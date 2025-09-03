45 kilo verince yapımcılar peşinden koştu! Kayra Şenocak'ın eski halinden eser yok... "Jön rolleri gelmeye başladı"

"KİLOLUYKEN ÖZGÜVENİM DAHA YÜKSEKTİ"

Ünlü oyuncu son olarak katıldığı bir programda şaşırtan itiraflarda bulundu. Öztekin, kilolu olduğu zamanlarda özgüveninin daha yüksek olduğunu söyleyerek, "Çünkü kilolu halimin kaybedecek hiçbir şeyi yok, her şeyi kabullenmiş. Şimdi ben her şeyi biliyorum. Güzelleştiğimi biliyorum. İnsanların bakışının değiştiğini biliyorum.