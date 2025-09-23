Trend Galeri Trend Magazin 3 katlı lüks villası göz kamaştırdı! Berdan Mardini beyaz köşküyle gündem oldu: Gören dönüp bir daha baktı...

Türkü dünyasının başarılı seslerinden olan Berdan Mardini, atıldığı yeni iş sektörüyle dikkat çekmişti. 120 milyon TL'ye kozmetik fabrikası kuran Mardini, uzun bir süre adından söz ettirmişti. Ünlü isim son olarak sarayları aratmayan eviyle gündem oldu.

Giriş Tarihi: 23.09.2025 16:18
Son zamanlarda özel hayatından ziyade iş dünyasındaki başarıları ile dikkat çeken Berdan Mardini, adından sıklıkla söz ettiriyor.

Başarıyla ilerleyen kariyerinin ardından, son dönemde büyük yatırımlara imza atan Mardini, 120 milyon TL'ye kozmetik fabrikası kurarak yeni bir iş koluna el atmıştı.

7 yılın sonunda hayaline kavuşan ünlü türkücü, o anları da sevenleriyle paylaşmıştı.

Berdan Mardini son olarak, kralların malikanesini aratmayacak eviyle adından söz ettirdi.

İŞTE BERDAN MARDİNİ'NİN 'BEYAZ KÖŞKÜ'!

İşte sizler için derlediğimiz birbirinden ünlü isimlerin evleri!

66 yaşındaki Türk sanat müziğinin önemli isimlerinden olan Melihat Gülses, hala eserlerini büyük bir zevkle seslendirmeye devam ediyor.

Uzun yıllardır sanatını icra eden Melihat Gülses, güçlü sesiyle meslektaşlarına örnek oluyor.

Son olarak Gülses'in mesleği gibi sanatla donattığı evi ilgi dikkat çekti.

Melihat Gülses'in 4+1'lik evi görenlerin beğeni yağmuruna tutuldu.

İŞTE MELİHAT GÜLSES'İN ADETA SANAT KOKAN EVİ!

Müziği ve samimi açıklamalarıyla son günlerde gündeme gelen 'Kobra Murat' lakaplı Murat Divandiler de, dikkat çekmeye devam ediyor.

Roman müziğinin sevilen isimlerden olan Kobra Murat, son olarak bir televizyon programına konuk olarak evinin kapılarını açtı.

Başarılı şarkıcının 5 katlı saray yavrusu ve altın varaklı işemeli eviyle gündem oldu.

İŞTE KOBRA MURAT'IN LÜKS EVİ...