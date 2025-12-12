Trend Galeri Trend Magazin 3,5 aylık evlilikte yeni kriz! Gülseren Ceylan ve Mehmet Ali Erbil boşanıyor mu? "Her şeyi sildi..."

3,5 aylık evlilikte yeni kriz! Gülseren Ceylan ve Mehmet Ali Erbil boşanıyor mu? "Her şeyi sildi..."

Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan'ın 3,5 aylık evliliğinde şok iddia! Nikah fotoğrafları sosyal medyadan silindi, Gülseren Ceylan hesabını kapattı. Peki çift arasında gerçekten bir kriz mi var? İşte sosyal medyayı sallayan bu sürpriz gelişmenin detayları…

Giriş Tarihi: 12.12.2025 13:36 Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 13:40
3,5 aylık evlilikte yeni kriz! Gülseren Ceylan ve Mehmet Ali Erbil boşanıyor mu? Her şeyi sildi...

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan'ın 28 Ağustos'ta gerçekleşen evliliği, henüz 3,5 ay geçmeden gündeme kriz iddialarıyla geldi. Çift, nikahlarını Erbil'in Yeniköy'deki evinde, yakın dostlarının katılımıyla kıymıştı.

Kasım ayında bir televizyon programında açıklamalarda bulunan Erbil, geçmiş ilişkilerinde aldatma eğilimi olduğunu itiraf etmiş ve tüm eşlerinden özür dilemişti. Bu sözler, çiftin evliliğinde ilk krizi tetiklemiş, Gülseren Ceylan'ın kısa süreli olarak evi terk ettiği iddiaları magazin gündemine yansımıştı.

3,5 aylık evlilikte yeni kriz! Gülseren Ceylan ve Mehmet Ali Erbil boşanıyor mu? Her şeyi sildi...

Erbil, canlı yayında eşine seslenerek "Gülseren Erbil'i sevdim ve hâlâ ona aşığım. Onu üzdüysem özür dilerim. Gerçek aşkım odur" diyerek özür dilemişti. Bu açıklamanın ardından birçok kişi krizlerin sona erdiğini düşünmüştü.

3,5 aylık evlilikte yeni kriz! Gülseren Ceylan ve Mehmet Ali Erbil boşanıyor mu? Her şeyi sildi...

Ancak son gelişmeler, çiftin 3,5 aylık evliliğinde yeni bir sarsıntının yaşandığını gösteriyor. Gülseren Ceylan, 'Erbil' soyadını kullandığı Instagram hesabını kapatırken, Mehmet Ali Erbil de nikah fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından kaldırdı. Çiftten konuya dair herhangi bir açıklama henüz gelmedi.

Magazin çevreleri, Erbil ve Ceylan'ın sosyal medyadaki bu hareketlerini, evliliklerinde yeni bir kriz olarak yorumluyor.

3,5 aylık evlilikte yeni kriz! Gülseren Ceylan ve Mehmet Ali Erbil boşanıyor mu? Her şeyi sildi...

Birkaç ay önce Mehmet Ali Erbil'le dünya evine giren Gülseren Erbil, son dönemde magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. İnişli çıkışlı bir ilişki yaşayan çift, sürpriz bir kararla evlenerek herkesi şaşırtmıştı.

3,5 aylık evlilikte yeni kriz! Gülseren Ceylan ve Mehmet Ali Erbil boşanıyor mu? Her şeyi sildi...

O günden bu yana yaşanan gelişmeler ise ikilinin adını sık sık gündemde tutmaya devam ediyor.

3,5 aylık evlilikte yeni kriz! Gülseren Ceylan ve Mehmet Ali Erbil boşanıyor mu? Her şeyi sildi...

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE YAPTIRDIĞI OPERASYONLA GÜNDEMDEYDİ!

Yeni taşındığı evindeki günlük yaşantısını sık sık takipçileriyle paylaşan Ceylan, göz kapağı operasyonunu da gizlememişti. İşlemin tamamlanmasının ardından son halini sosyal medyada yayınlayan fenomen, iyileşme sürecine dair de kısa bilgiler vermişti.

3,5 aylık evlilikte yeni kriz! Gülseren Ceylan ve Mehmet Ali Erbil boşanıyor mu? Her şeyi sildi...

DAHA GEÇEN HAFTA "GERÇEKTEN SİZİ HAK EDEN BİRİYLE EVLENİN" DEMİŞTİ!

Ameliyat sonrası paylaşım yapan Gülseren Erbil, "Gerçekten sizi hak eden, size ilgi, değer veren insanlarla evlenin. Düşünsenize ameliyat oluyorum, başımda bekleyen, hediye alan, ilgi fösteren, başımı okşayıp, seven bir adamla evliyim. Başka ne dilerim? Devamlı saygılı davranan, kötü söz kullanmayan bir adamlayım şükür."

Son gelişmelerin ardından bu açıklamasına dair de bir güncelleme yapacak mı merak konusu.

