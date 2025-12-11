42 milyonluk ihmal davasına dev tanıklar! Roberto Cavalli’nin eski eşi özel hastaneyle mahkemelik olmuştu!

BOCELLİ: ÇOK YORGUNDU

İtalyan tenor Bocelli ve eşi Veronica Bocelli, Eva Cavalli'yi uzun yıllardır tanıdıklarını ve tüm tedavi sürecinden haberdar olduklarını belirtti. Bocelli, Cavalli'nin bitmek bilmeyen tedavileri yüzünden son dönemdeki etkinliklere katılmadığını ifade ederek, "Yakında onu gördük, çok yorgundu ve tedavisinin bitmediğini söyledi. Gelecek dönemdeki iki ameliyatı için ona destek olacağız" dedi.