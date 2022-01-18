4 aylık hamile 48 yaşındaki Seray Sever genç eşini fena ifşa etti: Her fırsatta hamile yastığıma kuruluyor!

Üç yıl önce kendisinden 10 yaş küçük Eray Sünbül ile nikah masasına oturan Seray Sever, şimdilerde ikiz kızlarını kucağına almak için gün sayıyor.

Son olarak Doya Doya Moda programında sunuculuk yapan Seray Sever programın bitmesiyle inzivaya çekilmişti. Seray Sever'in sessizliğinin nedeni meğer hamile olmasıymış.

İkiz bebek bekleyen Sever daha önce "Çok dua ediyorum. Şu an hayatta en çok istediğim şey, anne olmak" ifadelerini kullanmıştı.

Her fırsatta gerçek aşkı bulduğunu dile getiren Seray Sever hamile olduğu haberi geçtiğimiz günlerde gündeme bomba gibi düştü...