Trend Galeri Trend Magazin 33 milyon Euro'luk yıldızdan lüks tercih! Milli kaleci Uğurcan Çakır'ın otomobilinin değeri tamı tamına...

Galatasaray'a 33 milyon Euro'luk transferle adından söz ettiren Uğurcan Çakır, bu kez sahadaki performansıyla değil, Bebek gecelerinde objektiflere yansıyan lüks otomobiliyle gündeme geldi. Milli kalecinin değeri dudak uçuklatan aracı, magazin dünyasına bomba gibi düştü!

EVREN ABDULLAHOĞLU
Giriş Tarihi: 22.12.2025 08:09 Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 11:31
Galatasaray'ın Trabzonspor'dan 33 milyon Euro gibi rekor bir ücretle transfer ettiği milli kaleci Uğurcan Çakır, önceki akşam Bebek'te bir mekandaydı.

Ünlü futbolcu, gazetecilerin ligdeki yarışla ilgili sorusuna, "Yarışta varız, sezon sonu güzel olacak" yanıtını verdi.

Milli file bekçisi ardından 30 milyon lira değerindeki lüks marka aracına bindi.

Çakır'ın plakasının hâlâ 61 (Trabzon) olması dikkat çekti.

İŞTE SİZLER İÇİN DERLEDİĞİMİZ DİĞER ÜNLÜ FUTBOLCULARIN LÜKS ARAÇLARI

Hem Türkiye'de hem de dünyada adını sık sık duyguğumuz, Real Madrid'de forma giyen ünlü futbolcu Arda Güler'in de milyon dolarlık aracı çok konuşuluyor.

ARDA GÜLER

OTOMOBİL FİYATI 140 BİN EURO

Herkesin yakından tandığı dünyaca ünlü portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo şu an Al Nassr FC takımında top koşturuyor. Ronaldo, dünyada sadece 599 adet bulunan çok lüks aracıyla gündemleri süslüyor.

CRİSTİANO RONALDO

OTOMOBİL FİYATI 3 MİLYON EURO

Galatasaray tarihine adını altın harflerle yazdırmış olan efsanevi oyuncu Arda Turan'ın da kullandığı lüks araç gözlerden kaçmıyor.

ARDA TURAN

OTOMOBİL FİYATI 42 MİLYON LİRA

En son Kayserispor'un teknik direktörlüğünü yapan eski futbolcu Burak Yılmaz'ın özel plakalı lüks otomobili göz kamaştırıyor.

BURAK YILMAZ

OTOMOBİLİN FİYATI 20 MİLYON LİRA

Dünyanın en iyi futbolcularından biri olarak kabul edilen Lionel Messi, Inter Miami takımında hala top koşturuyor. Messi'nin kullandığı ateşten daha kırmızı renk olan arabasını görenler yorumsuz kalıyor.

LİONEL MESSİ

OTOMOBİLİN FİYATI 165.000 DOLAR

Galatasary'a transefer olduğundan itibaren futboldaki kabiliyetini gösteren Arjantinli futbolcu Mauro Icardi lüks marka otomobiliyle sosyal medyayı adeta çatlatmıştı.

MAURO ICARDİ

OTOMOBİLİN FİYATI 52 MİLYON LİRA

İBRAHİM HACIOSMANOĞLU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, kendine 'Kraliyet Otomobili' olarak dünyaya nam salan otomobilden satın aldı.

25 MİLYON LİRA

Hacıosmanoğlu'nun, tam bir prestij göstergesi olan otomobiline, 25 milyon lira ödediği öğrenildi.

PEKİ ÜNLÜ SANATÇILARIN ARABA TERCİHİNİ BİLİYOR MUSUNUZ?

ALİŞAN

-Volvo XC90

MURAT BOZ

-Mercedes AMG GTS

OĞUZHAN KOÇ

-Rolls Royce Phantom

SERDAR ORTAÇ

-BMW 2 Serisi Gran Coupe

ALİ AĞAOĞLU

-BMW 2 Serisi Gran Coupe

DEMET AKALIN

-BMW 2 Serisi Gran Coupe

OĞULCAN ENGİN

- Porsche Taycan