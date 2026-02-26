Trend Galeri Trend Magazin 23 yaşında bir gecede ünlü olmuş! Burcu Kara'dan şoke eden şöhret açıklaması: "Param yoktu mecbur kaldım"

23 yaşında bir gecede ünlü olmuş! Burcu Kara'dan şoke eden şöhret açıklaması: "Param yoktu mecbur kaldım"

"Tatar Ramazan", "Haziran Gecesi" ve "Elveda Derken" dizileriyle tanınan Burcu Kara, katıldığı bir programda kariyerinin bilinmeyen yönlerini anlattı. Sadece bir gecede ülkenin konuştuğu isim haline gelen Kara'nın şöhret hikayesi, izleyenleri oldukça şaşırttı.

Giriş Tarihi: 26.02.2026 09:44 Güncelleme Tarihi: 26.02.2026 09:46
23 yaşında bir gecede ünlü olmuş! Burcu Kara’dan şoke eden şöhret açıklaması: Param yoktu mecbur kaldım

Birçok başarılı projeyle ekranların başarılı isimlerinden biri olan Burcu Kara, katıldığı bir programda kariyerinin bilinmeyen yönlerini paylaştı.

23 yaşında bir gecede ünlü olmuş! Burcu Kara’dan şoke eden şöhret açıklaması: Param yoktu mecbur kaldım

"ÇALIŞIRKEN DİKSİYON VE SPİKERLERİK KURSLARI ALDIM"

Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümü'nden mezun olan Kara, "Bursa'da yatırım uzmanlığı yaparken hafta sonları İstanbul'da diksiyon ve spikerlik kursları almaya başladım" dedi.

23 yaşında bir gecede ünlü olmuş! Burcu Kara’dan şoke eden şöhret açıklaması: Param yoktu mecbur kaldım

"PARAM YOKTU MECBUR KALDIM"

Kara, spiker olarak çalışmaya başladığı dönemde oyunculuk ve modellik teklifleri aldığını söyleyerek, "23 yaşındayım o zaman. Hiç öyle bir şey düşünmüyordum.

23 yaşında bir gecede ünlü olmuş! Burcu Kara’dan şoke eden şöhret açıklaması: Param yoktu mecbur kaldım

Ama beni haber spikerliğinde o kadar üzdüler ki ve param da yoktu o dönem, geçinemediğim için bir denemek istedim. Şahika Tekand'dan ders alayım dedim" ifadelerini kullandı.

23 yaşında bir gecede ünlü olmuş! Burcu Kara’dan şoke eden şöhret açıklaması: Param yoktu mecbur kaldım

"BÜTÜN ÜLKE BENİ KONUŞTU"

Daha sonra 2004 yılında yeni çıkacak dizi olan "Haziran Gecesi" için yapılan seçmelere katıldığını belirten Kara, "Özcan Deniz'in eşi rolü için audition (oyuncu seçmeleri) yapılıyordu. Ben de katıldım ve beni seçtiler. Dizi yayınlandı, ertesi gün bütün ülke Naz'la (Elmas) bizi konuşuyordu. O an ülkenin en ünlü genç kızları olmuştuk" dedi.

23 yaşında bir gecede ünlü olmuş! Burcu Kara’dan şoke eden şöhret açıklaması: Param yoktu mecbur kaldım

BİR GECEDE HAYATI DEĞİŞEN DİĞER İSİM: YILDIZ TİLBE

Efsane şarkılarıyla gönüllere taht kuran Semiha Yankı, bir Youtube programına katıldı.

23 yaşında bir gecede ünlü olmuş! Burcu Kara’dan şoke eden şöhret açıklaması: Param yoktu mecbur kaldım

68 yaşındaki şarkıcı, burada bilinmeyen bir gerçeği yıllar sonra ilk kez açıkladı.

23 yaşında bir gecede ünlü olmuş! Burcu Kara’dan şoke eden şöhret açıklaması: Param yoktu mecbur kaldım

Semiha Yankı, programda Yıldız Tilbe'yi nasıl keşfettiğini açıkladı.

