2.500 TL'lik Şebnem Ferah biletinin karaborsa fiyatı dehşete düşürdü! Fırsatçılar sistemi bakın nasıl ele geçirdi...

Müzikseverlerin heyecanla beklediği büyük konserler, dijital fırsatçıların ve "bot" yazılımların hedefi haline geldi. Binlerce kişi ekran başında saatlerce sıra beklerken, biletlerin saniyeler içinde tükenip fahiş fiyatlarla karaborsaya düşmesi büyük bir mağduriyet dalgasına sebep oldu. Peki çözümü ne? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 08.05.2026 08:51 Güncelleme Tarihi: 08.05.2026 09:14
Müzikseverlerin heyecanla beklediği büyük konserler, dijital fırsatçıların ve "bot" yazılımların hedefi haline geldi. Binlerce kişi ekran başında saatlerce sıra beklerken, biletlerin saniyeler içinde tükenip fahiş fiyatlarla karaborsaya düşmesi büyük bir mağduriyet dalgası yarattı.

HAYALLERİN ÖNÜNDEKİ DİJİTAL ENGEL: BOT HESAPLAR

Son dönemde Türkiye'de konser bileti almak, gerçek müzikseverler için adeta bir "hayatta kalma mücadelesine" dönüştü. Özellikle Şebnem Ferah gibi dev isimlerin konser duyurularının ardından bilet satış platformlarında yaşanan yoğunluk, arkasında büyük bir hukuksuzluğu barındırıyor. Habere konu olan mağduriyetler, sorunun sadece bir yoğunluk meselesi olmadığını, organize bir "karaborsa" sisteminin devreye girdiğini kanıtlıyor.

Bir vatandaşın yaşadığı deneyim aslında binlerce kişinin ortak kaderini özetliyor: "2 saat boyunca ekran başında bekledim, sıra bana geldiğinde sistem kapandı." Bu durumun temel sebebi ise insan hızının çok ötesinde işlem yapabilen, "bot" olarak adlandırılan otomatik yazılımlar.

ŞEBNEM FERAH KONSERİNDE 'FIRSATÇI' İSTİLASI

Türk rock müziğinin efsane ismi Şebnem Ferah'ın uzun bir aradan sonra vereceği konser haberi, hayranlarını heyecanlandırmıştı. Ancak satış saati geldiğinde binlerce kişi sisteme girmesine rağmen hüsrana uğradı. Gerçek hayranların yerine sisteme sızan bot hesaplar, biletleri saniyeler içinde "süpürdü."

Sosyal medyada yankı bulan şikayetlerde, kullanıcılar sistemin adil işlemediğini ve biletlerin gerçek kişilere değil, fahiş fiyatla yeniden satmak isteyen fırsatçılara gittiğini vurguluyor. Bir kullanıcının şu sözleri durumu özetliyor: "Sırada 69. kişi olmama rağmen bilet bulamadım. Bu sistemin doğal yollarla bilet bitirmesi imkansız, kesinlikle bot kullanılıyor!"

Peki, bu botlar nasıl çalışıyor? Bir insanın isim, soyisim, kart bilgileri ve adres girmesi en iyi ihtimalle 1-2 dakika sürerken; bu otomatik yazılımlar saniyede yüzlerce deneme yapabiliyor. Piyasayı manipüle eden bu yazılımlar, gerçek dinleyiciyi saf dışı bırakıyor.

KARABORSADA FİYATLAR UÇUŞA GEÇTİ: 2.500 TL'LİK BİLET NASIL 7.500 TL OLDU?

Sistemden "toplanan" biletler, çok geçmeden farklı platformlarda karaborsa olarak karşımıza çıkıyor. Orijinal satış fiyatı 2.500 TL ile 3.000 TL arasında değişen biletlerin, karaborsada orijinal fiyatının tam 3 katına, yani 7.500 - 9.000 TL gibi fahiş rakamlara satıldığı görülüyor. Hatta sahne önü pozisyonlarındaki biletlerde fiyatlar 80.000 TL gibi satış rakamları dudak uçuklattı.

Bu durum sadece müzik sektörüyle de sınırlı değil. Uzmanlar; uçak biletleri, derbi maçları ve yeni çıkan oyun konsolları gibi yüksek talep gören ürünlerde de benzer bir mağduriyetin yaşandığına dikkat çekiyor. Tüketiciler, bu fahiş fiyat artışının bir "piyasa manipülasyonu" olduğunu belirterek yetkilileri göreve çağırıyor.

ÇÖZÜM NE? ŞİRKETLER HANGİ ÖNLEMLERİ ALMALI?

Yaşanan bu dijital adaletsizliğin önüne geçmek için bilet satış firmalarının ve organizasyon şirketlerinin üzerine büyük bir sorumluluk düşüyor. Uzmanlar ve mağdur vatandaşlar, şu çözüm önerilerinin acilen hayata geçirilmesini istiyor:

  • Kimlik Doğrulama Sistemi (TCKN): Biletlerin sadece belirli bir T.C. Kimlik Numarası ile eşleştirilmesi ve girişlerde kimlik kontrolü yapılması.
  • Kişi Başı Sınırlandırma: Bir kullanıcının veya bir kredi kartının alabileceği bilet sayısının 2 veya 4 ile katı bir şekilde sınırlandırılması.
  • Gelişmiş 'Anti-Bot' Yazılımları: Satış sitelerinin, gerçek kullanıcı ile yazılımı ayırt edebilecek (CAPTCHA ötesi) teknik altyapıları güçlendirmesi.
  • İkinci El Satış Denetimi: Biletlerin fahiş fiyatla satıldığı platformların denetlenmesi ve ağır yaptırımlar uygulanması.

SANAT VE SPORUN GELECEĞİ TEHLİKEDE

Eğer bu bot krizi çözülmezse, gerçek sanatseverler bilet bulamaz hale gelecek ve kültürel etkinliklere sadece "parası olan" dar bir kesim ulaşabilecek. Konser salonlarını doldurması gereken gerçek hayranlar, ekran başında bekledikleri saatlerin yorgunluğu ve uğradıkları haksızlığın öfkesiyle baş başa kalıyor. Müzik dünyasının dev isimleri ve biletleme devlerinin, bu "karaborsa çetesine" karşı somut adımlar atması artık bir tercih değil, zorunluluk haline geldi.

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör