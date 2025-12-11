Trend
42 milyonluk ihmal davasına dev tanıklar! Roberto Cavalli'nin eski eşi özel hastaneyle mahkemelik olmuştu!
İtalyan modacı Roberto Cavalli'nin eski eşi Eva Cavalli'nin Bodrum'daki özel hastaneye açtığı 42 milyon liralık ihmal davasına ünlüler tanık olarak dahil oldu. Andrea Bocelli, Cindy Crawford ve Natasha Poly'nin de aralarında bulunduğu 13 kişi, "Eva, ameliyat olmasaydı ölecekti" diye ifade verdi.
Giriş Tarihi: 11.12.2025 06:14