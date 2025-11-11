Trend
24 yıl aynı yastığa baş koymuşlardı...Sunucu Jess Molho ve Zeynep Molho boşanıyor! Davada dikkat çeken ünlü tanıklar...
'Sihirli Annem', 'Çocuklar Duymasın' gibi birçok dizide rol alan oyuncu ve sunucu Jess Molho ile 24 yıllık yönetmen eşi Zeynep Molho boşanıyor. Çiftin birbirlerine karşı açtıkları boşanma davasında oyuncu Melek Baykal ile eski manken Deniz Akkaya tanık olarak dinlendi.
Giriş Tarihi: 11.11.2025 11:21
Güncelleme Tarihi: 11.11.2025 11:25