23 yıllık evliliğini bitirmişti! Sosyetik Aslı Gümüşel boşanma sonrası geçirdiği değişimi anlattı: "Geçmişi irdeleme ileriye bak"

"ŞÜKREDİYORUM"

Boşandıktan sonra nasıl günlerden geçtiğinden de bahseden Gümüşel, şunları söyledi: "Yalnızlığın zor yanları var elbet ama bakış açım gelenin hep hayırlı olduğuna inanmak. Bugün yaşadığım her şey için iyi ki diyorum. Elimde olan güzelliklerin farkında olup şükrediyorum."