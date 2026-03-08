Trend
45 yaşında ikinci çocuğunu doğurdu, 50'de James Bond'da rol aldı... Oyuncu Monica Bellucci yaş tabularını yıktı!
İtalyan sinemasının efsane ismi Monica Bellucci, 61 yaşında da zarafeti ve etkileyici duruşuyla hayran bırakmaya devam ediyor. Ünlü oyuncu, yaşla ilgili kalıplaşmış tabulara meydan okuyan açıklamalarıyla bir kez daha gündem oldu.
Giriş Tarihi: 08.03.2026 08:07