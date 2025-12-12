Trend
3,5 aylık evlilikte yeni kriz! Gülseren Ceylan ve Mehmet Ali Erbil boşanıyor mu? "Her şeyi sildi..."
Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan'ın 3,5 aylık evliliğinde şok iddia! Nikah fotoğrafları sosyal medyadan silindi, Gülseren Ceylan hesabını kapattı. Peki çift arasında gerçekten bir kriz mi var? İşte sosyal medyayı sallayan bu sürpriz gelişmenin detayları…
