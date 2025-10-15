Trend Galeri Trend Magazin 33. yaşına giren Esra Bilgiç'e sevgilisi Faruk Sabancı'dan romantik kutlama! Aşkını Milano'da haykırdı

Ünlü oyuncu Esra Bilgiç, 33. yaşına romantik bir kutlamayla adım attı. Güzeller güzeli oyuncu, DJ sevgilisi Faruk Sabancı ile birlikte Milano'da doğum gününü kutladı. Sabancı, sosyal medya hesabından paylaştığı romantik mesajla aşkını herkese ilan etti. Çiftin bu özel kutlaması kısa sürede gündem oldu.

Giriş Tarihi: 15.10.2025 11:00 Güncelleme Tarihi: 15.10.2025 11:05
Son olarak 'Zamanın Kapıları' ve 'Atatürk' gibi filmlerde rol alan Esra Bilgiç, başarılı oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da adından söz ettiriyor.

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü oyuncunun yeni bir aşka başladığı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı ile yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıkmıştı.

Birlikte ülke ülke gezen oyuncu Esra Bilgiç ve DJ sevgilisi Faruk Sabancı'nın aşkı tam gaz devam ediyor.

33'ÜNCÜ DOĞUM GÜNÜNÜ MİLANO'DA KUTLADI

Son olarak ünlü oyuncu Esra Bilgiç, 33'üncü doğum gününü DJ sevgilisi Faruk Sabancı ile birlikte Milano'da kutladı.

"İYİ Kİ DOĞDUN AŞKIM"

Sabancı, sosyal medya hesabından paylaştığı romantik mesajla aşkını bir kez daha dile getirdi. Bu kareyi takipçileriyle paylaşan Sabancı, gönderisine "İyi ki doğdun aşkım" notunu düştü.

Peki özel hayatıyla adından söz ettiren ünlü oyuncunun nereli olduğunu biliyor musunuz?

14 Ekim 1992 doğumlu olan Esra Bilgiç, Ankara doğumlu.

İşte diğer ünlü isimlerin memleketleri

AFRA SARAÇOĞLU
Edremit

DİLAN ÇİÇEK DENİZ

1995 yılında Sivas'ta dünyaya geldi.

HANDE ERÇEL

Bandırma

SILA TÜRKOĞLU
İzmir

KENAN İMİRZALIOĞLU
Ankara

SERENAY SARIKAYA
Ankara
ÇAĞLA ŞİKEL

İstanbul'da doğdu. Mali müşavir olan babası Karslı bir Azerbaycanlı, ev hanımı olan annesi ise Çerkes kökenleri de bulunan bir Adanalı.

PINAR DENİZ

Adana

HALUK BİLGİNER

İzmir - Seferihisar

İLAYDA ALİŞAN

Anne tarafından Erzincanlı, baba tarafından Trabzonludur

SEZEN AKSU

Denizli - Sarayköy

ÇAĞATAY ULUSOY
İstanbul

KIVANÇ TATLITUĞ

Adana

BURCU ESMERSOY

İstanbul

KAAN URGANCIOĞLU

Tire - İzmir

FEYYAZ ŞERİFOĞLU
Rize

SİNEM KOBAL
İstanbul

MERT YAZICIOĞLU

İstanbul

BİGE ÖNAL

İstanbul