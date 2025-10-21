Trend
40'lı yaşlarında iş sektörüne atılmıştı! Sosyetik isim Şirin Yalçın'dan radikal karar: 12 yıl sonra emekli oluyor!
Cemiyet hayatının sevilen siması Şirin Yalçın, 12 yıllık iş hayatına veda etmeye hazırlanıyor. 40'ına merdiven dayadığı yıllarda iş dünyasına atılan Yalçın, ortağı Rosella Karabacak ile birlikte büyüttükleri markaları uygun bir alıcıya devretme kararı aldı.
Giriş Tarihi: 21.10.2025 06:29