Trend Galeri Trend Magazin 4 yıl sonra muhteşem dönüş! Esra Şengünalp Mahinur için değişti!

4 yıl sonra muhteşem dönüş! Esra Şengünalp Mahinur için değişti!

A.B.İ.'nin reyting listelerini altüst eden yeni sezonunda yer alan Esra Şengünalp, dizide hayat verdiği Nisan karakteriyle izleyiciden tam not aldı. Geçmişte yaşadığı büyük bir travmanın ardından içine kapanan ve hayata karşı duvarlar ören Nisan'ı canlandıran başarılı oyuncu rolü için uzun saçlarını kısacık kestirdi. Başarılı oyuncunun performansı şimdiden sezonun en çok konuşulanları arasında gösteriliyor.

MERVE YURTYAPAN
Giriş Tarihi: 13.02.2026 06:35 Güncelleme Tarihi: 13.02.2026 06:37
4 yıl sonra muhteşem dönüş! Esra Şengünalp Mahinur için değişti!

Atv'nin reyting rekorları kıran yeni dizisi A.B.İ.'de rol alan Esra Şengünalp, geçmişte yaşadığı haksızlıklardan sonra kendi hayatından vazgeçmiş ve sessizliğe bürünmüş Mahinur karakteriyle büyük ilgi çekti.

4 yıl sonra muhteşem dönüş! Esra Şengünalp Mahinur için değişti!

En son 4 yıl önce TV dizisinde yer alan, bu süreçte tiyatro ve dijital projelere ağırlık veren Şengünalp, A.B.İ. dizisiyle ekranlara muhteşem bir dönüş yaptı.

4 yıl sonra muhteşem dönüş! Esra Şengünalp Mahinur için değişti!

Dizi için imajını tamamen değiştiren, uzun saçlarını kısacık kestiren Şengünalp, "Yeni karakter için değişip dönüştüm" dedi.

4 yıl sonra muhteşem dönüş! Esra Şengünalp Mahinur için değişti!

AVUKAT ÇAĞLA'NIN ABLASI
Esra Şengünalp, dizide Afra Saraçoğlu'nun canlandırdığı avukat Çağla'nın ablası Mahinur rolünde izleyiciden büyük ilgi gördü.

4 yıl sonra muhteşem dönüş! Esra Şengünalp Mahinur için değişti!

İŞTE İMAJINDA TAZELENMEYE GİDEN DİĞER ÜNLÜ İSİMLER!

PETEK DİNÇÖZ

"Foolish Casanova", "Hasta Ettin" ve "Kısmetsizim" gibi bir döneme damga vuran şarkılarıyla müzik sektöründe geniş bir hayran kitlesi bulunan ünlü şarkıcı Petek Dinçöz, bu kez imajındaki değişiklikle gündeme geldi.

4 yıl sonra muhteşem dönüş! Esra Şengünalp Mahinur için değişti!

Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle sıkça adından söz ettiren Petek Dinçöz, yeni haliyle bambaşka birine dönüştü.

4 yıl sonra muhteşem dönüş! Esra Şengünalp Mahinur için değişti!

Uzun yıllardır sarı saçlarıyla tanınan Dinçöz'ün bu köklü değişikliği, sosyal medyada kısa sürede büyük yankı uyandırdı.

4 yıl sonra muhteşem dönüş! Esra Şengünalp Mahinur için değişti!

Dinçöz'ün alışılmışın çok ötesindeki kısa ve siyah saçlı hali takipçilerini şaşkına çevirdi.

4 yıl sonra muhteşem dönüş! Esra Şengünalp Mahinur için değişti!

LVBEL C5

Genç rapçi Lvbel C5, imajında radikal bir değişikliğe giderek saçlarını sarıya boyadı.

4 yıl sonra muhteşem dönüş! Esra Şengünalp Mahinur için değişti!

Lvbel C5'in yeni imajı, sosyal medyada eleştirilerin odağı haline geldi.

4 yıl sonra muhteşem dönüş! Esra Şengünalp Mahinur için değişti!

