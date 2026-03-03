Trend Galeri Trend Magazin 32 yıl sonra yeniden bir araya geldiler! Unutulmaz klibin yıldızları Serdar Ortaç ile İlknur Soydaş'ın sürpriz buluşması!

32 yıl sonra yeniden bir araya geldiler! Unutulmaz klibin yıldızları Serdar Ortaç ile İlknur Soydaş'ın sürpriz buluşması!

90'lı yıllara damga vuran Karabiberim şarkısının klibi hafızalara kazınmıştı. Klipte göbeğinden zeytin yenen sahneyle uzun süre konuşulan Serdar Ortaç, dönemin en çok ses getiren isimlerinden biri olmuştu. O kliple adını geniş kitlelere duyuran İlknur Soydaş ise kısa sürede şöhret basamaklarını tırmanmıştı. Aradan tam 32 yıl geçti… Yıllar sonra yolları yeniden kesişen Serdar Ortaç ve İlknur Soydaş'ın buluşması nostalji rüzgârı estirdi. 90'lara damga vuran o unutulmaz klibin iki ismi, uzun bir aranın ardından bir araya gelerek hayranlarını hem şaşırttı hem de geçmişe götürdü.

Giriş Tarihi: 03.03.2026 12:11
İlknur Soydaş, Serdar Ortaç'ın Karabiber adlı şarkısının klibinde göbeğinden zeytin yedirerek 90'lara damga vurmuştu. Klibin ardından eski manken ve oyuncu İlknur Soydaş, adeta sırra kadem basmıştı.

Serdar Ortaç'ın göbeğinden zeytin yediği esmer güzel İlknur Soydaş, nam-ı diğer 'Karabiberim' iş insanı Cem Pole ile evlendikten sonra camiadan elini eteğini çekmişti.

32 YIL SONRA BULUŞTULAR

Serdar Ortaç, "Karabiberim" klibindeki partneri İlknur Soydaş ile bir programda bir araya geldi. 32 yıl sonra buluşan ikilinin itirafları ise gündem oldu.

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, İlknur Soydaş'a olan duygularının klipten çok daha önce başladığını itiraf etti.

Ortaç, "İlknur'a ben önceden aşık oldum ama klip, şarkı falan ortada yok. İlknur'a nasıl kur yapacağımı düşünüyorum. Çok da ünlü değilim. Küçük bir herifim. Buna baya kur yapmaya çalıştım ama neyimi beğenmedi anlamadım yani…"

Bu açıklamaların üzerine İlknur Soydaş, "Ben seni çok sevmiştim ama öyle sevgili olup sonra ayırılıp bir daha görüşmemektense hep dost kalmayı tercih ettim" dedi.

BABA–OĞUL 22 YIL SONRA YENİDEN BİR ARADA!

Uzun yıllara damgasını vuran Çocuklar Duymasın'ın Beton Orçun'u adeta ekranlarda büyüdü. Şimdi 22 yaşında bir delikanlı oldu.

Tamer Karadağlı, Özgür Ozan, Pınar Altuğ ve Zeyno Günenç'in başrolünde yer aldığı efsane dizide, Alp Eren Khamis ise Beton Orçun'a hayat verdi.

Daha bebekken Selami ile Gönül'ün çocuğu olarak dizide yer alan genç isim, şimdi spor salonundan çıkmıyor. Alp Eren Khamis kaslı vücuduyla mankenlere de taş çıkartıyor.

Çocuklar Duymasın'da baba–oğul karakterlerine hayat veren Özgür Ozan ve Alperen Khamis, yıllar sonra yeniden bir araya geldi.

Sette kurulan o sıcak bağın hala devam ettiğini gösteren buluşma, dizinin hayranlarını da duygulandırdı.

2004 yılında diziden ayrıldığında 38 yaşında olan Özgür Ozan bugün 60 yaşında.

Çocuk oyuncu olarak kamera karşısına geçen Alp Eren Khamis ise artık 22 yaşında.

Öte yandan dizinin sevilen karakterlerinden Dominant Teyze ve Beton Orçun bir araya gelmişti. Zeyno Gönenç'in hesabında paylaştığı bu kare beğeni yağmuruna tutuldu

"BENİM GÖZLER ÇOK GÜLÜNCE ÇİZGİ"

Sosyal medyanın gündemine oturan fotoğraf; Zeyno Günenç "🤓💛💜🥳 benim gözler çok gülünce çizgi😁😁😁" notuyla paylaştı.

Fotoğrafın altına gelen yorumlarda birçok kullanıcı, nostaljik anılarını hatırlatarak Çocuklar Duymasın dizisinin unutulmaz anlarına dair paylaşımlarda bulundu.

