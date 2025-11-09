Trend
30 yıldır kalbi sızlıyor... Perihan Savaş rahmetli eşi Yılmaz Zafer'i duygusal bir paylaşımla andı! "Benim hikayem sensin"
1995 yılında geçirdiği kalp krizi sonucu eşi Yılmaz Zafer'i kaybeden Yeşilçam oyuncusu Perihan Savaş, eşinin ölüm yıl dönümünde duygusal bir paylaşım yaptı. 30 yıldır acısını ilk günkü gibi yaşayan Savaş, bakın neler yazdı...
Giriş Tarihi: 09.11.2025 12:44