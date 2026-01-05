Trend Galeri Trend Magazin 2025 yılının 'En Güzel 100 Kadını' seçildi: A.B.İ. dizisinin yıldızı Afra Saraçoğlu da listede yerini aldı!

Dünya çapında ilgi gören TC Candler'ın 2025 "Dünyanın En Güzel 100 Kadını" listesi açıklandı. Listede Türkiye'den 7 ünlü isim yer alırken, A.B.İ. dizisinin yıldızı Afra Saraçoğlu de listede yer alarak sosyal medyada büyük ses getirdi.

Giriş Tarihi: 05.01.2026 06:57
Dünya genelinde her yıl büyük merakla beklenen TC Candler "Dünyanın En Güzel 100 Kadını" listesi, 2025 yılı sonuçlarıyla kamuoyuna duyuruldu.

Milyonlarca kişinin oylarıyla şekillenen listede bu yıl da dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı.

Müzik, moda, sinema ve dijital dünyadan birçok ismin yer aldığı sıralamada Türkiye'den 7 kadın ünlü kendine yer buldu.

Listede yer alan Türk isimlerin tamamının oyuncu olması, Türkiye'nin televizyon ve sinema alanındaki güçlü kadın temsilini bir kez daha gözler önüne serdi.

100 kişilik listeye, yakında ATV'de başlayacak olan 'A.B.İ.' dizisinin başrol oyuncusu Afra Saraçoğlu da girdi.

Genç oyuncu listenin 93'üncü sırasında yer aldı.

Saraçoğlu'na sevenlerinden kutlama mesajı yağdı.

Peki bu listede başka hangi güzeller yer aldı?

İşte 2025 yılı "Dünyanın En Güzel 100 Kadını" listesine giren Türk ünlüler ve sıralamadaki yerleri…

73. SILA TÜRKOĞLU

62. CEMRE ARDA

53. SU BURCU YAZGI COŞKUN

34. CEMRE BAYSEL

27. ÖZGE YAĞIZ

1. HANDE ERÇEL

YAPAY ZEKAYA GÖRE TÜRKİYE'NİN EN GÜZEL KADINI KİM DERSİNİZ?

Estetik duruş, doğal güzellik, karizma ve halkın beğenisi gibi kriterler baz alınarak hazırlanan 2025 listesi, dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu.

Hem ekranların tanıdık yüzleri hem de son dönemin yükselen yıldızları bu yılki sıralamada yer aldı. İşte yapay zekanın puanlamasına göre Türkiye'nin en güzel kadınları...

10. Demet Özdemir – 82 Puan
Dans geçmişinden gelen fiziksel uyumu, enerjik duruşu ve sempatik yüz hatlarıyla ekranların aranan yüzlerinden biri. Hem yerli hem yabancı hayran kitlesi oldukça geniş.

9. Melisa Şenolsun – 83 Puan
Minimalist güzellik anlayışının Türkiye'deki güçlü temsilcilerinden. Doğallığı, ifade gücü ve sade estetiğiyle dikkat çekiyor.

8. Dilan Çiçek Deniz – 84 Puan
Modern fiziği, zarif yüzü ve farklı estetik yapısıyla özellikle genç kuşağın favorilerinden. Modellik geçmişi, ekran ışığını taşımasına katkı sağlıyor.

7. Tuvana Türkay – 85 Puan
Klasik Türk güzelliğini modern dokunuşlarla birleştiren Tuvana Türkay, hem oyunculuğu hem de belirgin yüz hatlarıyla öne çıkıyor.

6. Afra Saraçoğlu – 87 Puan
Güzelliği kadar oyunculuğuyla da son dönemin parlayan yıldızı. Masumiyetle çekiciliği harmanlayan duruşu sayesinde listede üst sıralarda yer aldı.

5. Sıla Türkoğlu – 88 Puan
Sadeliğin içindeki zarafet tanımı denince akla gelen ilk isimlerden. Parlak gözleri, doğal cilt tonu ve sakin ifadesiyle ekran uyumu çok yüksek.

4. Neslihan Atagül – 89 Puan
Listede bu yıl da üst sıralarda. Özellikle gözleri ve yüz simetrisiyle eşsiz bir estetik çizgiye sahip. Güzelliği, karizmasıyla birleşince etkisi artıyor.

3. Cansu Dere – 91 Puan
Zamana meydan okuyan güzelliği, soğuk ama etkileyici ifadesi ve elit havasıyla yıllardır zirve yarışında. Estetik algının "klasik zarafet" tanımına birebir uyuyor.