Ünlü sanatçı şu ifadeleri kullandı:

23 yaşında bir gecede ünlü olmuş! Burcu Kara’dan şoke eden şöhret açıklaması: Param yoktu mecbur kaldım

"Ben Sürmene Otel'de çalışıyordum. Yıldız benim alt kadromda çalışıyordu. Gülen Yıldız diye. Kızı dinlerken aşık oldum. Allah'ım böyle bir ses yok. Kızım sen niye buradasın diyorum. Ne yapayım diyor.

23 yaşında bir gecede ünlü olmuş! Burcu Kara’dan şoke eden şöhret açıklaması: Param yoktu mecbur kaldım

Kaptığım gibi ben onu İstanbul'a getirdim. 6-7 ay 1 sene gibi bende kaldı Yıldız. Sonra Sezen'e gitti. Yani İstanbul'a getiren benim. Aldım kaptım getirdim. İyi ki de getirmişim. İyi ki de dokunmuşum. Yıldız Tilbe'yi kazandık yahu."

23 yaşında bir gecede ünlü olmuş! Burcu Kara’dan şoke eden şöhret açıklaması: Param yoktu mecbur kaldım

SIFIRDAN ZİRVEYE UZANAN YOL

Son dönemde özellikle sosyal medyada geniş bir hayran kitlesine ulaşan Kobra Murat, yalnızca tarzıyla değil, sıfırdan zirveye uzanan hayat hikayesiyle de dikkat çekiyor.

23 yaşında bir gecede ünlü olmuş! Burcu Kara’dan şoke eden şöhret açıklaması: Param yoktu mecbur kaldım

Bugün sosyal medyada bir fenomen haline gelen Murat Divandiler'in yolu, yıllar önce küçük bir dükkanda atılan mütevazı adımlarla başladı.

23 yaşında bir gecede ünlü olmuş! Burcu Kara’dan şoke eden şöhret açıklaması: Param yoktu mecbur kaldım

Doğuştan gelen resim çizme yeteneği daha çocuk yaşlarda fark edilen Kobra Murat'ın hayali, elbise tasarlamak ve kendi dünyasını kumaşlarla kurmaktı. Ancak Murat'ın en büyük sorunu elinde herhangi bir sermayenin olmamasıydı. Bu nedenle işe, başkalarının kıyafetlerini yamayarak, fermuar tamir ederek başladı.

23 yaşında bir gecede ünlü olmuş! Burcu Kara’dan şoke eden şöhret açıklaması: Param yoktu mecbur kaldım

Murat'ın küçücük bir dükkanda, adım adım kesip biçmeyi öğrenirken ilk özel tasarımını ise mahalleden bir kadının isteği üzerine diktiği namaz elbisesiyle yaptı. Ortaya çıkan tasarım, klasik bir kıyafetten çok roman kültürünün şatafatını yansıtan, dikkat çekici bir parçaya dönüştü.

23 yaşında bir gecede ünlü olmuş! Burcu Kara’dan şoke eden şöhret açıklaması: Param yoktu mecbur kaldım

Bu tasarım, ünlü şarkıcının tarzının da habercisi oldu. Kobra Murat'ın tercih ettiği parlak kumaşlar, gösterişli detaylar ve iddialı dokunuşlar kısa sürede fark edildi.

23 yaşında bir gecede ünlü olmuş! Burcu Kara’dan şoke eden şöhret açıklaması: Param yoktu mecbur kaldım

Bir süre sonra dükkanın kapısından, memnun edilmesi zor ve varlıklı bir müşteri girdi. Düğünü için sıra dışı bir elbise isteyen kadın, "Bana öyle bir elbise yap ki, kobra yılanının ağzından çıkayım. Herkes beni konuşsun, bana baksın" diyerek Murat'a hayal gücünün sınırlarını zorlayan bir sipariş verdi. Ortaya çıkan 'kobralı tasarım, yalnızca elbiseyi değil, tasarımcısını da görünür hale getirdi.

