Trend
Galeri
Trend Magazin
2025 yılının 'En Güzel 100 Kadını' seçildi: A.B.İ. dizisinin yıldızı Afra Saraçoğlu da listede yerini aldı!
2025 yılının 'En Güzel 100 Kadını' seçildi: A.B.İ. dizisinin yıldızı Afra Saraçoğlu da listede yerini aldı!
Dünya çapında ilgi gören TC Candler'ın 2025 "Dünyanın En Güzel 100 Kadını" listesi açıklandı. Listede Türkiye'den 7 ünlü isim yer alırken, A.B.İ. dizisinin yıldızı Afra Saraçoğlu de listede yer alarak sosyal medyada büyük ses getirdi.
Giriş Tarihi: 05.01.2026 06:57