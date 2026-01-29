Trend
Yıllar sonra hayallerine kavuşmuşlardı! Selma Konak'ın düğün karesi hüzne boğdu: "Seni anlamsız özlüyorum"
35 yıllık eşi Volkan Konak'ı geçtiğimiz yıl kaybeden Selma Konak, özlem dolu paylaşımlarıyla sevenlerini hüzünlendirmeye devam ediyor. Selma Konak, bir kez daha rahmetli eşinin yer aldığı bir kareyi Instagram hesabından paylaşarak gözleri doldurdu. Konak, eşiyle yıllar sonra hayalini kurdukları düğünden bir kareyi yayımlayıp, paylaşımına "Seni anlamsızca özlüyorum" notunu düştü...
Giriş Tarihi: 29.01.2026 11:12
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 11:13