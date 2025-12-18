Trend
Genç yaşta ekranlarda boy gösterdi: Özge Gürel oyunculuk yolculuğunu anlattı! "Sektöre girdiğimde kafam çok karışıktı"
2010 yılında oyunculuk dünyasına adım atan Özge Gürel, başarılı performansıyla kısa sürede ekranların sevilen isimlerinden biri oldu. Yer aldığı projelerle adından söz ettiren Gürel, son olarak sektör yolculuğuna dair samimi açıklamalarda bulundu.
Giriş Tarihi: 18.12.2025 14:50
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 15:00