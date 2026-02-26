Trend
23 yaşında bir gecede ünlü olmuş! Burcu Kara'dan şoke eden şöhret açıklaması: "Param yoktu mecbur kaldım"
"Tatar Ramazan", "Haziran Gecesi" ve "Elveda Derken" dizileriyle tanınan Burcu Kara, katıldığı bir programda kariyerinin bilinmeyen yönlerini anlattı. Sadece bir gecede ülkenin konuştuğu isim haline gelen Kara'nın şöhret hikayesi, izleyenleri oldukça şaşırttı.
Giriş Tarihi: 26.02.2026 09:44
Güncelleme Tarihi: 26.02.2026 09:46