3,5 aylık evlilikte yeni kriz! Gülseren Ceylan ve Mehmet Ali Erbil boşanıyor mu? Her şeyi sildi...

Operasyon sonrası takipçilerinden çok sayıda soru aldığını belirten Ceylan, kendisini merak edenlere samimi bir açıklama yapmıştı.

3,5 aylık evlilikte yeni kriz! Gülseren Ceylan ve Mehmet Ali Erbil boşanıyor mu? Her şeyi sildi...

Estetik konusundaki yaklaşımını vurgulayan Ceylan, "Ben doğallığımı bozar mıyım? Allah aşkına şu yüze bakın. Hafif bir dudak dolgusu yaptırdım, şimdi de göz kapakları halledildi. Hepsi bu. Abartılı, tanınmayacak bir estetik görüntü asla yok" diyerek eleştirilere cevap vermişti.

3,5 aylık evlilikte yeni kriz! Gülseren Ceylan ve Mehmet Ali Erbil boşanıyor mu? Her şeyi sildi...

Takipçileri ise bu açıklama sonrası geçmiş olsun dileklerini iletmişti.

3,5 aylık evlilikte yeni kriz! Gülseren Ceylan ve Mehmet Ali Erbil boşanıyor mu? Her şeyi sildi...

Öte yandan ünlü isimler sık sık estetik operasyonlar sonrası yaşadıkları değişimlerle gündeme geliyor. Bunlardan biri de 'İşte Benim Stilim' yarışmasının en çılgın yarışmacıları arasında yer alan ve yarışmadaki kostümleri kadar çıkışları ile de tanınan Ayşenur Balcı.

3,5 aylık evlilikte yeni kriz! Gülseren Ceylan ve Mehmet Ali Erbil boşanıyor mu? Her şeyi sildi...

Yarışı birinci bitiren ve büyük ödülün sahibi olan Balcı, görünen o ki kazandığı parayı bakım için harcıyor.

3,5 aylık evlilikte yeni kriz! Gülseren Ceylan ve Mehmet Ali Erbil boşanıyor mu? Her şeyi sildi...

Buz mavisi lensleri, sarı saçları ve cesur seçimleri ile adından söz ettiren Balcı, ekrandan uzak kaldığı süre içinde fotomodelliğe ağırlık verdi.

3,5 aylık evlilikte yeni kriz! Gülseren Ceylan ve Mehmet Ali Erbil boşanıyor mu? Her şeyi sildi...

Ayşenur Balcı estetikle resmen bambaşka birine dönüştü!

3,5 aylık evlilikte yeni kriz! Gülseren Ceylan ve Mehmet Ali Erbil boşanıyor mu? Her şeyi sildi...

Instagram sayfasında sık sık fotoğraf paylaşan Balcı, imajını da değiştirdi.

3,5 aylık evlilikte yeni kriz! Gülseren Ceylan ve Mehmet Ali Erbil boşanıyor mu? Her şeyi sildi...

Balcı'nın değişimine bazı sosyal medya kullanıcılar 'Bu Ayşenur mu?', 'Eski haliyle alakası yok', 'Komple yüz nakli' şeklinde yorumlarda bulundu.

3,5 aylık evlilikte yeni kriz! Gülseren Ceylan ve Mehmet Ali Erbil boşanıyor mu? Her şeyi sildi...

Estetikle bambaşka birine dönüşen diğer ünlü isimleri sizler için derledik...

ÇİŞİL ORAL

3,5 aylık evlilikte yeni kriz! Gülseren Ceylan ve Mehmet Ali Erbil boşanıyor mu? Her şeyi sildi...

ÇİŞİL ORAL

3,5 aylık evlilikte yeni kriz! Gülseren Ceylan ve Mehmet Ali Erbil boşanıyor mu? Her şeyi sildi...

SILA TÜRKOĞLU

3,5 aylık evlilikte yeni kriz! Gülseren Ceylan ve Mehmet Ali Erbil boşanıyor mu? Her şeyi sildi...

SILA TÜRKOĞLU

3,5 aylık evlilikte yeni kriz! Gülseren Ceylan ve Mehmet Ali Erbil boşanıyor mu? Her şeyi sildi...

HİLAL ALTINBİLEK

3,5 aylık evlilikte yeni kriz! Gülseren Ceylan ve Mehmet Ali Erbil boşanıyor mu? Her şeyi sildi...

HİLAL ALTINBİLEK

3,5 aylık evlilikte yeni kriz! Gülseren Ceylan ve Mehmet Ali Erbil boşanıyor mu? Her şeyi sildi...

HİLAL ALTINBİLEK

3,5 aylık evlilikte yeni kriz! Gülseren Ceylan ve Mehmet Ali Erbil boşanıyor mu? Her şeyi sildi...

ŞARKICI HADİSE

3,5 aylık evlilikte yeni kriz! Gülseren Ceylan ve Mehmet Ali Erbil boşanıyor mu? Her şeyi sildi...

ŞARKICI HADİSE