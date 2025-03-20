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21 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Meğer büyük aşk hikayesiymiş: Tolga Çevik'ten mutlu evliliğin sırrı: "Gördüğüm anda...
21 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Meğer büyük aşk hikayesiymiş: Tolga Çevik'ten mutlu evliliğin sırrı: "Gördüğüm anda...
Oyunculuğu ve sahne performansıyla izleyicilerin beğenisini kazanan usta komedyen Tolga Çevik, konuk olduğu bir programda yıllar süren evliliğinin ardındaki dinamiği açılkadı. Samimi açıklamalarda bulunan Çevik, eşi Özge Yılmaz ile olan tanışma hikayesini, mutlu evliliğinin sırlarını ve aile hayatını anlattı.
Giriş Tarihi: 20.03.2025 13:41
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 13:43