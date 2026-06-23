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21 yaşında tüm hayatı birden değişti! Oyuncu Büşra Develi o kırılma noktasını açıkladı: "Bir anda..."

Kariyerine damga vuran Tatlı Küçük Yalancılar dizisiyle adını duyuran, ardından birçok projeyle izleyici karşısına çıkan Büşra Develi, samimi açıklamalarda bulundu. Ünlü oyuncu hayatının o kırılma noktasını bu sözlerle anlattı.

Giriş Tarihi: 23.06.2026 09:40 Güncelleme Tarihi: 23.06.2026 09:44
21 yaşında tüm hayatı birden değişti! Oyuncu Büşra Develi o kırılma noktasını açıkladı: Bir anda...

Ekranların sevilen yüzü Büşra Develi, televizyon dünyasına adım attığı ilk günden bugüne uzanan şöhret yolculuğuna dair çok konuşulacak açıklamalara imza attı.

21 yaşında tüm hayatı birden değişti! Oyuncu Büşra Develi o kırılma noktasını açıkladı: Bir anda...

2015 yılında ekrana gelen ve kariyerinin ilk dizisi olan Tatlı Küçük Yalancılar projesiyle bir gecede geniş kitleler tarafından tanınan ünlü oyuncu, şöhretin hayatına getirdiği ani değişimi ilk kez bu kadar açık yüreklilikle paylaştı.

21 yaşında tüm hayatı birden değişti! Oyuncu Büşra Develi o kırılma noktasını açıkladı: Bir anda...

Henüz yolun başındayken yaşadığı o büyük şoku ve popülaritenin getirdiği ağırlığı hayatının en büyük kırılma noktası olarak tanımlayan Develi, şu dikkat çeken ifadeleri kullandı:

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21 yaşında tüm hayatı birden değişti! Oyuncu Büşra Develi o kırılma noktasını açıkladı: Bir anda...

"BİR ANDA BÜŞRA HANIM OLDUM"

"21 yaşımda bu benim başıma geldi. Bir anda Büşra Hanım oldum. Bir gün önce Büşra'ydım. Bunun bir eğitimi de yok"

21 yaşında tüm hayatı birden değişti! Oyuncu Büşra Develi o kırılma noktasını açıkladı: Bir anda...

KEDİ KURTARMA OPERASYONUYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde İstanbul sokaklarında seyir halindeki bir taksinin altına sıkışan minik kedi için zaman kaybetmeden harekete geçen güzel oyuncu, çevredeki vatandaşların da desteğiyle adeta bir kurtarma operasyonuna imza atmıştı.

21 yaşında tüm hayatı birden değişti! Oyuncu Büşra Develi o kırılma noktasını açıkladı: Bir anda...

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran o anlar, ünlü oyuncunun sadece yeteneğiyle değil, aynı zamanda taşıdığı büyük merhametle de takdir topladığını bir kez daha kanıtladı.

21 yaşında tüm hayatı birden değişti! Oyuncu Büşra Develi o kırılma noktasını açıkladı: Bir anda...

TAKSİDE SIKIŞAN KEDİ İÇİN SEFERBER OLDU

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, yoğun şehir trafiğinin ortasında sarı bir taksinin çevresinde toplanan endişeli kalabalık göze çarpıyor.

21 yaşında tüm hayatı birden değişti! Oyuncu Büşra Develi o kırılma noktasını açıkladı: Bir anda...

Aracın alt kısmına ya da motor bölümüne tehlikeli bir şekilde sıkıştığı anlaşılan bir kedinin çaresizliğini fark eden Büşra Develi, çevredeki kimsenin duruma tam anlamıyla ve cesaretle müdahale edemediğini görünce hiç düşünmeden kollarını sıvayarak harekete geçti.

21 yaşında tüm hayatı birden değişti! Oyuncu Büşra Develi o kırılma noktasını açıkladı: Bir anda...

Ünlü oyuncu, üzerindeki açık renkli kıyafetlerin asfaltta kirlenmesine veya çevrede biriken meraklı kalabalığın bakışlarına zerre kadar aldırmadan doğrudan sıcak asfaltın üzerine diz çökerek minik hayvana ulaşmaya çalıştığı anlar dikkat çekti.

21 yaşında tüm hayatı birden değişti! Oyuncu Büşra Develi o kırılma noktasını açıkladı: Bir anda...

Olayın ciddiyetiyle saçlarını arkadan pratik bir şekilde toplayarak hareket alanını genişleten Develi, taksi şoförü ve yardıma koşan diğer duyarlı vatandaşlarla son derece koordineli bir şekilde çalışarak bu zorlu süreci yönetti.

21 yaşında tüm hayatı birden değişti! Oyuncu Büşra Develi o kırılma noktasını açıkladı: Bir anda...

Çevredeki meraklı gözlere, hızla akıp giden trafiğin gürültüsüne ve yoldan geçen diğer araçların yarattığı strese rağmen odağını bir an bile kaybetmeyen başarılı oyuncu, elleriyle aracın altını karış karış kontrol ederek kediyi güvenli bir şekilde dışarı çıkarmak için büyük, ısrarcı ve çok kararlı bir çaba sarf etti.

21 yaşında tüm hayatı birden değişti! Oyuncu Büşra Develi o kırılma noktasını açıkladı: Bir anda...

Büşra Develi'nin kendi konforunu hiçe sayarak, hiçbir kaygı gütmeden sergilediği bu doğal, içten ve alabildiğine yardımsever davranış, ekran başındaki ve videoyu izleyen herkesin içini ısıtmayı başarıyor.

21 yaşında tüm hayatı birden değişti! Oyuncu Büşra Develi o kırılma noktasını açıkladı: Bir anda...

Kameralara yansıyan bu anlamlı çaba, sadece çaresiz bir kedinin hayatını kurtarmakla kalmıyor; aynı zamanda empati, sevgi ve şefkatin; her türlü yoğunluğun, kariyer kaygısının ve şöhretin çok daha ötesinde, en temel insani görevimiz olduğunu tüm topluma çok güçlü bir şekilde hatırlatıyor.

21 yaşında tüm hayatı birden değişti! Oyuncu Büşra Develi o kırılma noktasını açıkladı: Bir anda...

O anlar sosyal medyada birçok destek yorumuyla, takdirle karşılandı.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör