40’lı yaşlarında iş sektörüne atılmıştı! Sosyetik isim Şirin Yalçın’dan radikal karar: 12 yıl sonra emekli oluyor!

GAZİANTEP'TE ANLAMLI DEFİLE

Ünlü modacı Tuba Ergin, haziran ayında bir ilke imza atıp Antalya'daki tarihi Hadrian Kapısı'nda defile düzenlemişti. Tuba Hanım'ın yine bir ilke imza atıp bu kez tarihi M.Ö. 300'e dayanan Gaziantep'teki Dolikhe Antik Kenti'nde defile yapacağını öğrendim. Cumhuriyet'in 102. yılında Anadolu'nun kültürel mirasını çağdaş moda diliyle yeniden yaşatmak isteyen Tuba Hanım'ın defilesi 28 Ekim'de olacak. Cumhuriyetin de kutlanacağı bu özel defile için Tuba Hanım'ın pek çok dostu da Gaziantep'e gidecek; bu anlamlı defile için Tuba Ergin'i şimdiden tebrik ediyorum.