23 yıllık evliliğini bitirmişti! Sosyetik Aslı Gümüşel boşanma sonrası geçirdiği değişimi anlattı: "Geçmişi irdeleme ileriye bak"
Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Şen'in oğlu Metin Şen'le olan 23 yıllık evliliğini sonlandırdıktan sonra hayatını yeniden inşa eden Aslı Gümüşel, hem iş dünyasında elde ettiği başarıyı hem de zorlu süreci nasıl atlattığını anlattı. Gümüşel, "Geçmişi bırakıp ileriye bakmayı öğrendim" diyerek kadınlara ilham veren tavsiyelerde bulundu.
Giriş Tarihi: 30.11.2025 06:50