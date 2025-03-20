21 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Meğer büyük aşk hikayesiymiş: Tolga Çevik'ten mutlu evliliğin sırrı: "Gördüğüm anda...

"Eşimle tanıştığımız gün, daha ilk 10 dakika içinde ona 'Biz seninle evleneceğiz, biliyorsun değil mi?' dedim. O da 'Biliyorum' diye cevap verdi. O dönemde çok gençti, bu yüzden 3 yıl sonra evlendik. Hikayemize çoğu kişi inanmıyor ama bizim yakın dostumuz Rıza Sönmez bu anıya şahittir."