27 yıllık aşkın acısıyla bir kez daha yürek dağladı! Selma Konak'tan hüzne boğan paylaşım: "Özlemek ölmekten bir harf fazla..."
Volkan Konak'ın hayatını kaybetmesinin ardından eşi Selma Konak, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla sevenlerini hüzne boğdu. İşte herkesin kalbini dağlayan o gönderi…
Giriş Tarihi: 27.08.2025 12:57
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 13:35