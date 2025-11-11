Trend Galeri Trend Magazin 24 yıl aynı yastığa baş koymuşlardı...Sunucu Jess Molho ve Zeynep Molho boşanıyor! Davada dikkat çeken ünlü tanıklar...

24 yıl aynı yastığa baş koymuşlardı...Sunucu Jess Molho ve Zeynep Molho boşanıyor! Davada dikkat çeken ünlü tanıklar...

'Sihirli Annem', 'Çocuklar Duymasın' gibi birçok dizide rol alan oyuncu ve sunucu Jess Molho ile 24 yıllık yönetmen eşi Zeynep Molho boşanıyor. Çiftin birbirlerine karşı açtıkları boşanma davasında oyuncu Melek Baykal ile eski manken Deniz Akkaya tanık olarak dinlendi.

Giriş Tarihi: 11.11.2025 11:21 Güncelleme Tarihi: 11.11.2025 11:25
'Sihirli Annem', 'Çocuklar Duymasın' gibi birçok dizide rol alan oyuncu ve sunucu Jess Molho ile 24 yıllık yönetmen eşi Zeynep Molho'nun birbirlerine karşı açtıkları boşanma davasının görülmesine devam edildi.

İstanbul Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmada Jess Molho ile Zeynep Molho ve taraf avukatları hazır bulundu.

DURUŞMA ERTELENDİ

Basına kapalı görülen boşanma davası yaklaşık 2 buçuk saat sürerken, Jess Molho'nun tanığı olarak oyuncu Melek Baykal ile eski manken Deniz Akkaya dinlendi. Duruşma daha sonra ertelendi.

Oyuncu ve sunucu, 'evlilik birliğinin temelinden sarsılması' gerekçesiyle İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak boşanma davası açmıştı.

Daha sonra Zeynep Molho psikolojik ve ekonomik şiddete maruz kaldığı iddiasıyla boşanma davası açtı, 40 milyon lira tazminat, çocuklarının velayeti ve 700 bin lira nafaka talep etti.

Karşı boşanma davası açan Jess Molho da eşinin kendisini aldattığını ve öfke problemi yaşadığını öne sürerek 30 milyon lira tazminat, çocuklarının velayeti ile aylık 100 bin lira nafaka talebinde bulundu.

