemde olan Hande Erçel ile Hakan Sabancı, eylül ayında yaptıkları açıklamayla birlikteliklerini sonlandırdıklarını duyurmuştu. İkili ayrılık kararlarının ardından sosyal medya hesaplarından birlikte çekilmiş tüm fotoğraflarını kaldırdı.

Hakan Sabancı ayrılık hakkındaki sorulara şu yanıtı vermişti:

"Güzel giden bir beraberliğimiz vardı. Buna kimse saygı duymuyor. Bir şekilde biz bitirdik ve böyle karar aldık."

Rüya gibi bir ilişki yaşayan çift, son olarak ikili birbirlerini sosyal medya hesaplarından takipten çıkmıştı.

İPEK FİLİZ YAZICI-UFUK BEYDEMİR

Ünlü oyuncu İpek Filiz Yazıcı, 2022 yılında şarkıcı Ufuk Beydemir'le evlendi. Aralarında 10 yaş fark olan Ufuk Beydemir ve İpek Filiz Yazıcı, ani evlilik kararlarıyla da magazin gündeminde yer almıştı.

3 yıldır evli olan İpek Filiz Yazıcı ve eşi Ufuk Beydemir'in evliliğinde kriz olduğu ve boşanacakları iddia edilmişti. İddiaların doğru olduğu resmileşti ve ünlü çift boşandıklarını duyurdu.

Evet, haberler doğru; geçen hafta resmi olarak yollarımızı ayırdık. Biz, hayatlarımızı güzellikle birleştirdiğimiz gibi, aynı güzellikle ayrılabilmenin değerini ve önemini savunuyoruz. Bu yüzden birbirimize, geçirdiğimiz dört yılı aşkın birlikteliğimize ve ailelerimize olan sevgi ve saygımız gereği bu konuda hassas davranmayı özellikle tercih ediyoruz. Yapacağınız yorum ve paylaşımlarda aynı hassasiyeti göstermenizi sizlerden rica ediyoruz. İkimiz için de her şeyin daha da güzel olması temennisiyle... İpek ve Ufuk" ifadelerine yer verildi.

YASEMİN ERGENE-İZZET ÖZİLHAN

Yasemin Ergene ile iş insanı İzzet Özilhan'ın 14 yıllık evliliği 3 Eylül'de resmen sona erdi.

Ergene, evliliğinin bittiğini "14 yıldır evli olduğum Sayın İzzet Özilhan ile karşılıklı saygı ve anlayış temelinde boşanma kararı almış ve 3 Eylül 2025 tarihi itibarıyla da boşanmış bulunmaktayız. Bu süreç anlaşmalı şekilde ve tamamen medeni bir zeminde gerçekleşmiştir" sözleriyle duyurmuştu.

Ergene, boşandıktan sonra kayınvalidesi Emine Özilhan'ı sosyal medya hesabından (Instagram) takipten çıktı.

ASENA-HASAN DERE

Bir döneme damga vuran oryantal Asena 2017 yılında Hasan Dere ile nikah masasına oturmuştu. Evlendikten sonra Türkiye'deki kariyerine veda eden Asena, Almanya'da kendine yeni bir hayat kurdu.

Çift, ayrılığı yaptıkları ortak basın açıklaması ile duyurdu:

"Sekiz yıl boyunca sürdürdüğümüz evliliğimizi bir süre önce yine aynı sevgi, saygı ve dostlukla yasal olarak noktaladık. Hala birbirimizi çok seviyoruz, her zaman yan yana, dost ve arkadaş kalmaya devam edeceğiz. Sebebi özelimizdir, farklı sebepler aranmamasını ve saygı duyulmasını rica ederiz. Özel hayatımıza göstereceğiniz hassasiyet ve anlayış için şimdiden teşekkür ederiz. Asena Çakmak – Hasan Dere"

MELEK MOSSO-SERKAN SAĞDIÇ

Şarkıcı Melek Mosso ile oyuncu ve model Serkan Sağdıç'ın 2 yıllık evliliklerini noktaladı. Konuyla ilgili ortak bir açıklama yapan ünlü çift, şu ifadeleri kullandı:

"Yaklaşık iki yıldır sevgi, saygı ve güzel anılarla sürdürdüğümüz evliliğimizi, ortak bir kararla, fikir ayrılıkları sebebiyle dostane bir şekilde sonlandırmaya karar verdik. Birbirimizin hayatında her zaman özel bir yere sahip olduk."

NICOLE KIDMAN-KEITH URBAN

2006 yılından bu yana beraberlikleri süren Oscar ödüllü oyuncu Nicole Kidman ile şarkıcı Keith Urban, 19 yıllık evliliklerini bitirme kararı aldı.

İkiz kızları olan ünlü çiftten Kidman, boşanma davası açtı.

ÖZGE YAĞIZ-BURAK BERKAY AKGÜL

Özge Yağız ve Burak Berkay Akgül ilişkilerini göz önünde yaşamayı tercih ediyordu. Ancak son günlerde hem Özge Yağız'ın hem de Burak Berkay Akgül'ün yan yana oldukları tüm fotoğrafları silmesi, takipçiler arasında "Aşk bitti" yorumlarını beraberinde getirdi.

Her iki isim de birbirini Instagram'dan takip etmeyi sürdürse de, fotoğrafların tamamen kaldırılması ayrılık iddialarını kuvvetlendirdi. Özellikle Yağız'ın yeni dizisi için Rize'de yoğun bir çalışma dönemine girmesi, uzak mesafe sebebiyle ilişkide sorun yaşandığı ihtimalini ön plana çıkardı.

AYTAÇ ŞAŞMAZ- CEMRE BAYSEL

Bir dönem magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden olan Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz'ın aşkı bir kez daha sona erdi. Daha önce ayrılıp yeniden barışan ikili, geçtiğimiz günlerde yollarını kalıcı olarak ayırma kararı aldı.

Ayrılığın hemen ardından Cemre Baysel, bikinili pozlarını sosyal medya hesabından paylaşarak dikkatleri üzerine çekti. Paylaşımına ise, "Güneşi yakalıyorum" notunu ekledi.

Bu paylaşım kısa sürede gündem olurken, Aytaç Şaşmaz'dan da gecikmeyen bir karşılık geldi. Oyuncu, Instagram'da yayınladığı bir videonun altına, "Güneş yüzünü görür, ama ay ruhunu bilir"ifadesini yazarak eski sevgilisine dolaylı bir mesaj gönderdiği yorumlarını beraberinde getirdi.