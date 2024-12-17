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3 oda bir salon evini gezdirdi, estetik yüzünden yaşadığı kabusu anlattı! Ünlü şarkıcı Esra Balamir'in açıklamaları gündem oldu
3 oda bir salon evini gezdirdi, estetik yüzünden yaşadığı kabusu anlattı! Ünlü şarkıcı Esra Balamir'in açıklamaları gündem oldu
Ünlü şarkıcı Esra Balamir 3 oda bir salon evinin kapılarını açtı. Sade bir ev düzeni tercih eden Esra Balamir açıklamalarıyla da sosyal medyada gündem oldu. Balamir, estetik yüzünden yaşadığı kabusu ve hastalığını ilk kez anlattı.
Giriş Tarihi: 17.12.2024 12:11
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 12:28