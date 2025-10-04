Trend Galeri Trend Magazin 31 yıl sonra bir araya gelen İzel-Çelik-Ercan üçlüsü nasıl dağıldı? Çelik sebebini itiraf etti! Meğer İzel...

31 yıl sonra bir araya gelen İzel-Çelik-Ercan üçlüsü nasıl dağıldı? Çelik sebebini itiraf etti! Meğer İzel...

90'lı yılların en popüler gruplarından olan İzel-Çelik-Ercan üçlüsü 31 yıl sonra bir araya geldikten sonra yeniden dağılmıştı. Şarkıcı Çelik, katıldığı Youtube programında sebebini itiraf etti.

Giriş Tarihi: 04.10.2025 14:26 Güncelleme Tarihi: 04.10.2025 14:39
31 yıl sonra bir araya gelen İzel-Çelik-Ercan üçlüsü nasıl dağıldı? Çelik sebebini itiraf etti! Meğer İzel...

90'lı yıllarda pop müziğe İzel ve Ercan Saatçi'yle kurdukları müzik grubuyla damga vuran Çelik, Armağan Çağlayan'ın YouTube programına konuk oldu. Ünlü isim hakkında merak edilenleri anlattı.

31 yıl sonra bir araya gelen İzel-Çelik-Ercan üçlüsü nasıl dağıldı? Çelik sebebini itiraf etti! Meğer İzel...

"O ZAMANKİ TAVRIMIZI YANLIŞ BULUYORUM"

Gruptan ilk ayrılan isim olan Çelik nedenini şu sözlerle anlattı:

"Bazı şeyleri sır olarak tutmak lazım mı? Bazı şeyleri örtmek lazım mı? Tam bilmiyorum. İzel, Çelik, Ercan işinde hangisini anlatayım, hangisini anlatmayayım kısmında bir dengede durmaya çalıştım. Hâlâ da öyleyim. Bir sırrımız var diyelim ve sırrı orada bırakalım. O sırrın sebep olduğu sonuçlardan biri; çatışmaya başladık biz. Yani senin şarkın mı daha iyi güzel? Benim şarkıyı mı albüme koyacağız? İşte şu daha iyi, bu daha iyi diye." Çelik, Armağan Çağlayan'ın "Aynı şeyi yapacaksınız. Aynı şeyden para kazanacaksınız. Kimin A1 olduğunun ne önemi var" sorusuna şu yanıtı verdi: "Kimin şarkısını söylerseniz telifi o alır. Sen az konuş. Sen onu de, bunu de derken biz ayrıldık. Kendi yolumuzda da çok güzel gitti. O da ayrı mesele. Ama bence müthiş bir grup. Bence hep bir arada kalmalıydık. O zamanki tavrımızı yanlış buluyorum ben. Yani beraber yürümeliydik biz bütün yolu."

31 yıl sonra bir araya gelen İzel-Çelik-Ercan üçlüsü nasıl dağıldı? Çelik sebebini itiraf etti! Meğer İzel...

"SAHNEYİ TERK ETTİ"

Ünlü şarkıcı programda 31 yıl sonra yeniden bir araya gelen İzel-Çelik Ercan üçlüsünü bu kez İzel'in bittirdiğini itiraf etti: "Bu sefer İzel ayrıldı. Kıbrıs'ta hatırlayamadığım bir yerde bir sahneye çıktık. Kaçıncı şarkı olduğunu hatırlayamıyorum. İzel bir şarkı okumak istedi. Bizim şarkımız değil. Niye okumak istedi bilmiyoruz. Sonra sahneyi terk etti. Ercan'la mal gibi kaldık sahnede. Artık bu saatten sonra o ne olur bilmiyorum.

Emeklilikte yaşa takılanlar gibiyiz hani son dakikada. Bir de ekstra para kazanacağız, eğleneceğiz. Güzel bir işti bence. O anlamda İzel'i doğru bulmuyorum. Biz hakikaten mal gibi kaldık sahnede." Çelik, İzel'le arasında bir kırgınlık olmadığını da söyledi: "Bizim aramızda da çatışmalar olabilir. Bunlar para, repertuvar çatışması, hepsi olabilir. Ama biz arkadaşız ve dostuz. İzel ne söylerse söylesin bugün 'Çelik koş' dediğinde ben koşarım ona."

31 yıl sonra bir araya gelen İzel-Çelik-Ercan üçlüsü nasıl dağıldı? Çelik sebebini itiraf etti! Meğer İzel...

"ADIM ARÇELİK'TEN GELİYOR"

Çelik programda adının ilginç hikâyesini de paylaştı: "Babam, Arçelik'in fabrikasında çalışıyordu. Arçelik'in ona uğurlu geldiğini düşünüp adımı Çelik koyuyor. Bir davette Ali Koç'la tanıştım, bu hikâyeyi anlattım. 'Dalga mı geçiyorsun' dedi. 'Yok, babam fabrikada çalıştı. Hakikaten biz Arçelik'in ekmeği yedik' dedim. 'Bu büyük proje, bunu bizim değerlendirmemiz lazım' diye karşılık verdi. 'Çelik' sahne adım diye düşünülüyor ama öyle değil. Nüfus kağıdındaki ismim."

