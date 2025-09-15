Trend
Galeri
Trend Magazin
29 yıllık evlilik suya gömülmüştü! Vuslat Sabancı Ali Sabancı’dan 5 milyar TL’lik boşanma tazminatı istiyor!
29 yıllık evlilik suya gömülmüştü! Vuslat Sabancı Ali Sabancı’dan 5 milyar TL’lik boşanma tazminatı istiyor!
Sosyetenin gündeminden düşmeyen boşanma davasında rakamlar ortaya çıktı. 29 yıllık evliliklerini noktalayamayan Ali–Vuslat Doğan Sabancı çifti, tazminat konusunda anlaşamıyor. Vuslat Sabancı, geçtiğimiz yıl yaşanan bot kazasından eşini sorumlu tutarak 5 milyar TL talep ediyor!
Giriş Tarihi: 15.09.2025 06:15
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 06:54