Alp Eren Khamis'in canlandırdığı Beton Orçun karakteri, kısa sürede dizinin vazgeçilmez karakterlerinden birine dönüşmüş ve replikleriyle, küçük yaştaki oyunculuğuyla gönüllere taht kurmuştu.

PEKİ ALP EREN KHAMİS KİMDİR?

Lübnan asıllı bir baba ve Türk bir annenin çocuğu olarak 2003 yılında dünyaya gelen Alp Eren Khamis, Türkiye'nin en çok bildiği oyunculardan birine dönüştü.

Çok küçük yaşına rağmen ekranlarda boy gösteren çocuk yıldız, günümüzde büyüdü ve genç bir delikanlı olarak değişimiyle adeta sevenlerini şoke ediyor.

Genç yıldız, sosyal medya hesabında paylaştığı gönderilerle de dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Gelecekte oyunculuğa devam edip etmeyeceği merak edilen genç yıldız, şimdilik kariyerine dair net bir açıklamada bulunmuş değil. Ancak hayranları, onu yeni projelerde görmek için sabırsızlanıyor.

DEĞİŞİMİYLE ŞOKE EDEN BİR DİĞER ÇOCUK YILDIZ! SİHİRLİ ANNEM'İN CEM'İ BUĞRA ÖZMÜLDÜR

Değişimiyle herkesi şoke eden Buğra Özmüldür, bir dönemin sevimli çocuk yıldızı olmaktan bambaşka bir kimliğe büründü! Sihirli Annem dizisinde Cem karakteriyle hayatımıza giren Özmüldür'ün, yıllar içinde yaşadığı dönüşüm sosyal medyada gündem oldu. Fazla kilolarından kurtularak yepyeni bir görünüme kavuşan oyuncunun son hali, hayranlarını şaşkına çevirdi. İşte o görüntüler...

Henüz çocuk yaşlarda başlayan şöhret yolculuğunda hem ekran önü hem de kişisel hayatında birçok zorlukla mücadele eden Özmüldür, adeta küllerinden yeniden doğdu. Çocukluk yıllarının tatlı, tombul Cem'inden, fit ve özgüven dolu bir bireye dönüşen oyuncu, şimdi sadece görünümüyle değil, senaristlikteki başarılarıyla da adından söz ettiriyor. Çocuk yaşlarda oyunculuk kariyerine adım atan Buğra Özmüldür, ilk olarak 9 yaşında bir gazoz reklamı ile dikkatleri çekmişti. Bu başarılı performans, onu Reklam Özdenetim Kurulu'nun kampanyasında rol almaya taşıdı.

Bu kampanya sayesinde Sihirli Annem dizisinin yönetmeni tarafından keşfedilen Özmüldür, dizide Cem karakteriyle izleyicilerin kalbini kazandı.

"HEM ÜN HEM ZORLUK BİR ARADA"

Sihirli Annem'deki başarısını, reklam oyunculuğu ve Selena dizisindeki konuk oyunculuk gibi projeler izledi. Ancak çocuk yaşta gelen bu şöhret, ona hem ün hem de birçok zorluk getirdi.

Sette sabaha kadar çalışıp sabah okula gitmek zorunda kalan Özmüldür, yaşıtlarından gelen tepkilerle de başa çıkmak zorunda kaldı. O dönemde aldığı "Bizimle zaman geçirmiyorsun" gibi mesajlar, sosyal hayatını etkiledi.

İŞTE SON HALİ: "MÜTERCİM TERCÜMANLIK BİTİRDİ"

Marmara Üniversitesi İngilizce Mütercim Tercümanlık bölümünü bitiren Buğra Özmüldür, oyunculuğun yanında çevirmenlik ve senaristlik alanlarında da kariyerine devam etti.

2013 yılında "Perde" adlı kısa filmde Baran Kara karakterini canlandırdı ve 2015'te vizyona giren "Senden Bana Kalan" filminde Menfi karakterine hayat verdi.

Aynı yılda, senaryosunu Sadi Celil Cengiz'in yazdığı "Olaylar Olaylar" filminde hem oyunculuk hem de cast direktörlüğü yaptı.

"ÇOCUK OYUNCULUĞUN ZORLUKLARINI DİLE GETİRDİ"

Çocuk oyunculuk döneminin etkilerini çeşitli platformlarda dile getiren Özmüldür, yaşadığı zorluklardan sıkça bahsetti. Hem okul hem de set yoğunluğu nedeniyle yaşadığı baskıları ve sosyal hayattaki sıkıntıları dile getiren oyuncu, bu süreçte büyük dersler çıkardığını ifade etti.