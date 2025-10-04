31 yıl sonra bir araya gelen İzel-Çelik-Ercan üçlüsü nasıl dağıldı? Çelik sebebini itiraf etti! Meğer İzel...

"SAHNEYİ TERK ETTİ"

Ünlü şarkıcı programda 31 yıl sonra yeniden bir araya gelen İzel-Çelik Ercan üçlüsünü bu kez İzel'in bittirdiğini itiraf etti: "Bu sefer İzel ayrıldı. Kıbrıs'ta hatırlayamadığım bir yerde bir sahneye çıktık. Kaçıncı şarkı olduğunu hatırlayamıyorum. İzel bir şarkı okumak istedi. Bizim şarkımız değil. Niye okumak istedi bilmiyoruz. Sonra sahneyi terk etti. Ercan'la mal gibi kaldık sahnede. Artık bu saatten sonra o ne olur bilmiyorum.

Emeklilikte yaşa takılanlar gibiyiz hani son dakikada. Bir de ekstra para kazanacağız, eğleneceğiz. Güzel bir işti bence. O anlamda İzel'i doğru bulmuyorum. Biz hakikaten mal gibi kaldık sahnede." Çelik, İzel'le arasında bir kırgınlık olmadığını da söyledi: "Bizim aramızda da çatışmalar olabilir. Bunlar para, repertuvar çatışması, hepsi olabilir. Ama biz arkadaşız ve dostuz. İzel ne söylerse söylesin bugün 'Çelik koş' dediğinde ben koşarım ona."