23 yaşında bir gecede ünlü olmuş! Burcu Kara’dan şoke eden şöhret açıklaması: Param yoktu mecbur kaldım

Bu tasarımın ardından Murat Divandiler, ilk kez büyük bir davette tasarımcı kimliğiyle yer aldı. İmajını değiştirerek katıldığı düğünde kartvizitlerini dağıtan Murat, o gecenin sonunda artık sadece bir terzi değil, adı kulaktan kulağa yayılan "Kobra Murat" oldu. Böylece küçük bir dükkanda başlayan yolculuk zamanla bambaşka bir noktaya taşındı...

23 yaşında bir gecede ünlü olmuş! Burcu Kara’dan şoke eden şöhret açıklaması: Param yoktu mecbur kaldım

Zamanla televizyon programlarına konuk olan, tarzı ve duruşuyla dikkat çeken Kobra Murat, roman kültürünün şatafatlı estetiğini sahneye ve ekrana taşıdı.

23 yaşında bir gecede ünlü olmuş! Burcu Kara’dan şoke eden şöhret açıklaması: Param yoktu mecbur kaldım

Başarılı şarkıcının parlak, simli ve gösterişli tarzı, hem tasarımlarına hem yaşam alanına yansıdı.

23 yaşında bir gecede ünlü olmuş! Burcu Kara’dan şoke eden şöhret açıklaması: Param yoktu mecbur kaldım

Kobra Murat'ın, küçük bir dükkandan başlayıp geniş kitlelere ulaşan keşfedilme hikayesi ise duyanlara bir hayli ilham oluyor...

23 yaşında bir gecede ünlü olmuş! Burcu Kara’dan şoke eden şöhret açıklaması: Param yoktu mecbur kaldım

MERYEM UZERLİ'NİN KARİYER PLANI DA HERKESİ ŞAŞIRTACAK CİNSTEN...

"Muhteşem Yüzyıl" dizisinde üç sezon boyunca canlandırdığı 'Hürrem Sultan' karakteriyle milyonların kalbini fetheden Meryem Uzerli, ilk oyunculuk deneyimiyle adeta yıldızlar arasına adını yazdırdı.

23 yaşında bir gecede ünlü olmuş! Burcu Kara’dan şoke eden şöhret açıklaması: Param yoktu mecbur kaldım

Güzelliği, doğal tavırları ve enerjisiyle kısa sürede büyük bir hayran kitlesine ulaşan Alman asıllı oyuncu, aradan yıllar geçmesine rağmen hala ekranların en sevilen isimlerinden biri olmayı başarıyor.

23 yaşında bir gecede ünlü olmuş! Burcu Kara’dan şoke eden şöhret açıklaması: Param yoktu mecbur kaldım

YILLAR SONRA İTİRAF ETTİ!

Magazin gündeminden çoğu zaman uzak kalan Meryem Uzerli, yıllar sonra yaptığı 'Muhteşem Yüzyıl' itirafıyla dikkat çekti.

23 yaşında bir gecede ünlü olmuş! Burcu Kara’dan şoke eden şöhret açıklaması: Param yoktu mecbur kaldım

Katıldığı bir programda samimi açıklamalarda bulunan güzel oyuncu Meryem Uzerli, kariyerinin en çok konuşulan anlarından birine esprili bir dille açıkladı.

23 yaşında bir gecede ünlü olmuş! Burcu Kara’dan şoke eden şöhret açıklaması: Param yoktu mecbur kaldım

"ATA BİNİYORUM DİYE YALAN SÖYLEDİM"

Ünlü oyuncu, bir dönem rol aldığı dizinin hazırlık sürecinde yaşadığı "ata binme" krizini ilk kez bu kadar açık anlattı. Rol öncesi yapılan görüşmelerde kendisine ata binip binemediğinin sorulduğunu belirten Uzerli, o an refleksle verdiği cevabın başına iş açtığını söyledi. Oyuncu, yaşananları şu sözlerle dile getirdi: