Trend Galeri Trend Magazin 44. yaşa nostaljik selam! Esra Erol eski albümleri açtı, doğum gününü duygusal bir mesajla kutladı...

44. yaşa nostaljik selam! Esra Erol eski albümleri açtı, doğum gününü duygusal bir mesajla kutladı...

atv ekranlarının sevilen yüzü, milyonların gönlünde taht kuran ünlü sunucu Esra Erol, yeni yaşına girerken herkesi şaşırtan bir nostalji yolculuğuna çıktı. 44. yaş gününü tozlu raflardan indirdiği bebeklik fotoğraflarıyla karşılayan Erol, düştüğü notla duygu dolu anlar yaşattı...

Giriş Tarihi: 14.05.2026 14:03 Güncelleme Tarihi: 14.05.2026 14:07
44. yaşa nostaljik selam! Esra Erol eski albümleri açtı, doğum gününü duygusal bir mesajla kutladı...

atv'nin başarılı sunucusu Esra Erol, yeni yaşına girerken takipçilerini şaşırtan bir nostalji sürprizi yaptı.

44. yaşa nostaljik selam! Esra Erol eski albümleri açtı, doğum gününü duygusal bir mesajla kutladı...

Her zaman enerjisiyle görmeye alışık olduğumuz ünlü isim, bu kez 44. yaşını çocukluk yıllarından kalan o en doğal halleriyle selamladı.

44. yaşa nostaljik selam! Esra Erol eski albümleri açtı, doğum gününü duygusal bir mesajla kutladı...

Kendi iç dünyasına dair samimi bir itirafta bulunan Erol, sosyal medya hesabından paylaştığı bebeklik fotoğraflarının altına şu notu düştü:

44. yaşa nostaljik selam! Esra Erol eski albümleri açtı, doğum gününü duygusal bir mesajla kutladı...

"HAYATIMIN ÖNEMLİ ANLARINDA BEBEKLİK FOTOĞRAFLARIMA BAKARIM"

"Hayatımın en önemli anlarında dönüp bebeklik fotoğraflarıma bakarım… En doğal, en içten hâlime. Çünkü insan bazen en çok, henüz hiçbir şeye dönüşmemişken kendisidir. O halim bana hep yol gösterdi.

44. yaşa nostaljik selam! Esra Erol eski albümleri açtı, doğum gününü duygusal bir mesajla kutladı...

"KENDİME EN ÇOK YAKLAŞTIĞIM YAŞTAYIM"

Şimdi ise kendime en çok yaklaştığım yaştayım… Duygularımı bölmeden; hissederek, görerek, duyarak ve olduğu gibi yaşayabildiğim bir yaş. Eksiklerimle, gücümle, emeğimle… Daha gerçek, daha sakin, daha ben. Yolculuğumda kalbi kalbime denk olan, beni seven ve benim de çok sevdiğim herkese minnetle… İyi ki varsınız. Hoş geldin 44"

44. yaşa nostaljik selam! Esra Erol eski albümleri açtı, doğum gününü duygusal bir mesajla kutladı...

Ünlü sunucu paylaşımıyla beğeni yağmuruna tutulurken, sevenlerinden de çok sayıda 'iyi ki doğdun' mesajı aldı.

44. yaşa nostaljik selam! Esra Erol eski albümleri açtı, doğum gününü duygusal bir mesajla kutladı...

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Erol, aynı zamanda özel hayatıyla da ilgi görüyor. Peki siz ünlü sunucunun eşiyle nasıl tanıştığını biliyor musunuz?

Bugün ekranların en sevilen ismi olan Esra Erol ile iş insanı eşi Ali Özbir'in sarsılmaz aşkı, aslında yıllar önce bir bilgisayar ekranının başında, satırlara dökülen kelimelerle filizlendi.

44. yaşa nostaljik selam! Esra Erol eski albümleri açtı, doğum gününü duygusal bir mesajla kutladı...

Takvimler 2005 yılını gösterdiğinde, ortak bir arkadaşları vesilesiyle yolları kesişen ikili, adeta bir romantik komedi filminin başrol oyuncuları gibi ilk adımlarını attılar.

44. yaşa nostaljik selam! Esra Erol eski albümleri açtı, doğum gününü duygusal bir mesajla kutladı...

O dönem henüz televizyon dünyasının ışıklarıyla tanışmayan ve bir şirketin halkla ilişkiler departmanında görev yapan Esra Erol, Ali Özbir ile uzun ve heyecan dolu bir flört dönemine girdi. Günümüzün hızlı tüketilen aşklarının aksine, onların köprüsü o yılların en popüler mesajlaşma araçları oldu. Saatlerce süren yazışmalar, samimi şakalaşmalar ve kalpten gelen itiraflarla örülü bu dijital bağ, tam altı yıl boyunca sabırla işlendi.

44. yaşa nostaljik selam! Esra Erol eski albümleri açtı, doğum gününü duygusal bir mesajla kutladı...

Bu uzun süreçte Ali Özbir, duygularını tüm açıklığıyla dile getirerek Esra Erol'a, "Seninle birlikte olursam evleniriz gibi hissediyorum ama evliliğe hazır değilim" sözleriyle içini açtı.

44. yaşa nostaljik selam! Esra Erol eski albümleri açtı, doğum gününü duygusal bir mesajla kutladı...

Ancak bu dürüst itiraf bir son değil, dev bir aşkın başlangıcı oldu. Esra Erol, gençlik enerjisinin verdiği o sonsuz güven ve sevgiyle, bu zorlu bekleyişi büyük bir sabırla kucaklamayı seçti.

44. yaşa nostaljik selam! Esra Erol eski albümleri açtı, doğum gününü duygusal bir mesajla kutladı...

Yıllar süren bu bekleyişin ardından evlilik kararı alan çift, mutluluklarını milyonlarla paylaşmak için unutulmaz bir sürprize imza attı. Nikahlarını canlı yayında kıyma kararı alan ikili, izleyenleri hem güldüren hem de duygulandıran bir skeç hazırladı.

44. yaşa nostaljik selam! Esra Erol eski albümleri açtı, doğum gününü duygusal bir mesajla kutladı...

Ali Özbir, stüdyoya bir "damat adayı" olarak konuk olurken; Esra Erol ise telefonla yayına bağlanarak kendi eşine talip oldu.

44. yaşa nostaljik selam! Esra Erol eski albümleri açtı, doğum gününü duygusal bir mesajla kutladı...

İlk kez o an karşılaşıyorlarmış gibi birbirlerine yönelttikleri sorular ve paylaştıkları hayaller, Türk televizyon tarihinin en ikonik anlarından biri olarak hafızalara kazındı.

44. yaşa nostaljik selam! Esra Erol eski albümleri açtı, doğum gününü duygusal bir mesajla kutladı...

2010 yılında milyonların şahitliğinde, izlenme rekorları kıran o tarihi nikahla hayatlarını birleştiren çift, bugün iki erkek çocuklarıyla örnek bir aile tablosu sergiliyor.

44. yaşa nostaljik selam! Esra Erol eski albümleri açtı, doğum gününü duygusal bir mesajla kutladı...

Temeli sabırla atılan bu masalsı yolculuk, ilk günkü heyecanını koruyarak devam ediyor.

44. yaşa nostaljik selam! Esra Erol eski albümleri açtı, doğum gününü duygusal bir mesajla kutladı...

AŞKLARIYLA HAYRAN BIRAKAN BİR DİĞER ÇİFT: NESLİHAN ATAGÜL VE KADİR DOĞLU

İkili ilk kez 2013 yılında yayınlanan "Fatih Harbiye" dizisinin setinde bir araya geldi. Dizide partner olan çiftin kamera arkasındaki uyumu kısa sürede gerçek hayata da yansıdı.

44. yaşa nostaljik selam! Esra Erol eski albümleri açtı, doğum gününü duygusal bir mesajla kutladı...

Kadir Doğulu, Neslihan'ı ilk gördüğü anda "çarpıldığını" dile getirirken, Atagül ise eşine dair ilk izlenimlerini, "Merhameti, vicdanı, set ekibiyle kurduğu uyum ve disiplini beni çok etkilemişti" sözleriyle anlatıyor. Ancak ikisinin de kabul ettiği gibi, bu aşkın ilk adımını atan taraf Neslihan oldu.

44. yaşa nostaljik selam! Esra Erol eski albümleri açtı, doğum gününü duygusal bir mesajla kutladı...

HER ŞEY BİR MASAJLA BAŞLADI!

Doğulu, o günleri "Etrafında pervane gibi dolanıyordum, sonra kendimi toparladım ve uzaktan gözlemlemeye başladım. Bir gün çok yorgundum, koltukta oturuyordum, Neslihan omzuma ve boynuma masaj yaptı. İşte o an tamamen bitmiştim" diyerek hatırlıyor. Atagül ise bu anı "Aslında ilk ben tavladım" diyerek doğruluyor.

44. yaşa nostaljik selam! Esra Erol eski albümleri açtı, doğum gününü duygusal bir mesajla kutladı...

Tanışmalarının ardından ilişkileri hızla ciddileşen çift, 2016 yılında görkemli bir düğünle evlenerek hayatlarını birleştirdi. O günden bu yana hem özel yaşamlarında hem de iş hayatlarında birbirlerine verdikleri destekle örnek bir çift olarak anılıyorlar.

44. yaşa nostaljik selam! Esra Erol eski albümleri açtı, doğum gününü duygusal bir mesajla kutladı...

Bugün hâlâ aşklarını ilk günkü heyecanla sürdüren Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun hikâyesi, bir dizide başlayan ve gerçeğe dönüşen bir masal olarak hafızalarda yer ediyor.

44. yaşa nostaljik selam! Esra Erol eski albümleri açtı, doğum gününü duygusal bir mesajla kutladı...

SETTE BAŞLAYAN BİR DİĞER AŞK: ÖZGE GÜREL VE SERKAN ÇAYOĞLU

Türk televizyonunun en gözde çiftlerinden Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu, aşklarını 2022 yılında İtalya'da yaptıkları romantik düğünle ölümsüzleştirmişti. Ancak bu masalsı evliliğin başlangıcı çok daha eskiye, 2014 yılına uzanıyor. İkilinin yolları, o dönem milyonları ekran başına kilitleyen Kiraz Mevsimi dizisinin setinde kesişmişti.

44. yaşa nostaljik selam! Esra Erol eski albümleri açtı, doğum gününü duygusal bir mesajla kutladı...

Yıllar geçse de birbirlerine duydukları sevgi hiç eksilmedi. Çift, verdikleri röportajda aşklarının perde arkasını anlattı.

44. yaşa nostaljik selam! Esra Erol eski albümleri açtı, doğum gününü duygusal bir mesajla kutladı...

SET ARKADAŞLIĞI BÜYÜK AŞKA DÖNÜŞTÜ

Serkan Çayoğlu, Özge Gürel'i ilk gördüğü anı hâlâ dün gibi hatırladığını söyledi. Ünlü oyuncu, "Bu delilik, nereye düştüm böyle demiştim. Seke seke gezen, enerjisi yüksek biri. Ama sıcak mı emin olamıyorsunuz; çünkü bir yandan da tersi pis duruyor. Benden çok farklı bir aurası vardı. Ne olduğunu anlamadan âşık oldum, onun da bana âşık olması için çok uğraştım." sözleriyle duygularını dile getirdi.

44. yaşa nostaljik selam! Esra Erol eski albümleri açtı, doğum gününü duygusal bir mesajla kutladı...

Çayoğlu'na göre bu yolculuk, aşk adına neler yapabileceğini keşfettiği bir deneyime dönüşmüştü.