24 yıllık aşkta 4. bebek sürprizi! Anna Kournikova – Enrique Iglesias çifti magazin dünyasını şoke etti: Hala evli değiller ama...

Giriş Tarihi: 28.08.2025 14:02 Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 14:04
Eski tenis yıldızı Anna Kournikova ve ünlü şarkıcı Enrique Iglesias, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürdürdükleri Miami'de ailelerini büyütmeye hazırlanıyor. HOLA! dergisinin kaynaklarına göre çift, dördüncü bebeklerini bekliyor ve heyecanlı bir bekleyiş içindeler. Anna Kournikova, hamileliğinin şimdiden yarısında bulunuyor ve aile, kısa süre sonra yeni bir kardeş sevinci yaşayacak.

ÜÇ ÇOCUKLARIYLA SESSİZ BİR YAŞAM

Çiftin şu anda üç çocuğu bulunuyor: Lucy ve Nicholas, yedi yaşında, Mary ise beş yaşında. Çocuklarının büyümesini yakından takip eden Kournikova ve Iglesias, Miami'de sessiz ve sakin bir hayat sürüyor. Yaz aylarında çekilen fotoğraflarda Anna'nın bol kıyafetler giymesi, hayranlar arasında hamilelik spekülasyonlarına yol açmıştı.

HAMİLELİK SORUNSUZ İLERLİYOR

HOLA!'nın yakın kaynakları, Anna'nın sağlığının iyi olduğunu ve hamileliğinin sorunsuz ilerlediğini belirtti. Bu dördüncü bebek, Enrique Iglesias'ın sosyal çevresinde de büyük heyecan yarattı; şarkıcının annesi Isabel Preysler için ise dokuzuncu torun olacak. Enrique, müzik kariyerine devam ederken ailesine öncelik veriyor.

ENRİQUE IGLESİAS'TAN DUYGUSAL AÇIKLAMA

Geçtiğimiz yıl Los40 Music Awards Santander ödül töreninde konuşan Iglesias, "Evde, çocuklarla birlikte olmak, onları okula götürmek ve büyüyüşlerini izlemek inanılmaz bir keyif. Her gün hızla büyüyorlar ve bunu yakından görmek istiyorum" demişti.

ENDİŞELENDİREN GÖRÜNTÜLER VE GERÇEK

Hamilelik haberinin gelmesiyle birlikte, geçtiğimiz aylarda Anna Kournikova'nın bir tekerlekli sandalyede görülmesiyle oluşan endişeler de sona erdi. Kayınvalidesi, yaşananın ciddi olmadığını ve sadece küçük bir ayak burkulması olduğunu belirterek hayranları rahatlattı.

AŞK HİKÂYELERİ 2001'DE BAŞLADI

Anna Kournikova ve Enrique Iglesias'ın aşk hikâyesi 2001 yılında, Kournikova'nın Iglesias'ın "Escape" adlı müzik videosunda rol almasıyla başladı. Aradan geçen 24 yılda çift, Miami'de lüks bir yaşam sürüyor.

MİAMİ'DEKİ LÜKS MALİKÂNE

Bay Point'te 2009 yılında 5 milyon dolara satın aldıkları arazide inşa ettikleri evlerini 2013 yılında tamamladılar. Mülk, yedi yatak odası, 12 banyo ve 17.528 metrekarelik yaşam alanı sunuyor. Ayrıca büyük bir havuz, tenis kortu, özel iskele ve bahçede geniş bir kabana da bulunuyor. Bu lüks evin değeri ise yaklaşık 26 milyon dolar olarak tahmin ediliyor.

HALA EVLİ DEĞİLLER

Çift, 24 yıllık birlikteliklerine rağmen resmi olarak evli değil; ancak birlikte aile kurmaktan büyük mutluluk duyuyorlar. Enrique Iglesias, Anna hakkında yaptığı açıklamada, "Onu bu kadar harika bir anne olarak izlemek inanılmaz. Bir annenin içgüdüsü devreye girdiğinde neler yapabildiğini görmek etkileyici" ifadelerini kullandı.

HAYRANLARI YENİ BEBEĞİ MERAKLA BEKLİYOR

Anna Kournikova ve Enrique Iglesias'ın dördüncü çocuklarıyla birlikte, Miami'deki lüks yaşamlarına devam ederken aile bağlarını güçlendirmeleri ve çocuklarına odaklanmaları, hayranları tarafından da büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

Yeni bebek haberinin aile için unutulmaz bir mutluluk kaynağı olacağı kesin.