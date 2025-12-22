33 milyon Euro’luk yıldızdan lüks tercih! Milli kaleci Uğurcan Çakır’ın otomobilinin değeri tamı tamına...

İŞTE SİZLER İÇİN DERLEDİĞİMİZ DİĞER ÜNLÜ FUTBOLCULARIN LÜKS ARAÇLARI

Hem Türkiye'de hem de dünyada adını sık sık duyguğumuz, Real Madrid'de forma giyen ünlü futbolcu Arda Güler'in de milyon dolarlık aracı çok konuşuluyor.