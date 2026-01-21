Trend
32 yaşında kalbine yenilmiş, bebeğine doyamadan gitmişti: Leyla Mizrahi'nin ardından ağlatan karar!
İzmir'in köklü ailelerinden birine mensup olan ve henüz 32 yaşında, kucağında beş aylık bebeğiyle hayata veda ederek tüm Türkiye'yi yasa boğan Leyla Mizrahi'nin acısı tazeliğini koruyor. Ancak geride derin bir hüzün bırakan bu vedanın ardından ailesi, Leyla'nın adını sonsuza dek yaşatacak ve gençlere umut olacak çok kıymetli bir adım attı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 21.01.2026 06:28
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 06:34