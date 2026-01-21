32 yaşında kalbine yenilmiş, bebeğine doyamadan gitmişti: Leyla Mizrahi’nin ardından ağlatan karar!

Avrupa jet-set'inin de buluşma yeri olan Courchevel'i, çocuklarıyla birlikte Türk köyüne çevirenler arasında; Kaan-Aslışah Alkoçlar Demirağ, Burak-Melis Hatipoğlu, Dağhan-Dila Doğruer, Mark- Sima Basoğlu, Fethi Kamışlı ve Cem Garih'in de olduğu pek çok tanıdık isim var.