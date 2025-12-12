3,5 aylık evlilikte yeni kriz! Gülseren Ceylan ve Mehmet Ali Erbil boşanıyor mu? "Her şeyi sildi..."

Ancak son gelişmeler, çiftin 3,5 aylık evliliğinde yeni bir sarsıntının yaşandığını gösteriyor. Gülseren Ceylan, 'Erbil' soyadını kullandığı Instagram hesabını kapatırken, Mehmet Ali Erbil de nikah fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından kaldırdı. Çiftten konuya dair herhangi bir açıklama henüz gelmedi.

Magazin çevreleri, Erbil ve Ceylan'ın sosyal medyadaki bu hareketlerini, evliliklerinde yeni bir kriz olarak yorumluyor.