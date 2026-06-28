Trend
Galeri
Trend Magazin
3 yıl önce Antalya'ya taşınmıştı! Ünlü futbolcunun eşi Türkiye'nin kültürüne hayran kaldı: "O kadar güzel bir ülkeymiş ki..."
3 yıl önce Antalya'ya taşınmıştı! Ünlü futbolcunun eşi Türkiye'nin kültürüne hayran kaldı: "O kadar güzel bir ülkeymiş ki..."
Antalya'ya yerleşen Hollandalı futbolcunun ailesi, Türkiye'deki günlük yaşama kısa sürede adapte oldu. Ünlü sporcunun eşi, komşuluk ilişkilerinden mutfak kültürüne kadar uzanan uyum sürecini ve Türkiye hakkındaki izlenimlerini paylaştı.
Giriş Tarihi: 28.06.2026 06:37
Güncelleme Tarihi: 28.06.2026 06:38