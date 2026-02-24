Trend
27 yaşında yaşam savaşı veriyor... Oyuncu İbrahim Yıldız için ameliyat kararı: Ailesi açıklama yaptı...
Üzerine ağaç devrilmesinin ardından 6 aydır yoğun bakımda tedavi gören 27 yaşındaki oyuncu İbrahim Yıldız, yaşam mücadelesini sürdürüyor. Bugüne kadar birçok kez ameliyat masasına yatan Yıldız'ın son olarak bir operasyon daha geçireceği öğrenildi. İşte detaylar!
Giriş Tarihi: 24.02.2026 12:54