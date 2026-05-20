"3 kadınla aldatıldım" diyerek gemileri yakmıştı! Tuğçe Tayfur Muhammet Aydın'la öyle bir video paylaştı ki...

Eşinin 3 farklı kadınla uygunsuz yazışmaları olduğunu öne sürerek boşanma davası açan Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, aldığı radikal karardan geri adım attı. Ünlü şarkıcının eşi Muhammet Aydın ile yan yana paylaştığı son video ise 'kriz çözüldü' dedirtti...

Giriş Tarihi: 20.05.2026 11:51 Güncelleme Tarihi: 20.05.2026 12:25
Arabesk müziğin usta isimlerinden Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'un, 2023 yılında nikâh masasına oturduğu eşi Muhammet Aydın'a "ihanet" gerekçesiyle boşanma davası açtığı öne sürülmüştü.

Dava dosyasında ise Aydın'ın üç farklı kadınla yaptığı ve cinsel içerik barındırdığı iddia edilen mesajlaşmaların bulunduğu iddia edilmişti. Ancak ikili evliliklerine bir şans daha tanıyarak yeniden bir araya gelmişti.

Tuğçe Tayfur'un sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım ise dikkatlerden kaçmadı.

Eşi Muhammet Aydın ile birlikte yer aldığı neşeli bir videoyu takipçilerinin beğenisine sunan ünlü şarkıcı, paylaşımına eklediği "Sana da günaydın MuhMuh" notuyla dikkat çekti.

Tayfur'un paylaşım evliliklerindeki tüm krizlerin geride kaldığını ve buzların tamamen eridiğini gözler önüne serdi.

"İNSAFIN YOK MU SENİN?"

Tuğçe Tayfur, geçen haftalarda da aralarındaki krizin ardından kolay kolay barışmayacağının sinyallerini verse de eşi Muhammet Aydın ile Instagram hesabından sürpriz bir video yayınlamıştı.

İkilinin samimi görüntüleri kısa sürede magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

NELER OLMUŞTU?

Avukat Cesur Tünç aracılığıyla boşanma davası açan Tuğçe Tayfur, eşinin birden fazla kez kendisini aldattığını iddia etmişti.

Tayfur, Muhammet Aydın'ın farklı kadınlarla yazışmalarını ve birlikte çekilmiş fotoğrafları mahkemeye delil olarak sundu.

Dava dosyasında öne çıkan iddialara göre, Muhammet Aydın Y.D. adlı kadınla Tuğçe Tayfur'un bir dönem sahip olduğu kafede gizlice buluşuyordu. İkili arasındaki yazışmalarda Y.D., kameralara yakalanmamak ve rezil olmamak istediğini belirtmişti.

Dosyada ayrıca M.K. adlı kadınla cinsel içerikli konuşmalar ve Ö.T. adlı başka bir kadınla otelde buluştuğu iddiası da yer almıştı.

Eşinin ihanetlerini öğrendikten sonra boşanma kararı alan Tayfur'un yakın çevresine, "Bir daha evlilik mi? Asla, tövbe" dediği öne sürülmüştü.

"NELER ÇEKTİĞİMİ BİR BEN BİLİRİM"

Boşanma davasının Tayfur değil kendisini açtığını söyleyen Muhammet Aydın, şu ifadeleri aktardı: "Adıma çıkmış haberlere ithafen cevap verme durumum hasıl oldu en azından kızlarım için bunu yapmam gerekiyordu. Tuğçe hanımla evlendiğimiz günden beri neler çektiğimi dış etkenlere karşı, bir Allah bir ben bilirim. Burada eşini kötüleyecek methiyeler düzecek değilim fakat ortada ciddi bir yalan var, evet boşanma var fakat boşanmak isteyen var davayı açan maalesef benim. Hakkımızda hayırlısı olsun"

"ÇOK ŞEY YAŞANDI, ÇOK ACI ÇEKİLDİ"

Aydın açıklamalarına şu sözlerle devam etti: "Tuğçe hanım çok dürüst, çok merhametli, çok namuslu, çok mülayim bir insandır. Biz yapamadık, biz devam edemedik. Kendisi evlatlarımın annesi ve vakti zamanında aşık olduğum tek kadındır. Sorun onda değil; sorun biz yanlış zamanlarda tanışmış insanlarız. Çok şey yaşandı, çok acı çekildi. Hakkımızda da hayırlısı olsun"

"CANIM KIZLARIM ANNENİZİ ALDATMADIM"

Son paylaşımında iki kızına seslenen Aydın, "Can parçalarım, can kızlarım. Ben annenizi aldatmadım. Büyüdüğünüzde de zaten bileceksiniz de gene de babanız açıklama yapmış olsun" ifadeleriyle ihanet iddialarını net bir dille yalanlamıştı.

Tuğçe Tayfur boşanma davası açtığı eşi Muhammet Aydın'la görüntülenmiş ve gazetecilere çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.

"BARIŞMA YOK AMA ÇABA VAR"

Tuğçe Tayfur'a sorulan soru üzerine, "Yaptıkları çıkmasın diye istemiyor. Aldatmalarından bahsediyorum. Barışma yok ama çaba var" ifadelerini kullanmıştı.

BİR ŞANS DAHA VERDİKLERİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Tüm yaşananların ardından çiftin ilişkilerine bir şans daha verdiği ileri sürülmüştü.

Muhammet Aydın, Tuğçe Tayfur'un doğum gününe özel yaptığı romantik paylaşımla aralarındaki buzların eridiğini göstermişti

"SANA AİT OLMAYI SEÇTİM"

Aydın paylaşımına, "Seninle ilgili ne varsa; bir gülüşün, bir bakışın, bir sesin... Hepsi kalbimde ayrı bir yer edindi. Ben seni sadece sevmedim, sana ait olmayı seçtim. Çünkü bazı insanlar sadece sevilmez; insan onların içinde yaşamaya başlar. İyi ki benimle, iyi ki bizimlesin, iyi ki kızlarımın annesisin" notuna düşmüştü.

TUĞÇE TAYFUR'DAN AÇIKLAMA

Yaşanan bu gelişmelerin üzerine Tuğçe Tayfur, bugün bir mekan çıkışında görüntülendi. Tayfur, gazetecilerin 'barıştınız mı?' sorularına içtenlikle cevap vermişti.

"BARIŞMADIK!"

Barışmadıklarını açık sözlülükle dile getiren Tuğçe Tayfur, "Yok barışmadım. Şimdi çocuklarım da var. Doğal olarak onun yapmış olduğu işlerde olmam çok doğal benim için."

"BENDEN ÇOK SAĞLIKLI CEVAPLAR BEKLEMEYİN"

Ayrıca Tayfur, "Bilmiyorum hemen barışamam. Şartlar değişir. İki tane çocuk olunca insanın kafası yanıyor. İki yılda iki çocuk yapınca benden çok sağlıklı cevaplar beklemeyin" ifadelerini kullanmıştı.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör