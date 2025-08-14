Trend
Galeri
Trend Magazin
35 yaşında hayaline kavuştu! Dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce alamadığı tek ödülün sahibi oldu...
35 yaşında hayaline kavuştu! Dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce alamadığı tek ödülün sahibi oldu...
Yabancı pop müziğin en başarılı isimlerinden biri olan Beyonce, yıllar içinde imza attığı sayısız hit şarkı ve kazandığı ödüllerle en güçlü kadın şarkıcılar arasında yerini sağlamlaştırdı. 35 yaşındaki ünlü isim, bu kez Emmy ödülü kazanarak başarılarına bir yenisini ekledi.
Giriş Tarihi: 14.08.2025 06:27
Güncelleme Tarihi: 14.08.2025 06:28