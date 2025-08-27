Trend Galeri Trend Magazin 27 yıllık aşkın acısıyla bir kez daha yürek dağladı! Selma Konak'tan hüzne boğan paylaşım: "Özlemek ölmekten bir harf fazla..."

Volkan Konak'ın hayatını kaybetmesinin ardından eşi Selma Konak, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla sevenlerini hüzne boğdu. İşte herkesin kalbini dağlayan o gönderi…

Giriş Tarihi: 27.08.2025 12:57 Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 13:35
Selma Konak, Volkan Konak ile birlikte çekildiği siyah beyaz bir fotoğrafını paylaşarak duygularını içtenlikle ifade etti. Paylaşımına yazdığı "Özlemek, ölmekten sadece bir harf fazla be çocuk" notu, takipçilerini derinden etkiledi ve sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Sanatçının vefatı sonrası acısını paylaşan Selma Konak, duygusal mesajıyla yalnız olmadığını hissetti.

Volkan Konak'ın müzik kariyerinde bıraktığı izler ve sevenlerinin gönlündeki yeri, eşinin paylaştığı bu anlamlı sözlerle bir kez daha hatırlandı. Selma Konak'ın hüzün dolu paylaşımı, sosyal medyada kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Hayranları, bu acı dolu süreçte Selma Konak'ın yanında olduğunu ifade ederken, sanatçının hatırasını yaşatacak paylaşımların devam edeceğini belirtti.

İŞTE O PAYLAŞIM!

Volkan Konak ve Selma Konak'ın birlikte geçirdiği güzel anılar, bu tür duygusal paylaşımlarla hafızalarda tazelenmeye devam ediyor.

GEÇTİĞİMİZ AY YAPTIĞI AÇIKLAMAYLA ACISINI İLK KEZ ANLATMIŞTI!

Türkiye, usta sanatçı Volkan Konak'ı 31 Mart'ta sahnede geçirdiği kalp kriziyle kaybetti. Hayranları bu ani vedaya hâlâ alışamazken, en büyük sessizlik 27 yıllık hayat arkadaşı Selma Konak'tan geldi. Aylardır inzivaya çekilen Konak, ilk kez konuştu. Sözleri yürek burktu.

Volkan Konak'ın Karadeniz'in hırçın dalgalarını andıran sesi, sadece sahnelerde değil, Selma Konak'ın kalbinde de yankılanıyor. Eşiyle geçirdiği yılları "bir ömre sığmayacak kadar kıymetli" diye tanımlayan Selma Konak, onunla ilk tanıştıkları günü dün gibi hatırlıyor.

Konak, ölüm haberinin geldiği o geceyi de ilk kez anlattı: "Telefon çaldığında içimde bir şey koptu. Volkan'a bir şey olduğunu biliyordum. Hastaneye vardığımda kalp masajı yapıyorlardı. İçeri giremedim ama duvarın arkasında dua ediyordum. Yalvardım, 'Ne olur dön' dedim ama dönmedi."

Bu acının ardından hayatla bağının kopma noktasına geldiğini de itiraf eden Konak, günlerce yemek yemediğini, dış dünyayla ilişiğini kestiğini anlatıyor: "Ben onun karısıydım, yoldaşıydım… Onsuzluk hâlâ kabus gibi. Sadece vücudum burada, ruhum onunla birlikte gitti" cümleleriyle oldukça dikkat çekti.

Selma Konak, eşiyle olan ilişkilerini ise "ölümsüz bir aşk" olarak tanımadı. "Biz birbirimizi tüketmedik, yormadık, yıpratmadık. Kimse bizim sevgimizi anlayamadı. Belki de bu yüzden bu kadar güzeldi."

