45 yaşında ikinci çocuğunu doğurdu, 50’de James Bond’da rol aldı... Oyuncu Monica Bellucci yaş tabularını yıktı!

Geç yaşta anneliği ve kariyerini bir arada sürdürerek yaşa dair kalıplaşmış tabuları yıkan Bellucci, zarafeti, doğal güzelliği ve güçlü duruşuyla hem İtalyan hem de dünya sinemasının en saygın ve ilham veren isimlerinden biri olarak kabul ediliyor.