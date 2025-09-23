Trend Galeri Trend Magazin 3 katlı lüks villası göz kamaştırdı! Berdan Mardini beyaz köşküyle gündem oldu: Gören dönüp bir daha baktı...

Türkü dünyasının başarılı seslerinden olan Berdan Mardini, atıldığı yeni iş sektörüyle dikkat çekmişti. 120 milyon TL'ye kozmetik fabrikası kuran Mardini, uzun bir süre adından söz ettirmişti. Ünlü isim son olarak sarayları aratmayan eviyle gündem oldu.