Trend Galeri Trend Magazin 30 milyon TL'ye yeniletti! Süperstar Ajda Pekkan'ın villası "dev tadilatıyla" dudak uçuklattı

Süperstar Ajda Pekkan, Bodrum'daki ultra lüks villasının tadilatını tamamladı. Çamlıköy'de yer alan ve 1300 metrekarelik alan üzerine kurulu dört katlı, altı odalı villa, sosyetede şimdiden konuşuluyor. Dudak uçuklatan villanın detayları da gündemden düşmüyor.

Giriş Tarihi: 02.12.2025 11:50 Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 11:51
Pekkan, dört yıl süren tadilat süreci boyunca villaya tam 30 milyon TL harcadı. Villanın mutfak, banyo, zemin ve havuz bölümleri baştan aşağı yenilenirken, siyah-gri ağırlıklı özel tasarım mobilyalar Feng Shui kurallarına göre yerleştirildi.

KOMŞUSU EBRU GÜNDEŞ!

Villanın iç tasarımında modern ve şık detaylar öne çıkarken, salondan havuza açılan bölüm, SPA alanı ve geniş bahçesi büyük beğeni topluyor. Yılın büyük bir kısmını bu evde geçirecek olan Ajda Pekkan'ın komşusu ise ünlü şarkıcı Ebru Gündeş.

Süperstar, 2013 yılında oynadığı bir reklam kampanyasından para kazanmayıp, reklam karşılığında bu villayı edinmişti. Ajda Pekkan, daha önce bir çikolata markasının yüzü olarak 40 milyon TL kazanmış ve bu kazancı değerlendirme kararı almıştı.

Sosyal medyada ve magazin kulislerinde villanın detayları konuşulurken, süperstarın yeni yaşam alanı "lüks ve konforun birleşimi" olarak nitelendiriliyor.

Tadilat sonrası ortaya çıkan modern ve ferah tasarım, Ajda Pekkan'ın stilini ve zevkini yansıtıyor. Villanın hem manzarası hem de iç donanımı, Bodrum'daki lüks konut piyasasında dikkat çeken bir örnek olarak öne çıkıyor.

SÜPERSTAR'IN SERVETİNİ BİLİYOR MUSUNUZ?

1964 yılında 'Göz Göz Değdi Bana' şarkısıyla müzik kariyerine bomba bir giriş yapan Ajda Pekkan, kariyerine hız kesmeden devam ediyor.

Fit görünümü ve enerjisiyle adından sıkça söz ettiren Süperstar lakaplı sanatçı, sadece sesiyle değil sahnedeki duruşu, fiziği ve disipliniyle de her daim magazin gündemini süslüyor.

Ancak bu kez onu magazin gündemine taşıyan şey, sahnedeki şovları ya da özel hayatı değil, sahip olduğ serveti!

AJDA PEKKAN

En zengin ünlüler listesinin üst sıralarının vazgeçilmezi haline gelen Süperstar, 70 milyon dolara ulaşan kabarık bir banka hesabına sahip.

Öte yandan birçok lüks köşke ve villaya sahip olan Pekkan, geçtiğimiz aylarda 8,6 milyon dolara satışa koyduğu şatafatlı malikanesiyle dudak uçuklatmıştı.

MEĞER SANAT DÜNYASININ EMLAK KRALİÇESİYMİŞ! AŞKIN NUR YENGİ'NİN SERVETİNİ BİLİYOR MUYDUNUZ?

'Ay İnanmıyorum' şarkısıyla başarı basamaklarını tırmanan 54 yaşındaki Aşkın Nur Yengi, son dönemde adından sıklıkla söz ettiriyor.

Bir süredir şarkılarının yanı sıra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarıyla da gündeme gelen Yengi, son olarak yaptığı yatırımlarla gündeme oturdu.

Özellikle 90'lı yıllara damga vuran müzik kariyerinde Yengi, yıllar içinde kazandıklarını sessiz sedasız gayrimenkule yatırdı.

İstanbul'da çeşitli lüks konutlara sahip olan Yengi, yatırımlarını yurt dışına taşıdı.

İngiltere, Fransa'nın Nice bölgesi ve ABD'de evler satın alan sanatçının bu konutlarının çoğunluğunun 'prestijli lokasyonlarda' olduğu söyleniyor. Bu yatırımlarıyla "sanat dünyasının gizli emlak kraliçesi" unvanını kazanan Yengi'nin serveti büyük ilgi topluyor.

PEKİ TARİH DİZİLERİNİN SEVİLEN YILDIZI ENGİN ALTAN DÜZYATAN'IN DOLAR ZENGİNİ OLDUĞUNU BİLİYOR MUYDUNUZ?

Engin Altan Düzyatan, 26 Temmuz 1979 tarihinde İzmir'in Karşıyaka ilçesinde dünyaya gözlerini açtı.

Üniversite hayatına 9 Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü ile adım atan Düzyatan, 2001 yılında mezun olduktan sonra mezun Ruhsar dizisiyle televizyon ekranlarında boy göstermeye başladı.

BAŞARILI PROJELERDE USTA İSİMLERLE BOY GÖSTERDİ!

Sergilediği başarılı oyunculuğu ile kariyerinde yıllar içerisinde inanılmaz bir ivme yakalayan Düzyatan, birçok imza projede usta isimlerle birlikte rol aldı.

Düzyatan, kariyeri dışında ses tonu, yaptırdığı estetik dokunuşlar ve sosyal medya hesaplarıyla da sıkça gündeme geliyor.

Başarılı oyuncu, Hülya Koçyiğit'in torunu, eski oyuncu Gülşah Alkoçlar'ın kızı ve cemiyet hayatının gözde isimlerinden biri olan Neslişah Alkoçlar ile 2014 yılında görkemli bir evlilik yapmıştı.

"TORUNU OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"

Bu evlilikten Emir Aras ve Alara adında iki çocuğu olan Düzyatan, özel hayatına dair yaptığı açıklamalarla ön plana çıkarken "Neslişah ile ilk tanıştığımda Hülya Koçyiğitler'in torunu olduğunu bilmiyordum" diyerek herkesi epey şaşırtmıştı.

Tarih dizilerinin sevilen yüzü olan Düzyatan, hem ülke çapında hem de yurt dışında oldukça popüler biri haline geldi.

SERVETİ DUDAK UÇUKLATTI!

Uzun zamandır oyunculuk yapan ve birçok başarılı projede boy gösteren Düzyatan'ın sahip olduğu servet ise adeta dudak uçuklattı.

Şöhreti Türkiye sınırlarını aşan yıldızların başında gelen isimlerden biri olan Engin Altan Düzyatan, özellikle rol aldığı projelerle tam bir dünya starına dönüştü.

SERVETİ 50 MİLYON DOLARA YAKIN!

Oyunculuğunun yanı sıra birçok markanın reklam yüzü olarak da beliren Düzyatan'ın, bölüm başı aldığı ücretlerle ve reklam gelirleriyle birlikte 48 milyon dolara yakın mal varlığına sahip olduğu biliniyor.