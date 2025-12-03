Trend
35 sene sonra kavuştular! Ünlü mimar Abdullah Burnaz sevgilisi Özlem Kaymaz için hayatını değiştirdi: Tası tarağı toplayıp...
Ünlü mimar Abdullah Burnaz, 13 yıllık evliliğini bitirdikten sonra eski Türkiye güzeli Özlem Kaymaz ile aşkı yeniden buldu. 35 yıl sonra platonik duygularına kavuşan Burnaz, sevgilisi için hayatını tamamen değiştirdi...
Giriş Tarihi: 03.12.2025 06:38