30 milyon TL'ye yeniletti! Süperstar Ajda Pekkan'ın villası "dev tadilatıyla" dudak uçuklattı
Süperstar Ajda Pekkan, Bodrum'daki ultra lüks villasının tadilatını tamamladı. Çamlıköy'de yer alan ve 1300 metrekarelik alan üzerine kurulu dört katlı, altı odalı villa, sosyetede şimdiden konuşuluyor. Dudak uçuklatan villanın detayları da gündemden düşmüyor.
Giriş Tarihi: 02.12.2025 11:50
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 11:51