"Yokluğu gerçekten çok zor. Çok üzülüyorum ama bu üzüntü böyle geçmez. Yani ölene kadar artık içimde kanayan bir yara var. Kanaması belki duruyor ama yara asla kabuk bağlamıyor. Hani en ufak bir dokunmada o acı tekrar tekrar yanıyor. Volkan'sız hayatı öğrenmeye çalışıyorum ama çok zor. En zor ödevi belki de hayatımın"

Volkan Konak'ın ardından kalan boşluk, ailesi ve dostları için hâlâ dolmuş olmadığını belirten Selma Konak, "Geceleri hâlâ onun sesini duyuyorum. Bazen rüyamda geliyor, gülümsüyor. Uyanınca yine başa sarıyor her şey" cümleleriyle büyük bir boşluk yazdığını

Selma Konak'ın tek tesellisi ise yine eşi Volkan Konak'ın şarkıları. Konak; "Şarkılarını dinleyince onun nefesini hissediyorum. Bu dünyada onun gibi bir adam bir daha gelmez" cümleleriyle hayata nasıl tutunduğunu anlattı.

VOLKAN KONAK'LA İLGİLİ HİÇ BİLİNMEYENLER!

27 Şubat 1967'de Trabzon'un Maçka ilçesinde dünyaya gelen Volkan Konak; güçlü sesi, şiirsel şarkı sözleri ve modern düzenlemeleriyle Türkiye'nin en sevilen sanatçılarından biri haline gelmişti.

Karadeniz müziği ile özdeşleşen usta sanatçı, çocukluk yıllarını doğup büyüdüğü Maçka'da geçirmişti. Karadeniz'in doğası ve kültürü, onun sanatsal kimliğinin şekillenmesinde büyük rol oynamıştı.

Müziğe ve sanata olan ilgisi daha küçük yaşlarında gözlerinden okunuyordu Konak'ın. Lise eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul'a gelmiş ve Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'ndan mezun olmuştu.

1980'li yılların sonlarında profesyonel müzik kariyerine adım atan Volkan Konak, 1989 yılında ilk albümü olan "Suların Horon Yeri" ile müzik dünyasına giriş yapmıştı. Albüm, Karadeniz müziğinin geleneksel yapısını modern düzenlemelerle harmanlayan bir çalışma olmasıyla büyük bir ilgi çekmişti.

Daha o zamanlarda yayınlanmasına rağmen, albümde yer alan "Cerrahpaşa", "Efulim", "Mimoza Çiçeğim" gibi şarkılar hala müzik severlerin severek dinlediği şarkılarındandır.

"KUZEYİN OĞLU" LAKABI BURADAN GELMİŞ…

Şarkılarında, konuşmalarında ve sanatsal kimliğinde düzenli olarak yer verdiği Karadeniz etkileri, ona bu lakabı getiren adımlardan biri olmuştu.

"Kuzeyin Oğlu" Volkan Konak'ın hem doğduğu topraklara duyduğu bağlılığını hem de sanatına Karadeniz ruhunu yansıtmasını ifade eden bir unvan olduğundan, yıllardır halk arasında bu lakap ile bir mahlas edinmiştir.

1992 yılında Selma Konak ile bir ömür beraberliğe evet demiş, lakin düğün yapamamışlardı.

YILLAR SONRA HAYALLERİNİ GERÇEKLEŞTİRDİLER

Volkan ve Selma Konak çifti, evliliklerinin ilk yılında yapamadıkları düğünü 2023 yılında evlilik yıl dönümlerinde yaparak, hayallerini gerçekleştirmişti.

Çiftin bu evlilikten Şimal, Volkan ve Derin adlarını verdikleri 3 çocukları bulunuyor.

KUZEYİN OĞLU KUZEYDE TOPRAĞA VERİLDİ

Kuzey Kıbrıs'ta konser verdiği esnada sahnede geçirdiği kalp krizi ile hayatını kaybeden Volkan Konak, henüz 58 yaşındaydı.

ACI GERÇEK SEVENLERİNİ YASA BOĞDU

Sahnede fenalaşarak yere düşen Konak'ın hastaneye ulaştırıldığında ölü olduğu açıklanmıştı. Usta sanatçı, memleketi Trabzon'un Maçka ilçesindeki törenle defnedilmişti.

Henüz 58 yaşında hayata gözlerini yuman Türk müziğinin önemli isimlerinden biri olan Volkan Konak'ın vefatı, sevenlerini yasa boğdu.