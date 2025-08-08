Trend
Yaşlarıyla değil, aşklarıyla fark atmışlardı...Münir Özkul'un 40 yıllık yol arkadaşı Umman Özkul'un o sözleri hala akıllarda! "Öyle yatalak kalsaydı..."
2018 yılında hayatını kaybeden merhum sanatçı Münir Özkul'un kendisinden 27 yaş küçük son eşi Umman Özkul, kansere yenik düşerek hayata veda etti. Umman Özkul'un vefatından sonra 40 yıllık eşi Münir Özkul hakkındaki o sözleri ise yeniden gündem oldu.
Giriş Tarihi: 08.08.2025 09:13
Güncelleme Tarihi: 08.08.2025 09:33