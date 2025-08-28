24 yıllık aşkta 4. bebek sürprizi! Anna Kournikova – Enrique Iglesias çifti magazin dünyasını şoke etti: Hala evli değiller ama...

MİAMİ'DEKİ LÜKS MALİKÂNE

Bay Point'te 2009 yılında 5 milyon dolara satın aldıkları arazide inşa ettikleri evlerini 2013 yılında tamamladılar. Mülk, yedi yatak odası, 12 banyo ve 17.528 metrekarelik yaşam alanı sunuyor. Ayrıca büyük bir havuz, tenis kortu, özel iskele ve bahçede geniş bir kabana da bulunuyor. Bu lüks evin değeri ise yaklaşık 26 milyon dolar olarak tahmin ediliyor.