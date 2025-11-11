Trend
25 yıl önce aramızdan ayrıldı... Gül Sunal rahmetli eşi Kemal Sunal'ı doğum gününde andı: "Hep bizimlesin"
Türk sinemasının unutulmaz ismi, Yeşilçam'ın efsane oyuncularından Kemal Sunal, ölümünün 25. yılında doğum gününde anıldı. Sayısız filmle milyonları güldüren usta sanatçı, eşi Gül Sunal'ın duygu yüklü paylaşımıyla bir kez daha sevenlerinin yüreğini burktu.
Giriş Tarihi: 11.11.2025 12:59