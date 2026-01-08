Trend
Galeri
Trend Magazin
28 yıldır kalbine kilit vuruyor! Yıldız Tilbe'den çok konuşulacak aşk itirafı: "Çok aldatıldım"
28 yıldır kalbine kilit vuruyor! Yıldız Tilbe'den çok konuşulacak aşk itirafı: "Çok aldatıldım"
Arabesk ve pop müziğin güçlü sesi, dillere pelesenk olan şarkıların sahibi Yıldız Tilbe, yaptığı çarpıcı açıklamayla gündeme bomba gibi düştü. 28 yıldır kalbine kilit vuran Tilbe'nin, "Çok aldatıldım" sözleri magazin dünyasında geniş yankı uyandırdı...
Giriş Tarihi: 08.01.2026 14:15
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 14:27