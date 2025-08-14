35 yaşında hayaline kavuştu! Dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce alamadığı tek ödülün sahibi oldu...

Beyonce, Baltimore Ravens ile Houston Texans arasındaki Noel günü oynanan NFL (Amerikan futbolu ligi) maçının Batı temalı devre arası gösterisi 'Beyonce Bowl' ile En İyi Kostüm dalında Çeşitlilik, Kurgu Dışı veya Reality programı Emmy'sini kazanan ekipteki isimlerden biri olarak kayıtlara geçti.

