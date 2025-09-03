Trend Galeri Trend Magazin 45 kilo verince yapımcılar peşinden koştu! Kayra Şenocak'ın eski halinden eser yok... "Jön rolleri gelmeye başladı"

45 kilo verince yapımcılar peşinden koştu! Kayra Şenocak'ın eski halinden eser yok... "Jön rolleri gelmeye başladı"

'Pulsar' dizisindeki oyunculuğuyla dikkat çeken Kayra Şenocak verdiği kilolarla gündeme geldi. 1 yılda 45 kilo veren ünlü oyuncu şimdi bir deri bir kemik kaldı! Öyle ki yapımcılar bile peşinden koşuyor... İşte Kayra Şenocak'ın son hali.

Giriş Tarihi: 03.09.2025 10:43 Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 10:45
KAYRA ŞENOCAK

Kayra Şenocak, 'İsimsizler', 'Pulsar', ve 'Yarım Elma' gibi birçok başarılı dizide rol alan oyuncu başarılarıyla adından söz ettiriyor. Yakışıklı oyuncun işinde yakaladığı başarı kadar, verdiği kilolarla ve fit görünümüyle ses getiriyor.

45 KİLO VERDİ!

1,5 yılda 45 kilo veren Şenocak, her gün düzenli spor yaparak ve beslenme düzenini tamamen değiştirerek zayıfladığını söyledi.

Kayra Şenocak'ın kilo verdikten sonra kendi hesabında paylaştığı fotoğraflar takipçilerinin beğenesini kazandı.

Yakışıklı oyuncunun fit görünümü, iltifat dolu yağmurlar aldırdı.

45 KİLO VERİNCE YAPIMCILAR PEŞİNDEN KOŞUYOR!

'magazinnews' kameralarına açıklamalarda bulunan Kayra Şenocak kendisine daha farklı roller geldiğini söyleyerek, "Daha yakışıklı ve akılda kalan karakterleri oynamam için teklifler geliyor. Bu halimden memnunum" ifadelerini kullandı.

"JÖN ROLLERİ GELMEYE BAŞLADI"

Şenocak aynı zamanda, "Zayıfladığım için jön rolleri de gelmeye başladı ama hala eski kilolu halimde olduğumu düşünenlerden de kalıplı roller için de teklif geliyor" dedi.

İşte iğne ipliğe dönen diğer ünlü isimler!
'Çok Güzel Hareketler Bunlar' programıyla üne kavuşan daha sonra da oyunculuk kariyerine adım atan Pelin Öztekin, uzun yıllar fazla kilolarıyla gündeme geliyordu.

Kiloları yüzünden eleştiri oklarının hedefi olan Öztekin, bir dönem 156 kiloya kadar da ulaşmıştı.

Ünlü oyuncu 4 yıl içinde mide küçülteme ameliyatı olarak tam 93 kilo vermişti.

Verdiği kilolarla iğne ipliğe dönenen Pelin Öztekin, adından sıklıkla söz ettirmeye devam ediyor.

"KİLOLUYKEN ÖZGÜVENİM DAHA YÜKSEKTİ"

Ünlü oyuncu son olarak katıldığı bir programda şaşırtan itiraflarda bulundu. Öztekin, kilolu olduğu zamanlarda özgüveninin daha yüksek olduğunu söyleyerek, "Çünkü kilolu halimin kaybedecek hiçbir şeyi yok, her şeyi kabullenmiş. Şimdi ben her şeyi biliyorum. Güzelleştiğimi biliyorum. İnsanların bakışının değiştiğini biliyorum.

Bir sürü nedenler çıktı. Nedenler çıkınca senin seçimlerin değişmeye başladı. Eskiden herkese kucak açan Pelin bir anda; "Yoo sen hayatımda olmasan da olur", "Sen gelebilirsin", "Sen gidebilirsin" oldum. Kiloluyken daha çapkındım" ifadelerini kullandı.

Kilo verdikten sonra daha seçici olduğunu söyleyen başarılı oyuncu, "O zamanlar, 'İşte ne kaybedeceğim', 'Olursa olur, olmazsa olmaz' derdim. Hep de uzun ilişkilerim vardı. Mesela 3 - 4 yıl sürerdi. 1.5 yıllık ilişkiye flört diyordum. Şimdi 6'ncı ayı gördüm, uzun ilişkim vardı diyorum" dedi.

X Factor Star Işığı yarışması ile yıldızı parlayan Ferah Zeydan'ın son hali inanılır gibi değil...Sinan Akçıl ile beraber yaptığı 'Biri Bana Gelsin' ve 'Şarttır' düetleriyle adını geniş kitlelere duyuran Ferah Zeydan, mide küçültme ameliyatı sonrası 70 kilo vererek 85 kiloya düştü. Bambaşka birine dönüşen Ferah Zeydan'ı bir de şimdi görün...

Mide küçültme ameliyatı ile verdiği kilolar sonrası büyük bir değişime uğrayan Ferah Zeydan son olarak değişimi ile sosyal medyanın konuşulanlarından oldu.

Bir dönem yayınlanan X Factor yarışmasında güçlü sesi ile dikkat çeken Ferah Zeydan değişimi ile herkesi şaşırttı!

X Factor Star Işığı yarışması ile yıldızı parlayan Ferah Zeydan 70 kilo vermiş bambaşka biri olmuştu.

Kilolu halleri ile tanınan Ferah Zeydan'ın son halini görenler inanamadı.

Oldukça zayıflayan Ferah Zeydan'ın son hali görenleri hayrete düşürdü.

Geçmişte Sinan Akçıl ile söylediği şarkılarla beğeni toplayan ve yeni bir görünüme kavuşan Ferah Zeydan ilgi odağı oldu.

İNCECİK KALDI

Bir dönemin sevilen dizilerinden Baskül Ailesi'nin Fidan'ı Gamze Gözalan değişimi ile görenleri adeta şoke etti. Baskül Ailesi dizisinde evin kilolu üyelerinden olan ve oyuncu Gamze Gözalan mide ameliyatı ile fazla kilolarından kurtuldu.

"O ÇİRKİN KIZLAR ÜSTÜME BASA BASA, BENİ EZİP GEÇİP GİTTİ"

Şimdilerde 61 yaşında olan Gamze Gözalan "Ben ne kadar kendimle barışık gözüksem de hiçbir zaman barışamadım. Hep güzel kadın olmak istedim. O çirkin kızlar üstüme basa basa, beni ezip geçip gitti" demişti.

"KİLOLARIM HAYATIMDAN 15 YILI ALDI"

Yıllar sonra ortaya çıkan Gamze Gözalan oyunculuğa küstüğünü söylemişti. Gözalan, "Kilolarım hayatımdan 15 yılı aldı götürdü. Oyunculuğu tamamen bıraktım çünkü sektöre küstüm" demişti.

Baskül Ailesi'ndeki Fidan rolüyle yıldızı parlayan oyuncu Gamze Gözalan, yıllar sonraki değişimiyle sosyal medyaya damga vurdu.

101 KİLO VERDİ

Mide ameliyatı ile fazla kilolarından kurtulan ünlü oyuncu, 160 kilodan 59'a düştü.