Trend
Galeri
Trend Magazin
Vuslat Doğan Sabancı 5 milyar liralık boşanma tazminatı istedi mi? 29 yıllık evliliği bitmişti...
Vuslat Doğan Sabancı 5 milyar liralık boşanma tazminatı istedi mi? 29 yıllık evliliği bitmişti...
Ali Sabancı ile Vuslat Doğan Sabancı'nın evliliğinin -resmen olmasa da- sona erdiğini mart başında yazmıştım. Önceki gün yaptıkları ortak açıklama ile resmen boşandıklarını da öğrendik. Çiftin arasının bozuk olduğunu ilk olarak Kasım 2023'te bu köşede okumuştunuz.
Giriş Tarihi: 15.10.2025 09:29
Güncelleme Tarihi: 15.10.2025 09:34