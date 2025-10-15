Trend
33. yaşına giren Esra Bilgiç'e sevgilisi Faruk Sabancı'dan romantik kutlama! Aşkını Milano'da haykırdı
Ünlü oyuncu Esra Bilgiç, 33. yaşına romantik bir kutlamayla adım attı. Güzeller güzeli oyuncu, DJ sevgilisi Faruk Sabancı ile birlikte Milano'da doğum gününü kutladı. Sabancı, sosyal medya hesabından paylaştığı romantik mesajla aşkını herkese ilan etti. Çiftin bu özel kutlaması kısa sürede gündem oldu.
Giriş Tarihi: 15.10.2025 11:00
Güncelleme Tarihi: 15.10.2025 11:05