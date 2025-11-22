Trend
30 kilo verip bambaşka biri olmuştu: Ata Demirer ve sevgilisinden Paris romantizmi! Beğeni yağdı
Ünlü komedyen Ata Demirer, kariyerindeki başarılarının yanı sıra özel hayatındaki gelişmelerle de gündemde kalmaya devam ediyor. Kameralardan uzak durmayı tercih eden Demirer, son dönemde sevgilisi Dilara Alemdar ile olan ilişkisini gözler önüne serdi. İşte o görüntüler...
Giriş Tarihi: 22.11.2025 10:06
Güncelleme Tarihi: 22.11.2025 10:07