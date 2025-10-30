35 yıllık eşini toprağa vermişti: Acısını satırlara döktü... Volkan Konak'ın eşi Selma Konak'tan yürek sızlatan paylaşım! "Kavuşmaların en ağırıdır"

Selma Konak, eşiyle olan ilişkilerini ise "ölümsüz bir aşk" olarak tanımadı. "Biz birbirimizi tüketmedik, yormadık, yıpratmadık. Kimse bizim sevgimizi anlayamadı. Belki de bu yüzden bu kadar güzeldi."

"Yokluğu gerçekten çok zor. Çok üzülüyorum ama bu üzüntü böyle geçmez. Yani ölene kadar artık içimde kanayan bir yara var. Kanaması belki duruyor ama yara asla kabuk bağlamıyor. Hani en ufak bir dokunmada o acı tekrar tekrar yanıyor. Volkan'sız hayatı öğrenmeye çalışıyorum ama çok zor. En zor ödevi belki de hayatımın"