45 yıl aynı yastığa baş koydular... Nevra Serezli ve Metin Serezli'nin romanları aratmayan tanışma hikayesi: "Yüreğim pır pır etti..."

45 yıl süren birliktelikleriyle örnek gösterilen Nevra ve Metin Serezli çiftinin tanışma hikayesi adeta romanları aratmayacak cinsten! 2013'te hayatını kaybeden usta oyuncu Metin Serezli'yle ilk karşılaşmasını anlatan Nevra Serezli, 'Yüreğim pır pır etti' o anki heyecanını bakın nasıl dile getirdi!

Giriş Tarihi: 05.04.2026 11:05
"Sihirli Annem" dizisindeki rolüyle genç kuşağın da hafızasına kazınan Yeşilçam'ın usta oyuncusu Nevra Serezli, tiyatrodan sinemaya uzanan kariyeri boyunca Türk sanatının önemli isimleri arasında yer aldı.

Serezli'nin hayatındaki en özel başlıklardan biri ise, 2013 yılında kaybettiği eşi Metin Serezli ile 45 yıl süren evliliği… Usta oyuncu, yıllara yayılan birlikteliklerinin nasıl başladığını anlatarak dikkat çekti.

Nevra Serezli, eşiyle tanışmalarına uzanan süreci anlatırken, aslında tiyatro düzeni içinde birbirlerine yaklaşmalarının çok daha önce başladığını ifade ederek şunları söyledi: "Çıplak Ayak adlı oyunun turnesine çıktık. O zaman Metin yoktu. Metin ile Füsun Erbulak oynamıştı. Füsun hamile kalınca Haldun (Dormen) ile biz devraldık. Anneyi oynayan Nisa (Serezli) da Turgut Boralı'yla olduğu için oyuna kaldıkları yerden devam ettiler. Yani ben önce Metin'in eski eşi Nisa ile turneye çıktım sonra Metin ile. O zaman Metin'le tanışıklığımız bile yok."

SAHNEDE İLK KARŞILAŞMA: "PIR PIR ETTİ TABİİ YÜREĞİM"

Gerçek tanışma ise bir başka oyunla gerçekleşti... Nevra Serezli, Metin Serezli'yi ilk kez sahnede gördüğünde hissettiklerini, "Ben hem aktör olarak hem de erkek olarak çok hayrandım ona. Pır pır etti tabii yüreğim gördüğümde. Biz Metin ile 'Aşk' diye bir oyunda karşılaştık. O zamanlar 20 yaşında olmama rağmen 40 yaşında bir kadını canlandıracaktım.

Bu rol için genç olduğumu düşünmüşler ama Metin benim oynamamı çok istemiş. Provalar sırasında bir elektriklenme oldu." ifadeleriyle açıkladı.

BİR AŞK HİKAYESİNİN 45 YILLIK YOLCULUĞU

Nevra ve Metin Serezli, tiyatro sahnesinde başlayan bu hisleri zamanla derinleştirerek uzun yıllar süren bir evlilik yaşadı.

2013 yılında hayatını kaybeden Metin Serezli, hem tiyatronun hem de Türk seyircisinin gönlünde özel bir yer edinmişti. Çiftin yıllar sonra ortaya çıkan tanışma hikayesi ise, bu büyük sevginin nasıl filizlendiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

TANIŞMA HİKAYESİYLE DİKKAT ÇEKEN DİĞER ÇİFT: GUPSE ÖZAY-BARIŞ ARDUÇ!

Gupse Özay ve Barış Arduç'un aşkı, sinema severlerin yakından tanıdığı bir hikaye. İkili, 2014 yılında vizyona giren ve Gupse Özay'ın Zeliha karakterini canlandırdığı Deliha filminde set arkadaşı olmuştu.

DOSTLUK AŞKA DÖNÜŞTÜ...

Film boyunca birbirlerine yakınlaşan çiftin dostlukları, kısa sürede aşka dönüştü. Ünlü oyuncular, ilişkilerini uzun süre gözlerden uzak yaşadı ve 2020 yılında evlilik kararı alarak nikah masasına oturdu. Çiftin 2022 yılında Jan Asya adını verdikleri bir kızları dünyaya geldi.

PEKİ BU AŞKIN TOHUMLARI NASIL FİLİZLENDİ?

