Trend
Galeri
Trend Magazin
33 milyon Euro'luk yıldızdan lüks tercih! Milli kaleci Uğurcan Çakır'ın otomobilinin değeri tamı tamına...
33 milyon Euro'luk yıldızdan lüks tercih! Milli kaleci Uğurcan Çakır'ın otomobilinin değeri tamı tamına...
Galatasaray'a 33 milyon Euro'luk transferle adından söz ettiren Uğurcan Çakır, bu kez sahadaki performansıyla değil, Bebek gecelerinde objektiflere yansıyan lüks otomobiliyle gündeme geldi. Milli kalecinin değeri dudak uçuklatan aracı, magazin dünyasına bomba gibi düştü!
Giriş Tarihi: 22.12.2025 08:09
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 11:31