Trend Galeri Trend Magazin 23 yıl öncesine zamanda yolculuk! Sihirli Annem’in yıldızı Gizem Güven’in set arkasındaki hiç görülmemiş halleri ortaya çıktı...

Bir döneme damga vuran "Sihirli Annem" dizisinin çocuk yıldızı Gizem Güven'in, yıllar sonra gün yüzüne çıkan set arkası görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü. Ceren karakteriyle hafızalara kazınan oyuncunun çocukluk yıllarına ait o doğal halleri, izleyenleri adeta zaman yolculuğuna çıkardı.

Giriş Tarihi: 16.04.2026 09:44
Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu ve ikonik yapımlarından biri olan Sihirli Annem dizisi, üzerinden yıllar geçmesine rağmen sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor.

İnci Türkay, Şahap Sayılgan, Nevra Serezli ve Metin Serezli gibi usta isimleri bir araya getiren dizi, özellikle çocuk oyuncuların kariyer yolculuğunda önemli bir dönüm noktası olmuştu.

KAMERA ARKASINDA DUYGULANDIRAN ANLAR

Son olarak dizide "Ceren" karakterine hayat veren Gizem Güven'in, projenin çekildiği dönemde kaydedilen kamera arkası görüntüleri gün yüzüne çıktı.

MİNİK HAYRANINA SETİ GEZDİRDİ

O dönem çocuk yaşta olan Gizem Güven'in sete gelen küçük bir hayranıyla yakından ilgilenmesi dikkat çekti.

Çekim aralarında minik misafirine set alanını gezdiren ve çekimlerin yapıldığı mekanlar hakkında bilgi veren Güven'in o anları, sosyal medya platformlarında yoğun ilgi gördü.

Zeynep Özkaya (Çilek) ve Damla Ersubaşı (Tuğçe) gibi isimlerle birlikte dönemin en popüler çocuk yıldızları arasında yer alan Güven'in videosu, adeta zamanda yolculuğa çıkardı...

Yıllar sonra dolaşıma giren bu nostaljik video, dizinin hayranları tarafından ilgiyle izlendi.

PEKİ SİZ GİZEM GÜVEN'İN ŞÖHERTİ NASIL YAKALADIĞINI BİLİYOR MUSUNUZ?

'Sihirli Annem' ve 'Selena' projeleriyle büyük bir üne kavuşvan oyuncu Gizem Güven'in, şöhret yolculuğuna Teoman ile başladığı ortaya çıktı.

Oyunculuk kariyeri başlamadan önce yolları Teoman ile kesişen Güven, Henüz 8 yaşındayken ünlü şarkıcının 'İstanbul'da Sonbahar' adlı klibinde oynadı.

Klipteki oyunculuğu çok beğenilen Güven, ardından 'Sihirli Annem', daha sonra da 'Selena' dizilerine seçildi.

İşte sizler için derlediğimiz ünlülerin keşfedilme hikayeleri...

AFRA SARAÇOĞLU

Genç yaşına rağmen birçok projede yer alan başarılı oyuncu;mesleğinin yanı sıra güzelliği, ve aşk hayatıyla sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri.

Son zamanlarda kendisi gibi oyuncu olan Mert Yazıcıoğlu ile uzun süre beraber olan Saraçoğlu, herkesin evliliğe gideceğini düşündüğü ilişkisini bitirip beraber rol aldığı oyuncu arkadaşı Mert Ramazan Demir ile bir ilişkiye başlamıştı.

Sık sık gündeme gelen ünlü oyuncunun hayatındaki neredeyse tüm olaylar detaylarıyla merak ediliyor.

Büyük bir hayran kitlesine sahip olan başarılı oyuncunun rol aldığı yapımlar da ilgi görüyorken nasıl ünlendiğine dair detaylar da merak konusu haline geliyor.

2016 yılında henüz daha üniversite öğrencisiyken parlayan Saraçoğlu'nun ünlenmesine giden yolu annesi inşa etmiş.

ÖZCAN DENİZ'E DM ATMIŞ!

Saraçoğlu'nun annesi, kızının ilk reklam çekiminin başarısız geçtiğini fark edince, duruma el atarak Özcan Deniz'e Instagram üzerinden mesaj atmış.

Annesinin Deniz'e sosyal medya üzerinden gönderdiği bu fotoğraf, Saraçoğlu'nun şöhret adımlarına zemin hazırladı.

Fotoğraf sayesinde 2016 yılında yayınlanacak olan bir filmin setine çağrılan ve deneme çekimleri yaptırılan Afra Saraçoğlu, daha sonrasında rolü alarak televizyon dünyasına bir giriş yaptı.

