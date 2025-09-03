Trend
45 kilo verince yapımcılar peşinden koştu! Kayra Şenocak'ın eski halinden eser yok... "Jön rolleri gelmeye başladı"
'Pulsar' dizisindeki oyunculuğuyla dikkat çeken Kayra Şenocak verdiği kilolarla gündeme geldi. 1 yılda 45 kilo veren ünlü oyuncu şimdi bir deri bir kemik kaldı! Öyle ki yapımcılar bile peşinden koşuyor... İşte Kayra Şenocak'ın son hali.
Giriş Tarihi: 03.09.2025 10:43
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 10:45