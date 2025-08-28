Trend
24 yıllık aşkta 4. bebek sürprizi! Anna Kournikova – Enrique Iglesias çifti magazin dünyasını şoke etti: Hala evli değiller ama...
Eski tenis yıldızı Anna Kournikova ile dünyaca ünlü şarkıcı Enrique Iglesias'tan hayranlarını heyecanlandıran haber geldi. Yıllardır Miami'de gözlerden uzak yaşayan çift, dördüncü bebeklerini beklediklerini duyurdu. Sosyal medyaya sızan görüntüler ve yakın kaynakların doğruladığı bilgilerle birlikte, gündemin en çok konuşulan konusu oldu!
Giriş Tarihi: 28.08.2025 14:02
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 14:04