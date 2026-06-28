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3 yıl önce Antalya'ya taşınmıştı! Ünlü futbolcunun eşi Türkiye'nin kültürüne hayran kaldı: "O kadar güzel bir ülkeymiş ki..."

Antalya'ya yerleşen Hollandalı futbolcunun ailesi, Türkiye'deki günlük yaşama kısa sürede adapte oldu. Ünlü sporcunun eşi, komşuluk ilişkilerinden mutfak kültürüne kadar uzanan uyum sürecini ve Türkiye hakkındaki izlenimlerini paylaştı.

MERVE YURTYAPAN
Giriş Tarihi: 28.06.2026 06:37 Güncelleme Tarihi: 28.06.2026 06:38
3 yıl önce Antalya’ya taşınmıştı! Ünlü futbolcunun eşi Türkiye’nin kültürüne hayran kaldı: O kadar güzel bir ülkeymiş ki...

Hollandalı futbolcu Sander van de Streek, 3 yıl önce Antalyaspor'a transfer oldu. Ünlü futbolcu, ailesiyle birlikte Türkiye'nin yolunu tuttu. Eşi Carine van de Streek ve 2 çocuğuyla birlikte Antalya'ya yerleşti.

3 yıl önce Antalya’ya taşınmıştı! Ünlü futbolcunun eşi Türkiye’nin kültürüne hayran kaldı: O kadar güzel bir ülkeymiş ki...

Carine, bu macerada en mutlu kişi oldu. İlk başlarda Türkiye ile ilgili hiç bilgisi olmadığını söyleyen Carine, "Türkiye'yi sadece 5 yıldızlı otellerde gelip tatil yapılan bir yer olarak biliyorum. Oysaki o kadar güzel bir ülkeymiş ki gelince anladım. Başlarda dil bilmediğim için zorlandım ama sonrasında her şeye alıştım. İnsanlar çok misafirperver, komşularımız sürekli bizi çaya davet ediyorlar. Yemekler de harika" dedi.

3 yıl önce Antalya’ya taşınmıştı! Ünlü futbolcunun eşi Türkiye’nin kültürüne hayran kaldı: O kadar güzel bir ülkeymiş ki...

Carine, çocuklarıyla birlikte her şeye uyum sağladı. Birlikte Antalya'yı karış karış gezdiler, kebapçılarda yemeklerimizi tattılar. Her hafta çocuklarıyla pazara çıkıp alışveriş yapan Carine, artık evinde Türk yemekleri pişirmeye de başladı. Türk kahvaltısını çok seven Carine, eşi ve çocuklarına sucuklu yumurta yapıp kahvaltı hazırlıyor. Kızlarıyla birlikte sarma sarıp mücver yapıyor.

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3 yıl önce Antalya’ya taşınmıştı! Ünlü futbolcunun eşi Türkiye’nin kültürüne hayran kaldı: O kadar güzel bir ülkeymiş ki...

Hatta Türk kültürünü de kızlarına aşılıyor. Geçtiğimiz günlerde lokma dağıtıldığını gören Carine, kızıyla birlikte sıraya girip lokma aldı ve "Vefat eden kişinin ardından lokma yapıp insanlara dağıtıyorlar. Biz de yiyip baş sağlığı dilemeliyiz" diyerek kızına anlattı.

3 yıl önce Antalya’ya taşınmıştı! Ünlü futbolcunun eşi Türkiye’nin kültürüne hayran kaldı: O kadar güzel bir ülkeymiş ki...

Ülkemizin kültürü, doğal güzellikleri, insanımızın misafirperverliği herkesi çok etkiliyor. Bu nedenle yolu bir kere Türkiye'ye düşen her turist, defalarca ülkemize gelip bu güzellikleri sürekli deneyimlemek istiyor.

3 yıl önce Antalya’ya taşınmıştı! Ünlü futbolcunun eşi Türkiye’nin kültürüne hayran kaldı: O kadar güzel bir ülkeymiş ki...

Hollandalı aile de Türkiye'ye hayran olup burada yaşamaktan çok mutlu olanlardan… Carine ve ailesinin, daha birçok güzellikler deneyimleyip ülkemizde uzun yıllar keyifle yaşamalarını dilerim.

3 yıl önce Antalya’ya taşınmıştı! Ünlü futbolcunun eşi Türkiye’nin kültürüne hayran kaldı: O kadar güzel bir ülkeymiş ki...

Carine van de Streek, ailesiyle birlikte Antalya'daki restoranları keşfetmeyi de seviyor. Kızıyla soğuk algınlığı yaşadıkları bir dönemde paça çorbası içmeye giden Carine, "Şifa deposu olduğunu duyduk ve hemen geldik. Bu lezzeti beğendik" dedi. Yöresel lezzetleri çok seven Carine ve kızları, sık sık lahmacun, kebap çeşitleri ve çiğ köfte yemek için mekanları geziyor.

