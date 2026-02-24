Trend Galeri Trend Magazin 27 yaşında yaşam savaşı veriyor... Oyuncu İbrahim Yıldız için ameliyat kararı: Ailesi açıklama yaptı...  

27 yaşında yaşam savaşı veriyor... Oyuncu İbrahim Yıldız için ameliyat kararı: Ailesi açıklama yaptı...  

Üzerine ağaç devrilmesinin ardından 6 aydır yoğun bakımda tedavi gören 27 yaşındaki oyuncu İbrahim Yıldız, yaşam mücadelesini sürdürüyor. Bugüne kadar birçok kez ameliyat masasına yatan Yıldız'ın son olarak bir operasyon daha geçireceği öğrenildi. İşte detaylar!

Giriş Tarihi: 24.02.2026 12:54
27 yaşında yaşam savaşı veriyor... Oyuncu İbrahim Yıldız için ameliyat kararı: Ailesi açıklama yaptı...

"Duy Beni" dizisiyle tanınan oyuncu İbrahim Yıldız, 17 Ağustos 2025'te İstanbul Kartal'daki Soğanlık Orta Mahalle Nur Sokak'ta şiddetli rüzgarın devirdiği ağacın altında kalarak ağır yaralanmıştı.

27 yaşında yaşam savaşı veriyor... Oyuncu İbrahim Yıldız için ameliyat kararı: Ailesi açıklama yaptı...

Çevredekilerin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılan 27 yaşındaki oyuncu, hastaneye kaldırılmış ve o günden bu yana yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

27 yaşında yaşam savaşı veriyor... Oyuncu İbrahim Yıldız için ameliyat kararı: Ailesi açıklama yaptı...

Zorlu süreçte birden fazla operasyon geçiren Yıldız'ın yaşam mücadelesi sürerken, geçtiğimiz günlerde ablası Ela Altınay sosyal medya hesabından kan ihtiyacı olduğunu duyurarak destek çağrısı yapmıştı. Yapılan çağrıya kısa sürede karşılık verildiği öğrenildi.

27 yaşında yaşam savaşı veriyor... Oyuncu İbrahim Yıldız için ameliyat kararı: Ailesi açıklama yaptı...

Altınay, son paylaşımında kardeşinin yeniden ameliyata alınacağını açıkladı.

27 yaşında yaşam savaşı veriyor... Oyuncu İbrahim Yıldız için ameliyat kararı: Ailesi açıklama yaptı...

Sevenlerinden dua isteyen abla, umutlu bekleyişlerinin devam ettiğini ifade etti.

27 yaşında yaşam savaşı veriyor... Oyuncu İbrahim Yıldız için ameliyat kararı: Ailesi açıklama yaptı...

İBRAHİM YILDIZ KİMDİR?

İbrahim Yıldız, 26 Mayıs 1998 tarihinde dünyaya geldi. Sanata olan ilgisi çocukluk yıllarında başladı ve zamanla bu tutku onun hayatının merkezine yerleşti. Eğitim hayatında Güzel Sanatlar ve İç Mimarlık alanlarında aldığı yoğun eğitim, yaratıcılığını ve estetik anlayışını geliştirmesinde önemli rol oynadı. Ancak İbrahim, sanatın farklı dallarını deneyimledikten sonra kendisini oyunculukta buldu ve bu alanda kariyer yapmaya karar verdi. Kamera karşısına ilk kez 2015 yılında çıktı ve bu dönüm noktası onun oyunculuk kariyerinin başlangıcını simgeledi. "Muhteşem Yüzyıl Kösem" dizisinde canlandırdığı Lagari Hasan Çelebi karakteriyle izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı.

27 yaşında yaşam savaşı veriyor... Oyuncu İbrahim Yıldız için ameliyat kararı: Ailesi açıklama yaptı...

Bu rol, İbrahim'in hem yeteneğini hem de sektördeki potansiyelini ortaya koydu. Sonraki yıllarda çeşitli televizyon projelerinde ve tiyatro oyunlarında yer alarak deneyimini artırdı. Genç yaşına rağmen farklı türlerdeki rollerdeki başarısıyla eleştirmenlerden olumlu yorumlar aldı. İbrahim Yıldız, oyunculuk kariyerinin yanı sıra sanata olan bağlılığını sürdürerek, farklı yaratıcı projelerde de yer almaya devam ediyor.