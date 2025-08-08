Yaşlarıyla değil, aşklarıyla fark atmışlardı...Münir Özkul'un 40 yıllık yol arkadaşı Umman Özkul'un o sözleri hala akıllarda! "Öyle yatalak kalsaydı..."

SUNA SELEN İKİNCİ EŞİ: Münir Özkul'un ikinci eşi izleyicinin dizilerden tanığı oyuncu Suna Selen oldu.

ROL AŞKI GERÇEĞE DÖNDÜ

Bulvar Tiyatrosu'nda birlikte çalışmaya başlayarak tanışan Münir Özkul ve Suna Selen arasında ilk yıl dostane bir arkadaşlıktan başka bir şey olmamış. Tanıştıkları yıl bir başkasıyla evli olan Suna Selen için işler boşandıktan sonra değişti.

"Leyleğin Ömrü" isimli oyunda beraber rol alan çiftimiz, bu oyun sayesinde yakınlaşmış ve birbirlerinin hayatına girmişti. Suna Selen bu günleri "Hani rol icabı aşık hissederler ve sonra bu gerçek olur ya, bizimki de öyle oldu." diyerek anlattı.