Her projede hem gösterdiği performans hem de ekranlara yansıyan duru güzelliğiyle beğenileri toplayan ünlü oyuncu, yalnız dizi ve filmlerin değil aynı zamanda markaların da gözdesi haline geldi.

OYUNCULUK İÇİN EĞİTİMİNE ARA VERDİ

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde eğitimini sürdüren Saraçoğlu'nun deneme çekimindeki performansı başarılı bulununca filmde rol aldı. Daha sonrasında oyunculuk kariyerine devam etmek için üniversite eğitimine ara veren Saraçoğlu, başarılı projelere imza atmaya devam ediyor.

MÜSLÜM GÜRSES

Asıl adı Müslüm Akbaş olan sanatçı, 7 Mayıs 1953'te Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinin Fıstıközü köyünde, Mehmet ve Emine Akbaş çiftinin ilk çocuğu olarak dünyaya geldi.

Ailesi, ekonomik sıkıntılar nedeniyle kendisi 3 yaşındayken Adana'ya göç eden Gürses, ilkokuldan sonra eğitimine devam edemedi. Sanatçı bir süre ayakkabı tamircisi ile terzi dükkanında çalıştı.

Usta sanatçı, babasının engellemesine rağmen, annesinin desteğiyle 1967'de henüz 14 yaşındayken Adana'da bir çay bahçesinde düzenlenen ses yarışmasına katılarak birinci oldu.

14 YAŞINDAN İTİBAREN GÜRSES SOYADINI KULLANDI

Yarışmadan sonra "Gürses" soyadını kullanmaya başlayan sanatçı, yapılan teklifle kısa bir süre çay bahçesinde türkü söyledi ancak işlerin iyi gitmemesi sebebiyle terziliğe geri döndü.

Müslüm Gürses, Adana'daki bir gazinoda assolist olarak sahneye çıkan Sadık Altınmeşe'nin hastalanmasının ardından onun yerine sahneye çıkınca büyük ilgi gördü ve mikrofonu bir daha elinden bırakmadı.

Bir yandan Adana'da çeşitli mekanlarda konserler veren sanatçı, 1967'den itibaren her cumartesi TRT Çukurova Radyosu'nda canlı yayında türküler söyledi. "Emmioğlu/Ovada Taşa Basma" adlı ilk 45'liği 1968'de müzikseverlerle buluştu.

Müslüm Gürses, annesinin vefatının ardından geldiği İstanbul'da, "Giyin Kuşan Selvi Boylum/Hayatımı Sen Mahvettin" ve "Gitme Gel Gel/Haram Aşk" adlı iki 45'lik plak doldurdu.

"SEVDA YÜKLÜ KERVANLAR" İLE SATIŞ REKORU KIRDI

"Sevda Yüklü Kervanlar" adlı şarkısıyla geniş kitlelere ulaşmayı başaran sanatçının, "Sevda Yüklü Kervanlar/Vurma Güzel Vurma" isimli 45'liği 300 bin basılarak rekor kırdı.

Burhan Bayar'ın bestelerine yer verdiği çok sayıda plağı hayranlarıyla buluşturan Gürses, 1978'de Anadolu turnesi dolayısıyla Tarsus'tan Adana'ya dönerken trafik kazası geçirdi. Sürücünün hayatını kaybettiği kazada, öldü sanılarak morga kaldırılan Gürses'in yaşadığı son anda fark edildi.

Kaza nedeniyle koku alma duyusunu yitiren ve işitme duyusu da ciddi biçimde zarar gören sanatçı yavaş konuşmaya başladı. Alnı ciddi biçimde zedelenen Gürses'in başına, beynini koruyacak bir plaka takıldı.

UMUTSUZ, ÇARESİZ HİSSEDENLERİN HİSLERİNE TERCÜMAN OLDU

"Özür Diliyorum Senden", "İsyankar" ve "Ben İnsan Değil miyim?" albümleriyle 1990'lı yıllarda müzik dünyasında ikinci büyük çıkışını yakalayan Gürses, şarkılarıyla kendisini umutsuz, çaresiz hissedenlerin hislerine tercüman oldu.

Gürses, "Gönül Teknem" adlı albümünün yanı sıra yazar Murathan Mungan'la ortak projesi "Aşk Tesadüfleri Sever" adlı albümü 2006'da çıkardı.

David Bowie, Bjork, Bob Dylan ve Leonard Cohen'in de aralarında olduğu birçok yabancı müzisyenin bestelerine Mungan'ın yazdığı sözleri yorumlayan sanatçı, hayatının son yıllarında bazı pop ve rock tarzındaki şarkıları da repertuvarına kattı.