27 yaşındaki Güzellik kraliçesi bebeğinin önünde vahşice katledildi! Dehşet anları kameraya yansıdı

Bebek kamerasına yansıyan olayda, Alejandro Gomez eşinin vurulduğu sırada başka odada kucağında bebeğiyle görülüyor.

O sırada ana-oğul arasındaki diyalog ise dehşete düşürdü.

▪️Ne yaptın, anne?

🔹Hiçbir şey, beni sinirlendirdi.

▪️O benim ailemdi…

🔹Sen benimsin, o seni benden çaldı.