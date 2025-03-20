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21 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Meğer büyük aşk hikayesiymiş: Tolga Çevik'ten mutlu evliliğin sırrı: "Gördüğüm anda...

Oyunculuğu ve sahne performansıyla izleyicilerin beğenisini kazanan usta komedyen Tolga Çevik, konuk olduğu bir programda yıllar süren evliliğinin ardındaki dinamiği açılkadı. Samimi açıklamalarda bulunan Çevik, eşi Özge Yılmaz ile olan tanışma hikayesini, mutlu evliliğinin sırlarını ve aile hayatını anlattı.

Giriş Tarihi: 20.03.2025 13:41 Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 13:43
21 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Meğer büyük aşk hikayesiymiş: Tolga Çevik’ten mutlu evliliğin sırrı: Gördüğüm anda...

2004 yılında nikah masasına oturan Tolga Çevik ve Özge Yılmaz, tanıştıkları ilk gün evlenme kararlılığına varmış. Çevik, bu unutulmaz anıyı şu sözlerle anlattı:

21 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Meğer büyük aşk hikayesiymiş: Tolga Çevik’ten mutlu evliliğin sırrı: Gördüğüm anda...

"Eşimle tanıştığımız gün, daha ilk 10 dakika içinde ona 'Biz seninle evleneceğiz, biliyorsun değil mi?' dedim. O da 'Biliyorum' diye cevap verdi. O dönemde çok gençti, bu yüzden 3 yıl sonra evlendik. Hikayemize çoğu kişi inanmıyor ama bizim yakın dostumuz Rıza Sönmez bu anıya şahittir."

21 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Meğer büyük aşk hikayesiymiş: Tolga Çevik’ten mutlu evliliğin sırrı: Gördüğüm anda...

"AKŞAM YEMEĞİNİ BİRLİKTE YİYELİM NESLİYİZ"

Tan ve Tuna adında iki çocuğu olan Tolga Çevik, aile hayatında birlikte vakit geçirmenin önemine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

21 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Meğer büyük aşk hikayesiymiş: Tolga Çevik’ten mutlu evliliğin sırrı: Gördüğüm anda...

"Biz, akşam yemeğini birlikte yeme geleneğini yaşatan bir nesiliz. Bunu biz büyükler olarak korumasak bile çocuklarımız bu geleneği devam ettiriyor. Aile olarak bir arada olmak, insanın yalnız olmadığını hissetmesini sağlıyor."

21 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Meğer büyük aşk hikayesiymiş: Tolga Çevik’ten mutlu evliliğin sırrı: Gördüğüm anda...

Eşi ve çocuklarıyla geçirdiği zamana önem verdiğini belirten Çevik, aile bağlarının kuvvetli olmasının kendisi için en değerli şeylerden biri olduğunu söyledi.