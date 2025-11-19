29 yıllık evlilik tek celsede bitmişti! Milyar dolarlık boşanma sonrası ilk karşılaşma: Sabancı çiftinden herkesi şaşırtan hamle

Bu köşede ilk kez duyduğunuz o şoke edici ayrılık sonrası birbirlerinin yüzüne bile bakmayan, Türkiye'nin en zengin çiftlerinden Ali ve Vuslat Doğan Sabancı… 29 yıllık evlilik tek celsede bitti, araya soğukluk, görmeme, hiçbir davete katılmama girmişti. "Bir ömür can dostuyuz" açıklamasını herkes kuru bir nezaket sanmıştı ama işte büyük sürpriz! Ayrılıktan aylar sonra, milyon dolarlık eski eşler aynı gecede, aynı salonda, hem de yan yana! Sosyal çevreleri şoka uğratan o buluşmada neler yaşandı? İşte herkesin merak ettiği detaylar…