Trend Galeri Trend Magazin 28 yaşına giren Mert Ramazan Demir'den yürekleri ısıtan paylaşım: "Tüm tatlılıklar için teşekkür ederim"

Yer aldığı projelerdeki performansıyla dikkat çeken Mert Ramazan Demir, 28 yaşına girdi. Sevenlerinden aldığı doğum günü mesajlarına kayıtsız kalmayan Demir, yeni bir paylaşım yaparak takipçilerine teşekkür etti.

Giriş Tarihi: 29.01.2026 09:58 Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 10:00
28 Ocak 1998 İstanbul'un Şile ilçesinde dünyaya gelen genç oyuncu aslen Van'lıdır.

6 çocuklu bir ailenin en küçüğü olan Demir; babası iş adamı, annesi ev hanımı bir ailenin oğlu olarak doğmuştur.

Son dönemde yer aldığı projelerin yanı sıra özel hayatıyla da tüm dikkatleri üzerine çeken Mert Ramazan Demir, yeni yaşında sevenlerine olan minnettarlığını dile getirmeyi de unutmadı.

YENİ YAŞINDA SEVENLERİNE TEŞEKKÜR ETTİ!

28 Ocak'ta 28 yaşına giren Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sevenlerine teşekkürlerini şu sözlerle dile getirdi:

"Güzel dilekleriniz, mesajlarınız ve yaptığınız tüm tatlılıklar için çok teşekkür ederim."

İŞTE DİĞER ÜNLÜ İSİMLERİN DOĞUM TARİHLERİ

"TAŞ BEBEK" GÖNÜL YAZAR

12 Ağustos 1936

İBRAHİM TATLISES

1 Ocak 1952

HÜLYA AVŞAR

10 Ekim 1963

MERVE BOLUĞUR

16 Eylül 1987

SİBEL CAN

1 Ağustos 1970

AJDA PEKKAN

12 Şubat 1946

BÜLENT ERSOY

9 Haziran 1952

BANU AKLAN

1 Nisan 1958

KADİR İNANIR

15 Nisan 1949

CEYDA ATEŞ

14 Ekim 1988

DEMET AKALIN

23 Nisan 1972

MEHMET ASLANTUĞ

25 Eylül 1961

YILDIZ TİLBE

16 Temmuz 1966

KENAN İMİRZALIOĞLU

18 Haziran 1974

HÜLYA KOÇYİĞİT

12 Aralık 1947

EBRU ŞALLI

15 Ocak 1977

SERDAR ORTAÇ

16 Şubat 1970

PERİHAN SAVAŞ

14 Haziran 1957

ORHAN GENCEBAY

4 Ağustos 1944

ÇAĞLA ŞIKEL

2 Ocak 1979

SERPİL ÇAKMAKLI

19 Mayıs 1962