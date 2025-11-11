Trend Galeri Trend Magazin 25 yıl önce aramızdan ayrıldı... Gül Sunal rahmetli eşi Kemal Sunal'ı doğum gününde andı: "Hep bizimlesin"

Türk sinemasının unutulmaz ismi, Yeşilçam'ın efsane oyuncularından Kemal Sunal, ölümünün 25. yılında doğum gününde anıldı. Sayısız filmle milyonları güldüren usta sanatçı, eşi Gül Sunal'ın duygu yüklü paylaşımıyla bir kez daha sevenlerinin yüreğini burktu.

Giriş Tarihi: 11.11.2025 12:59
Hababam Sınıfı", "Tosun Paşa", "Kapıcılar Kralı" gibi unutulmaz filmlerde canlandırdığı karakterlerle halkın gönlünde taht kuran Kemal Sunal, Türk sinemasının en sevilen yüzlerinden biri olarak hafızalardaki yerini koruyor.

Sayısız filmde rol alan ve her neslin yüzüne tebessüm konduran usta oyuncu, 2000 yılında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.

Vefatıyla tüm Türkiye'yi yasa boğan Kemal Sunal, aradan geçen 25 yıla rağmen unutulmadı.

Onu en çok sevenlerden biri olan eşi Gül Sunal da, rahmetli eşinin doğum gününde duygusal bir paylaşım yaptı.

Sosyal medya hesabından eski anılara dair peş peşe fotoğraflar paylaşan Gül Sunal, altına şu satırları düştü: "11 Kasım... Hep bizimlesin..."

Sunal'ın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alırken, sevenlerinden de duygusal yorumlar geldi.

Gül Sunal'ın bu anlamlı mesajı, hem eşine olan bağlılığını hem de Kemal Sunal'ın halkın kalbindeki yerini bir kez daha hatırlattı.

KEMAL SUNAL KİMDİR?

Oynadığı karakterlerle önemli çıkış yakalayan Kemal Sunal, Türk sinema tarihine damga vuran oyunculardandır.Tiyatro ile sanat hayatına başlayan sanatçı, Ertem Eğilmez'in kendisini fark etmesiyle sinema filmlerine yönelmiştir. İlk amatör tiyatro oyunu, Vefa Lisesi'nde okurken rol aldığı "Zoraki tabip"tir. Kenterler, Ulvi Araz, Ayfer Feray ve son olarak Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nda profesyonel olarak rol aldıktan sonra Ertem Eğilmez'in kendisini fark etmesiyle, 1972 yılında Tatlı Dillim filminde rol alarak sinemaya ilk adımını atmıştır.

Filmlerinde oynadığı "iyi, saf adam" rolleriyle beğeni kazanmıştır. Sanatçı, komedi filmleri ağırlıkta olsa da, dram türündeki filmlerde de rol almıştır. Oynadığı filmlerdeki karakterlerin genel özelliği haksızlıkların karşısında duran, iyiliği ve saflığı yüzünden başına sürekli iş açılan, zekasıyla kötülerle mücadele eden ve insanlara doğru yolu gösteren, daima "gülen" adamdır.

Kendisini "çok az konuşan, çok soğuk bir adamım" diyerek tanımlayan Kemal Sunal'ın sinema izleyicileri tarafından benimsenmesi ve sevilmesinin en büyük sebeplerinden birisi, filmlerin çekildiği dönemlerde yaşanan sosyolojik-sosyo ekonomik ve siyasi gelişmelerin filmlerinde yer almasıdır. Zamlar, insanları dolandıran kişiler, geçim sıkıntısı, işsizlik, göç ve töre gibi konuların sinemasında işlenmiş olması, filmlerine birçok anlam daha kazandırmaktadır.

Sanat hayatı, Vefa Lisesi'nde amatör olarak "Zoraki Tabip" adlı tiyatro oyunuyla başladı. Lise öğrenimi sırasında oynadıkları bir oyunla, "Akşam Gazetesi Liselerarası tiyatro yarışması"nda "En iyi karakter oyuncusu" seçilmiştir.Belkıs Balkır'ın kendisini Müşfik Kenter ile tanıştırmasıyla, Kenterler Tiyatrosu'nda profesyonel oyuncu olarak çalışmaya başlayan sanatçının, bu tiyatrodaki ilk rolü "Fadik kız"dır.

Burada 150 lira maaş alan sanatçı daha sonra aynı tiyatroda "Deli İbrahim" rolünü oynamış ve maaşı 300 lira olmuştur. Buradan ayrılıp, Ulvi Uraz Tiyatrosu'na geçen sanatçı bu tiyatroda 4 sene sahneye çıkmıştır. Bu tiyatroda Orhan Kemal'in İspinoz isimli eserindeki "taşkasaplı" karakterini canlandırmıştır.

Daha sonra "Bekçi Murtaza" isimli oyunda bekçiyi, oyunun ikinci perdesinde ise bir kahveciyi oynamıştır. Bu tiyatrodan ayrılarak Ayfer Feray Tiyatrosu'na geçen sanatçı burada bir sene çalışmıştır. Son tiyatro deneyimi olan Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nda 1500 lira maaşı olan sanatçı, artık daha büyük rollerde oynamaya başlamıştır.

"Dün-bugün" isimli bir oyunu oynadıkları sırada, kendisinden daha önce sinemaya geçmiş olan Zeki Alasya, Ertem Eğilmez'in yeni filmi için aradığı oyuncuları seçmesi için kendisini bu tiyatroya davet etmiştir. Bu oyun sırasında, Kemal Sunal'ı çok beğenen Ertem Eğilmez, sanatçının ilk sinema deneyimi olan Tatlı Dillim'de rol almasına karar vermiştir. Sanatçı, sinema kariyerine 1972 yılında başlamıştır.