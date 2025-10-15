Trend Galeri Trend Magazin Vuslat Doğan Sabancı 5 milyar liralık boşanma tazminatı istedi mi? 29 yıllık evliliği bitmişti...

Ali Sabancı ile Vuslat Doğan Sabancı'nın evliliğinin -resmen olmasa da- sona erdiğini mart başında yazmıştım. Önceki gün yaptıkları ortak açıklama ile resmen boşandıklarını da öğrendik. Çiftin arasının bozuk olduğunu ilk olarak Kasım 2023'te bu köşede okumuştunuz.

BÜLENT CANKURT
15.10.2025
Vuslat Hanım'ın ölümden döndükleri Ağustos 2023'teki bot kazasından eşini sorumlu tuttuğunu ve görüşmek istemediğini yazmıştım. Daha sonra evlerini de ayıran çifti o gün bu gündür kimse yan yana görmedi. Hatta Ali Bey, eşinin 25 Mayıs'ta Çanakkale'de açtığı serginin açılışına bile gitmedi.

Vuslat Hanım da, merhum kayınpederi Şevket Sabancı'nın Bodrum'daki anma törenine katılmadı. Geçen ay Vuslat Hanım'ın kazadan sorumlu tuttuğu eşi Ali Bey'i cezalandırmak için 5 milyar lira boşanma tazminatı istediği dedikodularını da ilk bu köşede okumuştunuz.

Boşanma açıklamalarında, birbirlerini kazadan sorumlu tutmadıklarını, hiçbir maddi taleplerinin olmadığını söylediler. Bu haberleri herkes benden okuduğu için adeta bana cevap verdiler.

Onların bu açıklamaları üzerine bir şey söylemek istemiyorum. Dostça ayrıldıklarına sevindim, ikisi için de hayırlısı olsun.

NE OLMUŞTU?

Ünlü çift Ali ve Vuslat Doğan Sabancı, 2023 yılında Yunanistan'da geçirdikleri kazayla ölümden dönmüş ve bu süreçte tedavileriyle magazin gündeminde yer almışlardı.

Ancak ünlü çiftin üzerindeki kara bulutlar bir türlü son bulmadı ve bu ilişkilerine yansıdı.

Haklarında çıkan 'boşanma' iddialarına sessiz kalmayı sürdüren çiftin boşanma sürecine resmi olarak başladıkları belirtilmişti.

2 yıl önce tekne kazası geçiren çiftten Vuslat Doğan Sabancı, bugün ilk kez konuyla ilgili resmi bir açıklama yaparak kamuoyunu bilgilendirdi.

Vuslat Doğan Sabancı boşandıklarını açıkladı. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Biz Ayrıldık. 29 yıllık evliliğimizi sonlandırdık.

Birlikte yaşamı da kutladık birçok zorluğu da göğüsledik. Pek çok güzel anı biriktirdik. En önemlisi hayırlı, akıllı ve güzel yürekli iki evlat yetiştirdik.

Son yıllarda ise ilişkimizde sıkıntılar yaşamaya başladık. Sanki birimiz kıştayken diğerimiz yazdaydı...Çok çabalasak da aynı mevsimde buluşamıyorduk. Derken bir akşam ailecek bindiğimiz teknemiz kayalara oturdu. Dualarla başlayan, iyileşme azmi ve çabasıyla devam eden zor bir sürece girdik.

Başlarda bu olay bizi daha da yakınlaştıracak, güçlendirecek sandık. Öyle olmadı. Birimiz çok ağır geçirdiği 3 aydan sonra normal hayat yaşantısına dönebildi. Diğerimiz ise hayati tehlikesi olmamasına rağmen 2 yıl boyunca devam edecek, ağır adımlarla ilerleyen çok zor bir sürece girdi. Tamamen iyileştiğimiz bugünlerde ise artık evliliğimizi sonlandırma kararı aldık.

Geçtiğimiz bu zor dönemlerde bizi sevgiyle saran, dualarını esirgemeyen ve gönülden destek olan herkese sonsuz teşekkür ediyoruz.

Bugün ayrılırken kayda geçirmek istediğimiz üç konu var:

Birincisi, birbirmizi hiçbir gün kazadan sorumlu tutmadık, suçlamadık. İkincisi birbirimizden hiçbir maddi talebimiz olmadan ayrılıyoruz. Üçüncüsü bir ömür boyu birbirimizin can dostuyuz. Vuslat Doğan ve Ali Sabancı" ifadelerini kullandı.

