32 yıl sonra yeniden bir araya geldiler! Unutulmaz klibin yıldızları Serdar Ortaç ile İlknur Soydaş’ın sürpriz buluşması!

90'lı yıllara damga vuran Karabiberim şarkısının klibi hafızalara kazınmıştı. Klipte göbeğinden zeytin yenen sahneyle uzun süre konuşulan Serdar Ortaç, dönemin en çok ses getiren isimlerinden biri olmuştu. O kliple adını geniş kitlelere duyuran İlknur Soydaş ise kısa sürede şöhret basamaklarını tırmanmıştı. Aradan tam 32 yıl geçti… Yıllar sonra yolları yeniden kesişen Serdar Ortaç ve İlknur Soydaş'ın buluşması nostalji rüzgârı estirdi. 90'lara damga vuran o unutulmaz klibin iki ismi, uzun bir aranın ardından bir araya gelerek hayranlarını hem şaşırttı hem de geçmişe götürdü.