3 yıl önce Antalya’ya taşınmıştı! Ünlü futbolcunun eşi Türkiye’nin kültürüne hayran kaldı: O kadar güzel bir ülkeymiş ki...

DÜNYACA ÜNLÜ OYUNCU DA TÜRKİYE AÇIKLAMASIYLA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

İngiliz oyuncu Aaron Taylor- Johnson, ailesinin artık Türkiye'de yaşadığını açıkladı.

3 yıl önce Antalya’ya taşınmıştı! Ünlü futbolcunun eşi Türkiye’nin kültürüne hayran kaldı: O kadar güzel bir ülkeymiş ki...

Bir röportajda özel hayatından bahseden Johnson, "Türkiye'de olmayı seviyorum. Ailem Bodrum ve Göcek'e kaçtı. Orada yaşıyorlar. Ben de güney sahilini gezdim çok güzeldi.

3 yıl önce Antalya’ya taşınmıştı! Ünlü futbolcunun eşi Türkiye’nin kültürüne hayran kaldı: O kadar güzel bir ülkeymiş ki...

İstanbul ise harika. Hamam ve çarşı gezmeye bayılıyorum. Fuze adlı filmimin bir bölümünü de İstanbul'da çekmiştik" dedi.

3 yıl önce Antalya’ya taşınmıştı! Ünlü futbolcunun eşi Türkiye’nin kültürüne hayran kaldı: O kadar güzel bir ülkeymiş ki...

Türkiye hayranı bir diğer ünlü isim de Yuki Tsunoda.

3 yıl önce Antalya’ya taşınmıştı! Ünlü futbolcunun eşi Türkiye’nin kültürüne hayran kaldı: O kadar güzel bir ülkeymiş ki...

2021'de son olarak ülkemize gelen Formula 1,5 yıl aradan sonra İstanbul'da takip edilebilecek. 5 yıllık anlaşmanın yapıldığı haberi, Japon sürücü Yuki Tsunoda'nın katıldığı törenle duyuruldu.

3 yıl önce Antalya’ya taşınmıştı! Ünlü futbolcunun eşi Türkiye’nin kültürüne hayran kaldı: O kadar güzel bir ülkeymiş ki...

Tsunoda, "Önceki sefer İstanbul'u gezme fırsatım olmamıştı. En son 2021'de gelmiştim. Bu kez hem şehri gezdim, hem de güzel yemekler yedim" dedi.

3 yıl önce Antalya’ya taşınmıştı! Ünlü futbolcunun eşi Türkiye’nin kültürüne hayran kaldı: O kadar güzel bir ülkeymiş ki...

TÜRKİYE HAYRANLIĞINI EMMY ÖDÜLLÜ YÖNETMEN DE DİLE GETİRMİŞTİ!

Emmy ödüllü Amerikalı yönetmen Travis Fox, eşi Michelle Fox'la birlikte, Aksaray'ın Eskil ilçesinin belediye başkanı Mustafa Zavlak'ın özel davetlisi olarak Eskil'e geldi.

3 yıl önce Antalya’ya taşınmıştı! Ünlü futbolcunun eşi Türkiye’nin kültürüne hayran kaldı: O kadar güzel bir ülkeymiş ki...

Tuz Gölü'ne giden ve tuz odalarını ziyaret eden çift, bu doğal yapıların hem tarihine hem de şifa özelliklerine hayran kaldıklarını dile getirdi. Karı-koca bir ara ayaklarını suya sokarak dinlendi.

3 yıl önce Antalya’ya taşınmıştı! Ünlü futbolcunun eşi Türkiye’nin kültürüne hayran kaldı: O kadar güzel bir ülkeymiş ki...

Travis Fox, Tuz Gölü'nün bembeyaz yüzeyinin, büyüleyici manzarasının ve kendine özgü ekosisteminin üzerinde derin etki bıraktığını söyledi. Fox, yöresel yemeklere de hayran kaldı.

3 yıl önce Antalya’ya taşınmıştı! Ünlü futbolcunun eşi Türkiye’nin kültürüne hayran kaldı: O kadar güzel bir ülkeymiş ki...

TÜRKİYE'NİN BİR BAŞKA DOĞAL GÜZELLİĞİNE HAYRAN KALAN İSİM: FELİPE MELO

Bir dönem Galatasaray'da fırtınalar estiren Brezilyalı futbolcu Felipe Melo, geçtiğimiz hafta eşi Roberta Nagel ile Türkiye'ye geldi. "İkinci evime geldim" diyen Melo, eşiyle birlikte önce Kapadokya'da romantik bir tatil yaptı.

3 yıl önce Antalya’ya taşınmıştı! Ünlü futbolcunun eşi Türkiye’nin kültürüne hayran kaldı: O kadar güzel bir ülkeymiş ki...