31 yıl sonra bir araya gelen İzel-Çelik-Ercan üçlüsü nasıl dağıldı? Çelik sebebini itiraf etti! Meğer İzel...

İşte diğer ünlülerin gerçek isimleri...

FERDİ TAYFUR: TURHAN BAYBURT

31 yıl sonra bir araya gelen İzel-Çelik-Ercan üçlüsü nasıl dağıldı? Çelik sebebini itiraf etti! Meğer İzel...

BARIŞ MANÇO: TOSUN YUSUF MEHMET BARIŞ MANÇO

31 yıl sonra bir araya gelen İzel-Çelik-Ercan üçlüsü nasıl dağıldı? Çelik sebebini itiraf etti! Meğer İzel...

KADİR DOĞULU: ABDÜLKADİR DOĞULU

31 yıl sonra bir araya gelen İzel-Çelik-Ercan üçlüsü nasıl dağıldı? Çelik sebebini itiraf etti! Meğer İzel...

SEDA SAYAN: AYSEL GÜLAÇAR

31 yıl sonra bir araya gelen İzel-Çelik-Ercan üçlüsü nasıl dağıldı? Çelik sebebini itiraf etti! Meğer İzel...

ŞENER ŞEN: ALİ HAYDAR ŞEN

31 yıl sonra bir araya gelen İzel-Çelik-Ercan üçlüsü nasıl dağıldı? Çelik sebebini itiraf etti! Meğer İzel...

ALİŞAN: SERKAN BURAK TEKTAŞ

31 yıl sonra bir araya gelen İzel-Çelik-Ercan üçlüsü nasıl dağıldı? Çelik sebebini itiraf etti! Meğer İzel...

SİBEL CAN: DENİZ ENGÜZEL

31 yıl sonra bir araya gelen İzel-Çelik-Ercan üçlüsü nasıl dağıldı? Çelik sebebini itiraf etti! Meğer İzel...

YILDIZ KENTER: AYŞE YILDIZ

31 yıl sonra bir araya gelen İzel-Çelik-Ercan üçlüsü nasıl dağıldı? Çelik sebebini itiraf etti! Meğer İzel...

BANU ALKAN:LİZ REMKA REBRONJA

31 yıl sonra bir araya gelen İzel-Çelik-Ercan üçlüsü nasıl dağıldı? Çelik sebebini itiraf etti! Meğer İzel...

SEZEN AKSU: FATMA SEZEN YILDIRIM

31 yıl sonra bir araya gelen İzel-Çelik-Ercan üçlüsü nasıl dağıldı? Çelik sebebini itiraf etti! Meğer İzel...

BÜLENT ERSOY: BÜLENT ERKOÇ

31 yıl sonra bir araya gelen İzel-Çelik-Ercan üçlüsü nasıl dağıldı? Çelik sebebini itiraf etti! Meğer İzel...

TEOMAN: FAZLI TEOMAN YAKUPOĞLU

31 yıl sonra bir araya gelen İzel-Çelik-Ercan üçlüsü nasıl dağıldı? Çelik sebebini itiraf etti! Meğer İzel...

MUAZZEZ ERSOY: HATİCE YILDIZ LEVENT

31 yıl sonra bir araya gelen İzel-Çelik-Ercan üçlüsü nasıl dağıldı? Çelik sebebini itiraf etti! Meğer İzel...

PERİHAN SAVAŞ: ŞERİFE PERİHAN

31 yıl sonra bir araya gelen İzel-Çelik-Ercan üçlüsü nasıl dağıldı? Çelik sebebini itiraf etti! Meğer İzel...

BERDAN MARDİNİ: ENGİN KARADEMİR

31 yıl sonra bir araya gelen İzel-Çelik-Ercan üçlüsü nasıl dağıldı? Çelik sebebini itiraf etti! Meğer İzel...

BURCU ESMERSOY: KAMİLE BURCU ESMERSOY

31 yıl sonra bir araya gelen İzel-Çelik-Ercan üçlüsü nasıl dağıldı? Çelik sebebini itiraf etti! Meğer İzel...

DOĞUŞ: ORHAN BALTACI

31 yıl sonra bir araya gelen İzel-Çelik-Ercan üçlüsü nasıl dağıldı? Çelik sebebini itiraf etti! Meğer İzel...

ASENA: ONUR ÇAKMAK

31 yıl sonra bir araya gelen İzel-Çelik-Ercan üçlüsü nasıl dağıldı? Çelik sebebini itiraf etti! Meğer İzel...

KİBARİYE:BAHRİYE TOKMAK

31 yıl sonra bir araya gelen İzel-Çelik-Ercan üçlüsü nasıl dağıldı? Çelik sebebini itiraf etti! Meğer İzel...

MURAT DALKILIÇ: SIRRI MURAT DALKILIÇ

31 yıl sonra bir araya gelen İzel-Çelik-Ercan üçlüsü nasıl dağıldı? Çelik sebebini itiraf etti! Meğer İzel...

PETEK DİNÇÖZ: DİDEM EZGÜ