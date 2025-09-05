Trend Galeri Trend Magazin 3. kez anne olmanın heyecanını yaşamıştı! Tuğçe Tayfur minik kızı Necla Hira'nın 3 aylık olduğunu bakın hangi kareyle duyurdu...

Usta sanatçı Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, 3. kez anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Geçtiğimiz aylarda kızı Necla Hira'nın 40 günlük olduğunu duyuran ve mevlit düzenleyen Tayfur, son olar biricik kızının 3 aylık olduğunu Instagram hesabından yaptığı o kareyle duyurdu. İşte o paylaşım...

Giriş Tarihi: 05.09.2025 16:04 Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 16:09
2 Ocak'ta vefat eden Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, 2019 yılında müzisyen Taner Şafak ile yollarını ayırmıştı. Bu evlilikten Taner Efe adında bir oğlu ve Tuğçe Lina adından bir kızı bulunan Tayfur, üçüncü kez anne olmanın heyecanını 2023 yılında dünyaevine girdiği Muhammed Aydın ile yaşadı.

Merakla beklediği bebeğine kavuşmanın sevincini yaşayan Tayfur, kızına Necla Hira adını verdi.

Tayfur, ardından yeni dünyaya gelen bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğunu söylemişti.

Tuğçe Tayfur, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda kızı Necla Hira'nın 3 aylık olduğunu takipçileriyle paylaştı.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Tayfur, kızının hızla büyüyüşünü nazar boncuğu koyarak duyurdu.

Öte yandan Tuğçe Tayfur, geçen günlerde sosyal medya hesabından yeni yaşını kutlamıştı. Doğum gününde duygusal bir mesaj kaleme alan Tayfur'un paylaşımı takipçilerini duygulandırmıştı.

"BU YIL BİR KANADIM DAHA GİTTİ"

37 yaşına giren Tuğçe Tayfur, paylaştığı doğum günü karelerinin altına ise şu notu düştü:

Gerçek prenses son fotoğrafta ❤️ Ben bundan 8 yıl önce bugün bi kanadımı kaybettim, canımı anneannemi. Onu tanımanızı çok isterdim. Şimdi Lina'da onu görüyorum, öyle çok benziyor ki. Hayat tabii bu işte bir şekilde kalkıyorsun ayağa. Derken bu yıl bir kanadım daha gitti, babam..Türkiye koca bir değerini kaybetti, hayranları hayran oldukları kişiyi kaybetti, ben babamı kaybettim.

Zaman yine geçiyor ve ben yine sevdiklerimle dostlarımla ayağa kalkıyorum. Çünkü benim kanatlarım giderken bi taraftan da 3 tane evladıma kanat olmaya gayret ediyorum. Bugün anladım ki benim çok ama çok güzel dostlarım var. Herbirinize ayrı ayrı teşekkür ederim, iyi ki varsınız ❤️ doğum günümü kutlayan tüm sevenlerime de sonsuz sevgilerimi iletiyorum

FERDİ TAHA TAYFUR'DAN DOĞUM GÜNÜNDE DUYGUSAL PAYLAŞIM

Ölümü herkesi derinden yaralayan Ferdi Tayfur'un gözlerden uzakta büyüttüğü en küçük oğlu Ferdi Taha Tayfur'dan doğum gününde duygusal bir paylaşım geldi.

'SENSİZ İLK DOĞUM GÜNÜM'

17. yaşına giren Ferdi Taha Tayfur, babasız kutladığı ilk doğum gününde babasıyla fotoğraflarını takipçileriyle paylaşarak, şu sözleri kullandı:

"Canım babam, sensiz geçirdiğim ilk doğum günüm bugün. Bu doğum günümde yanımda olamadığın için çok üzgünüm ama bu 17 yılımı seninle beraber dolu dolu yaşadığım için de bir o kadar huzurluyum.

"BENİM ÇOK UĞRAŞTIN"

Beni şu zamana kadar hep büyük adam olmam için yetiştirdin, ismine yakışır bir evlat ve izinden gidebilecek bir müzisyen olmam için çok uğraştın"

"SANA SÖZ VERİYORUM"

"Bu çabalarını boşa çıkartmayacağıma ve senin bayrağını en ön safta en güzel şekilde dalgalandıracağıma söz veriyorum

Seni çok seviyorum. Yattığın yer incitmesin, nurlar içinde uyu aslan babam"

Cenaze töreninde yaşanan kavgayla adından söz ettiren Ferdi Tayfur'un küs olduğu kızı şarkıcı Tuğçe Tayfur ise babasının ölümünün ardından ilk kez bu paylaşım yapmıştı.

