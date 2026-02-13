4 yıl sonra muhteşem dönüş! Esra Şengünalp Mahinur için değişti!
A.B.İ.'nin reyting listelerini altüst eden yeni sezonunda yer alan Esra Şengünalp, dizide hayat verdiği Nisan karakteriyle izleyiciden tam not aldı. Geçmişte yaşadığı büyük bir travmanın ardından içine kapanan ve hayata karşı duvarlar ören Nisan'ı canlandıran başarılı oyuncu rolü için uzun saçlarını kısacık kestirdi. Başarılı oyuncunun performansı şimdiden sezonun en çok konuşulanları arasında gösteriliyor.
Giriş Tarihi: 13.02.2026 06:35
Güncelleme Tarihi: 13.02.2026 06:37