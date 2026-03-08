Trend Galeri Trend Magazin 45 yaşında ikinci çocuğunu doğurdu, 50'de James Bond'da rol aldı... Oyuncu Monica Bellucci yaş tabularını yıktı!

İtalyan sinemasının efsane ismi Monica Bellucci, 61 yaşında da zarafeti ve etkileyici duruşuyla hayran bırakmaya devam ediyor. Ünlü oyuncu, yaşla ilgili kalıplaşmış tabulara meydan okuyan açıklamalarıyla bir kez daha gündem oldu.

Giriş Tarihi: 08.03.2026 08:07
Monica Bellucci, yaşla ilgili kalıplaşmış düşüncelere karşı yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

61 yaşındaki oyuncu, ilk çocuğunu 40, ikinci çocuğunu ise 45 yaşında dünyaya getirdiğini hatırlatarak 50 yaşında bir James Bond filminde rol aldığını belirtti.

Ünlü oyuncu, "Hiçbir şey için 20 yaşında olmak istemezdim" sözleriyle yaşın başarı için bir engel olmadığını ifade etti.

MONİCA BELLUCCİ KİMDİR?

Monica Bellucci, 30 Eylül 1964'te İtalya'nın Umbria bölgesindeki Città di Castello kentinde doğdu. Küçük yaşlardan itibaren sanata ve güzelliğe ilgi duyan Bellucci, önce tıp eğitimi almak için üniversiteye başladı ancak kısa süre sonra modellik kariyerine yöneldi. İtalyan modasının yükselen yüzü olarak hızla uluslararası platformlara adım atan Bellucci, dünyanın önde gelen moda dergilerinde ve reklam kampanyalarında yer aldı.

1990'ların başında sinemaya adım atan ünlü oyuncu, İtalyan yapımlarının yanı sıra Hollywood filmlerinde de rol aldı. En bilinen yapımları arasında "Matrix Reloaded" ve "Matrix Revolutions" filmlerindeki Persephone rolü ile 2015 yılında James Bond filmi "Spectre"de canlandırdığı Lucia Sciarra karakteri bulunuyor. Bellucci, oyunculuk kariyerinde gösterdiği başarıların yanı sıra annelik rolünü de büyük bir özenle yürüttü; ilk çocuğunu 40, ikinci çocuğunu ise 45 yaşında dünyaya getirdi.

Geç yaşta anneliği ve kariyerini bir arada sürdürerek yaşa dair kalıplaşmış tabuları yıkan Bellucci, zarafeti, doğal güzelliği ve güçlü duruşuyla hem İtalyan hem de dünya sinemasının en saygın ve ilham veren isimlerinden biri olarak kabul ediliyor.