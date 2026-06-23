21 yaşında tüm hayatı birden değişti! Oyuncu Büşra Develi o kırılma noktasını açıkladı: "Bir anda..."

Kameralara yansıyan bu anlamlı çaba, sadece çaresiz bir kedinin hayatını kurtarmakla kalmıyor; aynı zamanda empati, sevgi ve şefkatin; her türlü yoğunluğun, kariyer kaygısının ve şöhretin çok daha ötesinde, en temel insani görevimiz olduğunu tüm topluma çok güçlü bir şekilde hatırlatıyor.