Roberta Nagel, bu seyahatte korkularıyla da yüzleşti. Peri Bacalarını gezip yöresel lezzetlerin tadına bakan çift, ertesi gün de balona binmek istedi. Ancak Nagel'in yükseklik korkusu vardı. Eşinin de desteğiyle korkusuyla yüzleşen Nagel, balona binmeyi kabul etti. Balon yükselirken önce yere oturan ünlü yıldız, ardından telefonuyla oynayıp dikkatini dağıtmaya çalıştı. Ardından Felipe Melo'nun da ısrarıyla tüm cesaretini topladı ve ayağa kalktı. Nagel, gördüğü Kapadokya manzarası karşısında büyülendi. Eşine sarılıp etrafı izleyen Roberta Nagel ardından hatıra fotoğrafları çekip yükseklik korkusunu unuttu.

3 yıl önce Antalya’ya taşınmıştı! Ünlü futbolcunun eşi Türkiye’nin kültürüne hayran kaldı: O kadar güzel bir ülkeymiş ki...

Roberta, yaşadığı unutulmaz anıyı şöyle anlattı: "Korku her zaman sizi küçük tutmaya çalışır. Ama gerçek inanç onu alt etmenizi sağlar! Kapadokya'da, sıcak hava balonunun içinde, en büyük korkularımdan biri olan yükseklikle yüzleştim. Ve bu sadece yolculukla ilgili değildi, aynı zamanda bir karar verme meselesiydi. Çünkü bir noktada şunu anlıyorsunuz: Ya gerçekle yüzleşirsiniz ya da hissettiklerinizle sınırlı bir şekilde yaşamaya devam edersiniz.

3 yıl önce Antalya’ya taşınmıştı! Ünlü futbolcunun eşi Türkiye’nin kültürüne hayran kaldı: O kadar güzel bir ülkeymiş ki...

Cesaret, korkunun yokluğu değil, ona boyun eğmemeyi seçmektir. Korku, oraya ulaşamayacağınıza sizi ikna etmeye çalışacaktır. Sizi felç etmeye çalışan hiçbir şeyle pazarlık etmeyin! Bugün bir yüksekliği aştım. Ama en önemlisi, yapamayacağımı düşündüğüm bir benliğimi alt ettim. Siz de geri çekilmeyin ve ileriye adım atmayı tercih edin."

3 yıl önce Antalya’ya taşınmıştı! Ünlü futbolcunun eşi Türkiye’nin kültürüne hayran kaldı: O kadar güzel bir ülkeymiş ki...

Roberta ve eşi Melo, Kapadokya'dan güzel anılarla döndü. Roberta ise yükseklik korkusuyla yüzleşmek için en doğru adreslerden birini seçmiş oldu. Çift ömür boyu unutmayacakları bir seyahat yaptı. Kapadokya'yı hem albümlerine hem de gönüllerine kazıdıklarına eminim...

ARKADAŞLARINA HEDİYELER ALDI
Roberta Nagel ve Felipe Melo, İstanbul'da kısa bir tura çıkmayı da ihmal etmedi. Her turistin İstanbul'daki ilk durağı olan Kapalıçarşı'ya da gitti. Nagel, "Türk baharatlarını görmek ve satın almak isteyen herkes için mutlaka görülmesi gereken bir yer. Ben de fırsatı değerlendirerek sevdiklerim için hediyeler ve ikramlıklar aldım" dedi. Çift, alışveriş ardından kebap yemeyi de ihmal etmedi.

3 yıl önce Antalya’ya taşınmıştı! Ünlü futbolcunun eşi Türkiye’nin kültürüne hayran kaldı: O kadar güzel bir ülkeymiş ki...

TÜRKİYE'YE HAYRAN KALAN DİĞER İSİM DÜNYACA ÜNLÜ OYUNCU JASON STATHAM OLMUŞTU

2010 yılından beri İngiliz model ve oyuncu Rosie Huntington ile birlikte olan dünyaca ünlü oyuncu Jason Statham, tatil için Antalya'yı tercih etti.

3 yıl önce Antalya’ya taşınmıştı! Ünlü futbolcunun eşi Türkiye’nin kültürüne hayran kaldı: O kadar güzel bir ülkeymiş ki...

Çekimlerinin büyük kısmı Antalya'da yapılan Servet Operasyonu filmi için bir dönem Serik'in Belek bölgesinde konaklayan Jason Statham, bölgeye olan ilgisini sürdürmeye devam ediyor.

3 yıl önce Antalya’ya taşınmıştı! Ünlü futbolcunun eşi Türkiye’nin kültürüne hayran kaldı: O kadar güzel bir ülkeymiş ki...

Aksiyon filmlerinin sevilen yıldızı, bu kez tatil anlarını takipçileriyle paylaştı.

3 yıl önce Antalya’ya taşınmıştı! Ünlü futbolcunun eşi Türkiye’nin kültürüne hayran kaldı: O kadar güzel bir ülkeymiş ki...

Ünlü oyuncu, kaldığı otelin mağara konseptli havuzunda çocuğuyla birlikte verdiği pozları sosyal medya hesabından yayınladı.