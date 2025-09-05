Trend
3. kez anne olmanın heyecanını yaşamıştı! Tuğçe Tayfur minik kızı Necla Hira'nın 3 aylık olduğunu bakın hangi kareyle duyurdu...
Usta sanatçı Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, 3. kez anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Geçtiğimiz aylarda kızı Necla Hira'nın 40 günlük olduğunu duyuran ve mevlit düzenleyen Tayfur, son olar biricik kızının 3 aylık olduğunu Instagram hesabından yaptığı o kareyle duyurdu. İşte o paylaşım...
Giriş Tarihi: 05.09.2025 16:04
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 16:09