Gupse Özay, katıldığı bir programda eşiyle tanışmalarının perde arkasını paylaştı. Set ortamının samimi ve eğlenceli bir yapıya sahip olduğunu belirten Özay, Barış Arduç'a olan ilgisinin temelinde mizah anlayışlarının uyumlu olmasının yattığını söyledi.

"BENİ ASIL ÇEKEN..."

"Barış çok yakışıklıydı, ama beni asıl çeken aramızdaki espiri uyumuydu" ifadelerini kullanan Özay, bu denge sayesinde aşklarının filizlendiğini anlattı.

Film setinde başlayan arkadaşlıkları, uzun soluklu bir ilişkiye ve evliliğe dönüşen bu ünlü çift, hakkındaki ayrılık söylentilerine rağmen birbirlerinden kopmadı.

Gupse Özay ve Barış Arduç, aşklarını özel tutmayı tercih ederek medyada gereksiz konuşmalardan uzak durmayı başardı. İkili şimdilerin en beğenilen çiftleri arasında yer almaya devam ediyor...

Türk sinemasının unutulmaz filmlerine damga vuran, zarafeti ve sıcak tavrıyla izleyicinin kalbinde özel bir yer edinen usta oyuncu Hülya Koçyiğit, yıllar geçse de güzelliği ve duru duruşuyla hayranlarından tam not almaya devam ediyor.

Türk sinemasının "dört yapraklı yoncası"nın en parlak yıldızlarından Hülya Koçyiğit, oyunculuk kariyerindeki başarılarının yanı sıra kızı Gülşah Soydan Alkoçlar'dan olan iki torunu ve onların aileleriyle birlikte büyüyen, sıcak ve kalabalık bir aile hayatının mutluluğunu yaşıyor.

Hülya Koçyiğit, sanat hayatındaki başarılarının yanı sıra, yarım asrı geride bırakan huzurlu evliliğiyle de takdir topluyor. Özel yaşamıyla da dikkat çeken usta oyuncu, uzun yıllardır süren örnek birlikteliğiyle sık sık övülen isimler arasında yer alıyor.

Hülya Koçyiğit, sanat hayatındaki başarılarının yanı sıra yarım asrı aşan huzurlu evliliğiyle de dikkat çekiyor. Özel yaşamıyla sık sık gündeme gelen usta oyuncu, uzun yıllardır sürdürdüğü örnek birlikteliğiyle takdir edilen isimlerin başında geliyor.

77 yaşındaki usta oyuncu Hülya Koçyiğit, tam 57 yıldır Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Selim Soydan ile omuz omuza bir yaşam sürüyor. Yıllar adeta su gibi akıp giderken, bu uzun ve huzur dolu birliktelik Koçyiğit'in hayatının en kıymetli dönemlerini oluşturdu.

Bu mutlu birliktelikten, bir zamanların ünlü çocuk oyuncusu olan kızları Gülşah Soydan dünyaya geldi.

Şu sıralar iki torununun ve onların dört çocuğunun sevgisiyle büyük anneanneliğin keyfini süren Hülya Koçyiğit, sunuculuk yaptığı programlarla da sevenleriyle bir araya gelmeye devam ediyor. 1968'de hayatlarını birleştirdiği eşi Selim Soydan'la tanışma hikâyesini ise zamanında şöyle anlatmıştı…

BÜYÜK AŞKIN HİKAYESİ!

Hülya Koçyiğit ile Selim Soydan, 5 Temmuz 1968'den bu yana süren uzun ve huzurlu evlilikleriyle büyük bir aşkın en güzel örneklerinden birini sergiliyor.

Çiftin yolları ilk kez Büyükada'da kesişmiş ve o anda birbirlerine gönülden bağlanmışlar.

Selim Soydan, takım kampı nedeniyle bulunduğu Büyükada'da, dönemin Yeşilçam'ın en genç ve en gözde yıldızlarından Hülya Koçyiğit'le karşılaştığında adeta kalbi duracak gibi olmuş; o karşılaşma, onun için bir başlangıç olmuş ve kalbi o günden sonra hiç hızını kaybetmemiş!

Azimli bir çaba ve kararlı bir ısrarla, o dönem evliliği hiç düşünmeyen Hülya Koçyiğit'i bile sonunda nikâh masasına oturmaya razı etmiş.

'Annen annem, kardeşlerin kardeşlerim olsun. Gel Hülya yuvamızı kuralım' demiş…