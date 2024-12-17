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3 oda bir salon evini gezdirdi, estetik yüzünden yaşadığı kabusu anlattı! Ünlü şarkıcı Esra Balamir'in açıklamaları gündem oldu

Ünlü şarkıcı Esra Balamir 3 oda bir salon evinin kapılarını açtı. Sade bir ev düzeni tercih eden Esra Balamir açıklamalarıyla da sosyal medyada gündem oldu. Balamir, estetik yüzünden yaşadığı kabusu ve hastalığını ilk kez anlattı.

Giriş Tarihi: 17.12.2024 12:11 Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 12:28
3 oda bir salon evini gezdirdi, estetik yüzünden yaşadığı kabusu anlattı! Ünlü şarkıcı Esra Balamir’in açıklamaları gündem oldu

Ünlü şarkıcı Evrim Akın ile Ev Gezmesi bu hafta şarkıcı Esra Balamir'in evine konuk oldu.

3 oda bir salon evini gezdirdi, estetik yüzünden yaşadığı kabusu anlattı! Ünlü şarkıcı Esra Balamir’in açıklamaları gündem oldu

İşte Esra Balamir'in 3 oda bir salon evi...

3 oda bir salon evini gezdirdi, estetik yüzünden yaşadığı kabusu anlattı! Ünlü şarkıcı Esra Balamir’in açıklamaları gündem oldu

Evinde açık renkler sevdiğini belirten Balamir, "Genelde evimde açık renkler seviyorum. Avizeleri bir ara aldım, yemek masamı bir ara aldım. Birbirini takip eden şeyleri seviyorum. Koyu renklerden hoşlanmıyorum" dedi.

3 oda bir salon evini gezdirdi, estetik yüzünden yaşadığı kabusu anlattı! Ünlü şarkıcı Esra Balamir’in açıklamaları gündem oldu

Evini gezdiren ünlü şarkıcı Esra Balamir bir yandan da hastalığını ilk kez açıkladı. Balamir, burun estetiği yüzünden yaşadığı süreci de bir bir anlattı.

3 oda bir salon evini gezdirdi, estetik yüzünden yaşadığı kabusu anlattı! Ünlü şarkıcı Esra Balamir’in açıklamaları gündem oldu

Ben Otoimmün hastalığıymışım. Kendi metabolizmanın sana verdiği zarar. Boynumdan 7-8 kere lenf çıkartıldı. Rutin bir tedavi sürecim var benim. Bir kere benim karakterimi etkiledi. Burun ameliyatı da beni ekranlara küstürdü.

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