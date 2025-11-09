Trend Galeri Trend Magazin 30 yıldır kalbi sızlıyor... Perihan Savaş rahmetli eşi Yılmaz Zafer'i duygusal bir paylaşımla andı! "Benim hikayem sensin"

30 yıldır kalbi sızlıyor... Perihan Savaş rahmetli eşi Yılmaz Zafer'i duygusal bir paylaşımla andı! "Benim hikayem sensin"

1995 yılında geçirdiği kalp krizi sonucu eşi Yılmaz Zafer'i kaybeden Yeşilçam oyuncusu Perihan Savaş, eşinin ölüm yıl dönümünde duygusal bir paylaşım yaptı. 30 yıldır acısını ilk günkü gibi yaşayan Savaş, bakın neler yazdı...

Giriş Tarihi: 09.11.2025 12:44
Yeşilçam dünyasına sayısız film sığdıran Perihan Savaş, kendisi gibi usta oyunculardan Yılmaz Zafer ile büyük bir aşk yaşayarak 1987 yılında nikah masasına oturmuştu.

İkilinin bu büyük aşkından bir de oğulları dünyaya gelerek mutluluklarını taçlandırmıştı.

Ancak mutlu çift, 1994 yılında Zafer'in geçirdiği kalp krizi ve ardından oluşan beyin hasarıyla birlikte sağlık sorunlarıyla sınandı.

Takvimler 9 Kasım 1995'i gösterdiğinde ise usta oyuncu Yılmaz Zafer, 1,5 yıllık yaşam mücadelesini kaybetmişti.

Vefatının üzerinden 30 yıl geçmesine rağmen, biricik eşi Perihan Savaş'ın kalbinde hala ilk günkü acı yaşıyor..

Usta oyuncu son olarak rahmetli eşinin ölüm yıl dönümünde duygusal bir paylaşım yaptı.

"BENİM HİKAYEM SENSİN"

Eşiyle olan fotoğrafları ardı ardına paylaşan Perihan Savaş, "Seninle başlayan her şey kalbimin en güzel köşesine yazıldı. Benim hikayem sensin her gülüşümde her hüznümde sen varsın bir tanem." notuyla herkesi duygulandırdı.

Perihan Savaş'ın duygusal paylaşımın ardından sosyal medya kullanıcıları usta oyuncunun oğlunu da merak etti. Savşa'ın Yılmaz Zafer'le olan evliliğinden dünyaya gelen oğlu Savaş Zafer, rahmetli babasına olan benzerliğiyle dikkat çekti.

