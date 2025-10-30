Trend
35 yıllık eşini toprağa vermişti: Acısını satırlara döktü... Volkan Konak'ın eşi Selma Konak'tan yürek sızlatan paylaşım! "Kavuşmaların en ağırıdır"
Volkan Konak'ın 35 yıldır hayatını paylaştığı eşi Selma Konak, ünlü sanatçının vefatının ardından derin bir özlem yaşıyor. Sosyal medyada zaman zaman duygusal paylaşımlarda bulunan Konak, son olarak eşiyle birlikte çekilen samimi bir kareyi yayınladı. Konak fotoğrafın altına ise kalpleri burkan bir not düştü...
Giriş Tarihi: 30.10.2025 11:24
Güncelleme Tarihi: 30.10.2025 11:47