Lvbel C5'e takipçilerden, "Bu tarz sana hiç yakışmamış", "Para var imaj yok" ve "Neden böyle bir değişikliğe gittin?" gibi yorumlar geldi.

4 yıl sonra muhteşem dönüş! Esra Şengünalp Mahinur için değişti!

Makyajsız ve filtresiz haliyle gündeme gelen Petek Dinçöz'ün doğallığı magazin dünyasında geniş yankı uyandırırken, büyük bir hamlesi de oyuncu Gonca Vuslateri'den geldi. 'Yalan Dünya' ve 'Annem' dizileriyle kariyerinde önemli bir çıkış yakalayan Vuslateri, bu kez rol aldığı projelerle değil, yenilenen görünümüyle dikkatleri üzerine çekti.

4 yıl sonra muhteşem dönüş! Esra Şengünalp Mahinur için değişti!

Güzel oyuncu bir süredir kızı Asya Mone'yle olan paylaşımlarıyla dikkat çekiyordu.

4 yıl sonra muhteşem dönüş! Esra Şengünalp Mahinur için değişti!

Ancak Vuslateri bu sefer farklı bir konuyla adından söz ettirdi. 39 yaşındaki ünlü oyuncu imaj değişikliğiyle herkesi şaşırttı.

4 yıl sonra muhteşem dönüş! Esra Şengünalp Mahinur için değişti!

Koyu saçlarına veda eden Vuslateri, saçlarını sarı renge boyattı.

4 yıl sonra muhteşem dönüş! Esra Şengünalp Mahinur için değişti!

Yeni halini takipçilerinin beğenisine sunan Gonca Vuslateri sevenlerinden birçok beğeni aldı.

4 yıl sonra muhteşem dönüş! Esra Şengünalp Mahinur için değişti!

ESRA ŞANGÜNALP

Başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken Esra Şengünalp, atv'nin merakla beklenen yeni dizisi A.B.İ. için cesur bir değişime imza attı.

4 yıl sonra muhteşem dönüş! Esra Şengünalp Mahinur için değişti!

Kenan İmirzalıoğlu ile Afra Saraçoğlu'nun başrollerini paylaştığı yapımda Mahinur karakterini canlandıran Şengünalp, rolüne hazırlanırken imajını yenilemeyi tercih etti.

4 yıl sonra muhteşem dönüş! Esra Şengünalp Mahinur için değişti!

Yeni projesi öncesinde saçlarını kısacık kestiren güzel oyuncu, bu değişimi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçileriyle paylaştı.

4 yıl sonra muhteşem dönüş! Esra Şengünalp Mahinur için değişti!

Şengünalp'in radikal görünüm değişikliği kısa sürede büyük ilgi görürken, hayranları da oyuncunun yeni tarzını beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.

4 yıl sonra muhteşem dönüş! Esra Şengünalp Mahinur için değişti!

Dizinin ilk bölümü için nefesler tutulurken Mahinur karakterinin hikayedeki yeri ve Şengünalp'in performansı şimdiden izleyicilerde merak uyandırdı.

4 yıl sonra muhteşem dönüş! Esra Şengünalp Mahinur için değişti!

ŞARKICI LARA

2000'li yıllara damga vuran isimlerden Lara, bir süredir yaşadığı sağlık sorunlarıyla adından söz ettirmişti.

4 yıl sonra muhteşem dönüş! Esra Şengünalp Mahinur için değişti!

Yapılan kontrollerde beyninde kitle tespit edilen ünlü şarkıcının, sürecin ardından derin bir nefes almasını sağlayan haber gelmiş ve kitlenin iyi huylu olduğu açıklanmıştı.

4 yıl sonra muhteşem dönüş! Esra Şengünalp Mahinur için değişti!

Zorlu günleri geride bırakan Lara, bu dönemin ardından hayatında yeni bir sayfa açtı.

4 yıl sonra muhteşem dönüş! Esra Şengünalp Mahinur için değişti!

Yaşadığı sürecin ardından değişim kararı alan ünlü isim, imajını yenileyerek dikkatleri üzerine çekti.