30 kilo verip bambaşka biri olmuştu: Ata Demirer ve sevgilisinden Paris romantizmi! Beğeni yağdı

Ünlü komedyen Ata Demirer, kariyerindeki başarılarının yanı sıra özel hayatındaki gelişmelerle de gündemde kalmaya devam ediyor. Kameralardan uzak durmayı tercih eden Demirer, son dönemde sevgilisi Dilara Alemdar ile olan ilişkisini gözler önüne serdi. İşte o görüntüler...

22.11.2025
Çift, aşklarını romantik bir Paris seyahatiyle kutladı. Tatil sırasında çektikleri duygusal kareleri kırmızı kalp emojisi eşliğinde sosyal medyada paylaşan Demirer ve Alemdar, takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Özel hayatındaki mutluluk kadar sağlık ve fit görünümüyle de dikkat çeken Ata Demirer, son aylarda kaybettiği kilolarla gündeme gelmişti.

İŞTE O POZLAR!

Ünlü komedyen, hakkında çıkan "mide ameliyatı" veya "bağırsak temizliği" iddialarını kesin bir dille yalanlayarak, kilo kaybının cerrahi bir müdahale sonucu olmadığını vurguladı.

Demirer, bu değişimin tamamen sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemesiyle gerçekleştiğini belirtti.

Glisemik indeksini düzenlediğini, insülin direncini kontrol altına aldığını, dengeli beslenip spor yaptığını söyleyen ünlü isim, 30 kilo verdiği sürecin sabır ve disiplin gerektirdiğini ve yaklaşık 2,5 yıl sürdüğünü ifade etti.

ATA DEMİRER'İN SON HALİNİ GÖRDÜNÜZ MÜ?

Son aylarda magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Ata Demirer, hem aşk hayatıyla hem de iş hayatıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Sevgilisi Dilara Alemdar ile olan ilişkisi, basında sık sık yer alırken, çiftin uyumu ve mutluluğu takipçiler tarafından ilgiyle izleniyor.

Ancak son dönemde sosyal medyada en çok konuşulan konu, Demirer'in kilo verme süreci oldu.

Yaklaşık 30 kilo vererek adeta bambaşka bir görünüme kavuşan ünlü komedyen, günden güne erirken takipçilerini şaşırttı.

Snob magazin tarafından görüntülenen Demirer, son haliyle dikkat çekti.

30 kilo vererek fit bir görünüme kavuşan Ata Demirer takipçilerinden beğeni topladı.

İşte iğne ipliğe dönen diğer ünlü isimler!

'Çok Güzel Hareketler Bunlar' programıyla üne kavuşan daha sonra da oyunculuk kariyerine adım atan Pelin Öztekin, uzun yıllar fazla kilolarıyla gündeme geliyordu.

Kiloları yüzünden eleştiri oklarının hedefi olan Öztekin, bir dönem 156 kiloya kadar da ulaşmıştı.

Ünlü oyuncu 4 yıl içinde mide küçülteme ameliyatı olarak tam 93 kilo vermişti.

Verdiği kilolarla iğne ipliğe dönenen Pelin Öztekin, adından sıklıkla söz ettirmeye devam ediyor.

X Factor Star Işığı yarışması ile yıldızı parlayan Ferah Zeydan'ın son hali inanılır gibi değil...Sinan Akçıl ile beraber yaptığı 'Biri Bana Gelsin' ve 'Şarttır' düetleriyle adını geniş kitlelere duyuran Ferah Zeydan, mide küçültme ameliyatı sonrası 70 kilo vererek 85 kiloya düştü. Bambaşka birine dönüşen Ferah Zeydan'ı bir de şimdi görün...

Mide küçültme ameliyatı ile verdiği kilolar sonrası büyük bir değişime uğrayan Ferah Zeydan son olarak değişimi ile sosyal medyanın konuşulanlarından oldu.

Bir dönem yayınlanan X Factor yarışmasında güçlü sesi ile dikkat çeken Ferah Zeydan değişimi ile herkesi şaşırttı!

X Factor Star Işığı yarışması ile yıldızı parlayan Ferah Zeydan 70 kilo vermiş bambaşka biri olmuştu.

Kilolu halleri ile tanınan Ferah Zeydan'ın son halini görenler inanamadı.

Oldukça zayıflayan Ferah Zeydan'ın son hali görenleri hayrete düşürdü.

Geçmişte Sinan Akçıl ile söylediği şarkılarla beğeni toplayan ve yeni bir görünüme kavuşan Ferah Zeydan ilgi odağı oldu.

İNCECİK KALDI

Bir dönemin sevilen dizilerinden Baskül Ailesi'nin Fidan'ı Gamze Gözalan değişimi ile görenleri adeta şoke etti. Baskül Ailesi dizisinde evin kilolu üyelerinden olan ve oyuncu Gamze Gözalan mide ameliyatı ile fazla kilolarından kurtuldu.

"O ÇİRKİN KIZLAR ÜSTÜME BASA BASA, BENİ EZİP GEÇİP GİTTİ"

Şimdilerde 61 yaşında olan Gamze Gözalan "Ben ne kadar kendimle barışık gözüksem de hiçbir zaman barışamadım. Hep güzel kadın olmak istedim. O çirkin kızlar üstüme basa basa, beni ezip geçip gitti" demişti.

"KİLOLARIM HAYATIMDAN 15 YILI ALDI"

Yıllar sonra ortaya çıkan Gamze Gözalan oyunculuğa küstüğünü söylemişti. Gözalan, "Kilolarım hayatımdan 15 yılı aldı götürdü. Oyunculuğu tamamen bıraktım çünkü sektöre küstüm" demişti.

Baskül Ailesi'ndeki Fidan rolüyle yıldızı parlayan oyuncu Gamze Gözalan, yıllar sonraki değişimiyle sosyal medyaya damga vurdu.