''BABAM BANA SON KEZ TEBESSÜM ETTİ''

''Babamı böyle hatırlayın. Gözlerinin içi gülerken, mutlu, hayat dolu… O benim ve kardeşlerim kadar belki daha fazla sizlerin babası oldu. O arabeskin prensi değil KRAL'ıydı. İlk yaşadığı hastalıktan sonra sizlerin karşısına çıkmak istemedi "hayranlarım beni filmlerimdeki kliplerimdeki gibi hatırlasın" dedi ve invizaya çekildi. O yüzden son görüntüleri medyaya yansısın istemezdi, eminim siz de emin olun. Benim babamla anılarımı anlatmaya defterler yetmez. Biliyorum ki bir açıklama istiyorsunuz. Size sadece şunu diyebilirim ki babam bana son kez tebessüm etti, ben babamın yanakları al al yüzünde tebessümüyle vedalaşıp, uğurladım onu. Babamın bana yaptığı son babalığı anlatmayı çok isterdim.. Belki bir gün….Şimdi onun ihtiyacı olan tek şey DUA..''

Geçen günlerde Ferdi Tayfur için vefatının 7. gününde uzun yıllar yaşadığı Emirgan'da Kuran-ı Kerim okutuldu.

NECLA NAZIR İLE KIZI TUĞÇE TAYFUR GELMEDİ

Camide sanatçının kızları, akrabaları ve sanat dünyasından dostları katılırken Necla Nazır ile kızı Tuğçe Tayfur, gerginlik olmaması için gelmedi.

Tayfur'un yeğeni Cumali Turanbayburt, "Hepimiz aynı kandanız, inşallah bir araya gelip problemleri çözeceğiz" dedi.

"BİZ AİLEYİZ"

Tayfur'un ablası Nafia Turanbayburt ise yaşananlar için "Olabilir biz aileyiz" diye konuştu.

TEK RESMİ EVLİLİK YAPTI

Sanatçı, Ferdi Tayfur, 1974 yılında Zeliha Turanbayburt ile evlendi. Zeliha Turanbayburt, Ferdi Tayfur'un gençlik yıllarında hayatına girdi ve sanatçının ilk ve tek resmi nikanlı eşi oldu.

Çiftin, Tuğba Dınız ve Funda Doğrul adında iki kızı doğdu. Ferdi Tayfur, "Kalan ömrümü onunla geçirmek istiyorum" diyerek 2010 yılında Zeliha Turanbayburt ile tekrardan bir araya geldi.

Öte yandan 33 yıllık eski hayat arkadaşı Necla Nazır, Tayfur'un ardından şu ifadeleri kullanmıştı:

'RABBİM KANDİLDE ALDI'

Nazır, "Çok üzgünüm, 33 yıllık hayat arkadaşım ve çocuğumun babasıydı. Gerçekten çok üzgünüm, nurlarda yatsın. Rabbim onu Regaip Kandili'nde yanına aldı, demek ki kıymetli biriymiş" ifadelerini kullanmıştı.

Tayfur'un başarılı müzik yolculuğu kadar özel hayatı da şu sıralar gündemde...

Ferdi Tayfur, kızının annesi ve 33 yıllık eski hayat arkadaşı Necla Nazır'la yaşadığı büyük aşkla da iz bıraktı.

Ölümünün ardından Tayfur'un özel hayatı ve geçmiş yıllarda verdiği röportajlar da dikkat çekmeye başladı.

TANIŞMA HİKAYELERİ FİLM GİBİ...

Ferdi Tayfur ile Necla Nazır aşkının nasıl başladığını biliyor muydunuz?

Necla Nazır katıldıkları bir televizyon programında Ferdi Tayfur ile ilk aşkın tohumlarının nasıl atıldığını bu sözlerle anlattı:

"Aslında ben ilk Hulki Saner beni çağırdığında dedi ki Neclacım ben bir müzikal film yapacağım. Ferdi Tayfur diye birisi oynayacak.

Yani ben hiç şarkıcı olduğunu düşünmedim. Bir tiyatro sanatçısı gibi geldi.