31 yıl sonra bir araya gelen İzel-Çelik-Ercan üçlüsü nasıl dağıldı? Çelik sebebini itiraf etti! Meğer İzel...
90'lı yılların en popüler gruplarından olan İzel-Çelik-Ercan üçlüsü 31 yıl sonra bir araya geldikten sonra yeniden dağılmıştı. Şarkıcı Çelik, katıldığı Youtube programında sebebini itiraf etti.
Giriş Tarihi: 04.10.2025 14:26
Güncelleme Tarihi: 04.10.2025 14:39