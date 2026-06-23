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21 yaşında tüm hayatı birden değişti! Oyuncu Büşra Develi o kırılma noktasını açıkladı: "Bir anda..."
21 yaşında tüm hayatı birden değişti! Oyuncu Büşra Develi o kırılma noktasını açıkladı: "Bir anda..."
Kariyerine damga vuran Tatlı Küçük Yalancılar dizisiyle adını duyuran, ardından birçok projeyle izleyici karşısına çıkan Büşra Develi, samimi açıklamalarda bulundu. Ünlü oyuncu hayatının o kırılma noktasını bu sözlerle anlattı.
Giriş Tarihi: 23.06.2026 09:40
Güncelleme Tarihi: 23.06.2026 09:44