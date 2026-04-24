27 yaşındaki Güzellik kraliçesi bebeğinin önünde vahşice katledildi! Dehşet anları kameraya yansıdı

Meksika'da 2017 yılında Miss Teen Universe yarışmasında birincilik elde eden 27 yaşındaki Carolina Flores Gomez, kayınvalidesi tarafından bebeğinin önünde vahşice öldürüldü. Geniş yankı uyandıran olayın dehşet anları ise kameraya yansıdı.

Yerel basına yansıyan bilgilere göre, 27 yaşındaki Gómez'in, kayınvalidesiyle yaşadığı tartışmanın ardından silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği iddia edildi. Olayın, genç kadının kısa süre önce dünyaya getirdiği bebeğinin de evde bulunduğu sırada meydana geldiği belirtildi.

2017 yılında Miss Teen Universe yarışmasında birincilik elde eden Gómez'in ölümüne ilişkin güvenlik kamerası kayıtlarının ortaya çıktığı öne sürüldü. Görüntülerde, ev içinde başlayan sözlü tartışmanın kısa sürede büyüdüğü ve ardından silahın ateşlenmesiyle olayın trajik şekilde sonuçlandığı iddia edildi.

Bebek kamerasına yansıyan olayda, Alejandro Gomez eşinin vurulduğu sırada başka odada kucağında bebeğiyle görülüyor.

O sırada ana-oğul arasındaki diyalog ise dehşete düşürdü.
▪️Ne yaptın, anne?
🔹Hiçbir şey, beni sinirlendirdi.
▪️O benim ailemdi…
🔹Sen benimsin, o seni benden çaldı.

Silah seslerinin ardından eve gelen eşin, bebeği alarak hızla olay yerinden uzaklaştığı ifade edilirken, görüntülerin sosyal medyada da geniş yankı uyandırdığı aktarıldı.

Soruşturma kapsamında kayınvalidenin baş şüpheli olarak değerlendirildiği, güvenlik güçlerinin olayın nedeni ve gelişimine ilişkin çok yönlü inceleme başlattığı bildirildi. Şüphelinin ifadesinde tartışma sırasında öfkesine hakim olamadığını söylediği öne sürüldü.

Yetkililer ayrıca olayın zamanında bildirilip bildirilmediğini de araştırırken, bölgede güvenlik önlemlerinin artırıldığı ve savcılığın süreci yakından takip ettiği kaydedildi.

Genç yaşta yaşamını yitiren Gómez'in ölümü, hem aile içinde yaşanması hem de bebeğin olay anında evde bulunması nedeniyle büyük tepki çekerken, olay ülkede aile içi şiddet tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

