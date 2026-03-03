32 yıl sonra yeniden bir araya geldiler! Unutulmaz klibin yıldızları Serdar Ortaç ile İlknur Soydaş’ın sürpriz buluşması!

Henüz çocuk yaşlarda başlayan şöhret yolculuğunda hem ekran önü hem de kişisel hayatında birçok zorlukla mücadele eden Özmüldür, adeta küllerinden yeniden doğdu. Çocukluk yıllarının tatlı, tombul Cem'inden, fit ve özgüven dolu bir bireye dönüşen oyuncu, şimdi sadece görünümüyle değil, senaristlikteki başarılarıyla da adından söz ettiriyor. Çocuk yaşlarda oyunculuk kariyerine adım atan Buğra Özmüldür, ilk olarak 9 yaşında bir gazoz reklamı ile dikkatleri çekmişti. Bu başarılı performans, onu Reklam Özdenetim Kurulu'nun kampanyasında rol almaya taşıdı.